Trực thăng Mỹ rơi xuống sà lan trên sông, 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ rơi trực thăng khiến sà lan trên sông Mississippi bốc cháy (Ảnh: X/The Sun).

Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra vào ngày 7/8 tại bang Illinois (Mỹ) khiến 2 người thiệt mạng và làm tê liệt một đoạn sông Mississippi, tuyến đường thủy quan trọng chuyên vận chuyển ngũ cốc và hàng hóa.

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, trực thăng MD 369 đã rơi xuống một sà lan trên sông Mississippi, gần khu vực thành phố Alton.

Vụ va chạm khiến sà lan bốc cháy dữ dội. Không có người trên sà lan vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn và đám cháy sau đó đã được lực lượng cứu hỏa khống chế.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) của Mỹ cho biết dữ liệu ban đầu cho thấy trực thăng đã vướng phải đường dây điện trước khi mất kiểm soát và lao xuống sông. Một điều tra viên của cơ quan này đã được cử tới hiện trường để thu thập dữ liệu và làm rõ nguyên nhân.

Công ty điện lực Ameren Corp, đơn vị quản lý hệ thống đường dây điện nơi xảy ra tai nạn, cho biết hai nạn nhân là nhân viên của nhà thầu và đang thực hiện công việc bảo dưỡng hệ thống đánh dấu và chiếu sáng cho các tháp truyền tải điện.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn về tai nạn thương tâm hôm nay và sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, đại diện của công ty Ameren cho biết trong một tuyên bố ngắn.

Vụ tai nạn không chỉ gây thương vong mà còn khiến giao thông đường thủy bị gián đoạn, trong khi khu vực này là một phần của tuyến vận tải ngũ cốc chiến lược của Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về thời gian tuyến sông có thể hoạt động trở lại.