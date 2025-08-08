Thứ trưởng Anh từ chức sau lùm xùm tăng tiền cho thuê nhà

Bà Rushanara Ali (Ảnh: X).

Trong thư gửi Thủ tướng Anh Keir Starmer, bà Rushanara Ali khẳng định “luôn tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý” và “nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng phụ trách vấn đề vô gia cư viết thêm: “Rõ ràng việc tôi tiếp tục giữ chức vụ này sẽ gây xao nhãng cho công việc đầy tham vọng của chính phủ. Vì vậy, tôi quyết định từ chức".

Thủ tướng đã cảm ơn bà Ali vì “công việc tận tâm” của bà tại Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương, nói rằng những nỗ lực của bà “sẽ có ảnh hưởng lâu dài”.

Động thái từ chức của bà Ali diễn ra sau khi báo chí đưa tin rằng, vào tháng 11 năm ngoái, bà đã gửi thông báo cho 4 người thuê nhà tại một bất động sản do bà sở hữu ở Đông London yêu cầu họ rời đi. Vài tuần sau, bất động sản này được đăng cho thuê lại với mức tăng khoảng hơn 900 USD/tháng.

Bà Ali sau đó đã đối mặt với những chỉ trích từ phe đối lập về thông tin trên cũng như lời kêu gọi từ chức. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người thuê nhà cũng lên tiếng, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đã cam kết siết chặt việc cho thuê nhà không công bằng.

Theo báo The i Paper, căn nhà của bà Ali, vốn được cho thuê theo hợp đồng cố định, đã được rao bán trong thời gian người thuê vẫn còn sống ở đó, nhưng vì không bán được nên bà mới cho thuê lại.

Một người từng thuê nhà của bà Ali nói rằng cô là 1 trong 4 người nhận được email đề nghị chuyển khỏi nhà sau 4 tháng. Tổng tiền thuê mà nhóm cô trả hàng tháng là khoảng 4.400 USD. Người này cho hay vài tuần sau khi rời đi, cô thấy căn nhà được đăng cho thuê lại với mức giá khoảng 5.350 USD.