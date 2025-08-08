Mỹ có thể gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick (Ảnh: EPA).

“Tôi nghĩ vấn đề này sẽ để nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống quyết định, nhưng có khả năng lớn họ sẽ đạt được thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu với Fox News hôm 7/8 khi được hỏi về khả năng kéo dài thỏa thuận dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12/8.

Trước đó, trong khi các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc diễn ra hôm 28 - 29/7 tại Stockholm (Thụy Điển), Bộ trưởng Lutnick cũng từng nhận định gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan 90 ngày là kịch bản có khả năng xảy ra.

Sau đàm phán, phía Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận về việc kéo dài tạm hoãn tăng thuế. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm 2/8 cũng cho biết 2 bên đang hướng tới một thỏa thuận gia hạn.

Theo ông Greer, Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra quyết định về việc có gia hạn thỏa thuận tạm ngừng áp thuế quan hay không. Trong khi đó, trả lời các phóng viên, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông để ngỏ khả năng chấp thuận gia hạn thỏa thuận tạm ngừng áp đặt thuế quan.

Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các mức thuế nhập khẩu toàn cầu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực hôm 7/8, dao động từ 10% đến 50%, đối với hàng hóa từ khoảng 90 quốc gia, vùng lãnh thổ sau nhiều lần trì hoãn kể từ khi được công bố hồi tháng 4.

Kể từ tháng 4, Mỹ đã dần nâng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức 145%. Đáp trả, Bắc Kinh áp thuế đến 125% và áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với nguyên liệu thô chiến lược của Washington.

Đến tháng 5, Washington và Bắc Kinh nhất trí tại Geneva về việc đình chỉ 90 ngày áp thuế mới.

Theo thỏa thuận đạt được tại Geneva, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhất trí ấn định mức thuế quan 30% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi phía Trung Quốc áp thuế 10% với hàng hóa Mỹ trong 90 ngày.

Vòng đàm phán thứ hai tại London tháng 6 đạt thỏa thuận nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đối với chip bán dẫn của Mỹ và đất hiếm của Trung Quốc, trước khi vòng Stockholm diễn ra cuối tháng 7.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 7/8, Bộ trưởng Lutnick làm rõ thông báo trước đó của ông Trump rằng các công ty sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ sẽ được miễn mức thuế 100% đối với chip nhập khẩu trong thời gian xây dựng nhà máy mới. Theo ông, doanh nghiệp cần cam kết xây dựng tại Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đăng ký với Bộ Thương mại Mỹ và được kiểm toán giám sát toàn bộ quá trình để đủ điều kiện miễn thuế.