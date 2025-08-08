Bệnh viện Phương Đông ra mắt hệ thống CT lượng tử NAEOTOM Alpha

Đây là một trong những sự kiện đánh dấu bước tiến trong hành trình nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, mang tới cơ hội tiếp cận công nghệ y khoa đạt chuẩn quốc tế cho người dân.

Từ nỗ lực nâng cấp hệ thống trang thiết bị y tế

Với khát vọng mang công nghệ y khoa hiện đại thế giới về chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Việt - người sáng lập ra Bệnh viên đa khoa (BVĐK) Phương Đông đã mạnh tay đầu tư 120 tỷ đồng để lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha. Lễ ra mắt diễn ra sáng ngày 7/8 và ông Nguyễn Thanh Việt chính là một trong những người trực tiếp cắt băng khánh thành máy.

Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều chuyên gia y tế và các vị khách mời: ông Michael Kratz - Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; GS.TS.BS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam; ông Fabian Martin Singer - Giám đốc điều hành Siemens Healthineers, cùng đông đảo chuyên gia y tế đầu ngành trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Việt phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BVĐK Phương Đông).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Việt cho biết: “Các thiết bị y tế mà Phương Đông đưa vào vận hành đều gắn với tầm nhìn dài hạn là phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Với hệ thống NAEOTOM Alpha, chúng tôi không chỉ đầu tư một chiếc máy, mà là đang đầu tư cho tương lai y học...”.

Đại diện Siemens Healthineers cho biết máy chụp cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha đã làm thay đổi cách nhìn về phương pháp chụp CT (Ảnh: BVĐK Phương Đông).

Cũng tại buổi lễ, GS.TS.BS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam nhận định: “Công nghệ đếm photon của hệ thống NAEOTOM Alpha đang mở ra kỷ nguyên mới: Cho phép chụp nhanh hơn, ảnh chụp sắc nét hơn, an toàn hơn, từ đó giúp bác sĩ đưa ra quyết định sớm hơn, điều rất quan trọng trong cấp cứu đột quỵ, phát hiện sớm ung thư hay theo dõi sau điều trị".

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trực tiếp tham quan hệ thống thiết bị y tế hiện đại, trong đó có máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla, máy CT đếm photon NAEOTOM Alpha... tại Trung tâm Điện quang, tòa tháp A, Tổ hợp Y tế Phương Đông.

Cắt băng khai trương đưa NAEOTOM Alpha vào vận hành (Ảnh: BVĐK Phương Đông).

Đến sứ mệnh nâng tầm chất lượng y tế Việt Nam

Ngành y tế Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được quan tâm như: số lượng người dân tiếp cận với dịch vụ chất lượng cao còn ít; việc phát hiện sớm nguy cơ các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, đột quỵ còn chưa được thực sự chú trọng.

Trong bối cảnh ấy, sự tham gia của các bệnh viện ngoài công lập đóng vai trò quan trọng để mang tới chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân, rút ngắn khoảng cách về công nghệ y khoa với quốc tế. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã thể hiện được rõ ràng vai trò của mình với định hướng đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, bằng những hành động cụ thể.

Tổng giám đốc Nguyễn Công Minh cùng các chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự buổi lễ (Ảnh: BVĐK Phương Đông).

Ngoài hệ thống thiết bị y tế hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như: Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T, 1.5T; hệ thống NAEOTOM Alpha,… bệnh viện hiện đã đầu tư các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư công nghệ cao như: Máy xạ trị gia tốc Elekta (Anh); hệ thống PET/CT, SPECT/CT của GE (Mỹ); hệ thống nội soi siêu âm can thiệp FujiFilm (Nhật), hệ thống phẫu thuật nội soi 3D-4K ICG... Tất cả được đầu tư bài bản nhằm đảm bảo hiệu quả chẩn đoán và điều trị cao nhất cho người bệnh.

Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T là một trong những thiết bị y tế hiện đại được Phương Đông đầu tư (Ảnh: BVĐK Phương Đông).

Việc đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha cùng hàng loạt thiết bị y tế hiện đại khác trong năm 2025 tiếp tục khẳng định nỗ lực của Bệnh viện Phương Đông để đóng góp hơn nữa cho y tế nước nhà.