Gặp nhiều vấn đề, Hyundai Santa Fe “chia tay” hộp số ly hợp kép DCT

Hyundai khu vực Bắc Mỹ vừa công bố bản cập nhật năm 2026 dành cho Santa Fe, với sự điều chỉnh đáng chú ý bên dưới nắp ca-pô.

Cụ thể, trên mọi phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp (277 mã lực, 422Nm), hộp số tự động ly hợp kép (DCT) 8 cấp dạng ướt sẽ được đổi thành loại tự động biến mô 8 cấp truyền thống.

Đại diện hãng cho biết hộp số mới “đã nằm trong kế hoạch phát triển sản phẩm” và “mang tới khả năng vận hành tối ưu” cho mẫu SUV cỡ D của mình. Tuy nhiên, giới truyền thông quốc tế nhận định nguyên nhân không đơn giản như vậy.

Hộp số DCT 8 cấp xuất hiện trên Santa Fe từ bản cập nhật giữa thế hệ thứ tư, ra mắt vào năm 2020 (Ảnh: Hyundai).

Hộp số ly hợp kép nổi tiếng với khả năng sang số nhanh, mượt mà, mang lại cảm giác lái thể thao và giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhờ vậy mà cấu phần này được các thương hiệu châu Âu như Volkswagen (DSG) hay Porsche (PDK) khai thác hiệu quả trên các dòng xe của mình.

Tuy nhiên, không phải nhà sản xuất nào cũng xử lý tốt loạt hạn chế của loại hộp số trên, đơn cử như hiện tượng chuyển số giật cục ở tốc độ thấp, cấu tạo phức tạp và nguy cơ hư hỏng cao hơn bình thường. Đó là điều Ford đã trải qua cùng hộp số PowerShift tai tiếng một thời, và bây giờ có lẽ đến lượt Hyundai.

Theo chuyên trang ô tô uy tín MotorTrend, hộp số ly hợp kép 8 cấp của thương hiệu Hàn Quốc nhận về không ít lời phàn nàn từ người dùng do vận hành kém linh hoạt, dễ gặp lỗi, chi phí sửa chữa cao và thường xuyên bị triệu hồi.

Gần đây, Hyundai phải triệu hồi hơn 12.000 xe Santa Fe đời 2024 có hộp số DCT do lỗi phần mềm điều khiển (TCU) có thể dẫn đến tình trạng trôi xe dù đã vào số P và gây hỏng hộp số.

Động thái “khai tử” hộp số DCT của Hyundai được đánh giá là phù hợp, hướng tới mục đích cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Ở một diễn biến khác, thương hiệu cùng tập đoàn Hyundai Motor Group là Kia “chưa có kế hoạch loại bỏ hộp số DCT” trên Sorento.

Santa Fe và Sorento chia sẻ chung nhiều thành phần quan trọng với nhau, đặc biệt là khung gầm và động cơ (Ảnh: MotorTrend).

Phiên bản hybrid vẫn bao gồm máy xăng 1.6L tăng áp (178 mã lực, 265Nm), một mô-tơ điện (64 mã lực, 264Nm), bộ pin lithium-ion 1,49kWh và hộp số tự động 6 cấp. Công suất và sức kéo kết hợp đạt 232 mã lực và 367Nm.

Cả hai cấu hình động cơ đều kết hợp với hệ dẫn động cầu trước mặc định hoặc bốn bánh toàn thời gian H-TRAC tùy chọn.

Bên cạnh hộp số, chiếc SUV còn được tinh chỉnh nhẹ về danh sách trang bị. Bản XRT thiên hướng địa hình được bổ sung ba chế độ vận hành địa hình Terrain Mode (Bùn lầy, Tuyết, Cát), cổng sạc USB-C ở hàng ghế thứ ba, hai sạc không dây và mặt ca-lăng màu đen bóng.

Sạc không dây dành cho hành khách phía trước và ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai trở thành trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Limited; phiên bản Calligraphy cao cấp có thêm tùy chọn nội thất da Nappa màu nâu Pecan.

Hyundai chưa công bố giá bán của Santa Fe 2026.

Santa Fe facelift dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, với đuôi xe có thể được tinh chỉnh đáng kể (Ảnh: Hyundai).

Tại Việt Nam, chỉ phiên bản cao cấp nhất Calligraphy Turbo sử dụng hộp số DCT 8 cấp dạng ướt. Các bản còn lại đi kèm loại tự động 8 cấp truyền thống. Chưa rõ hãng xe Hàn Quốc có áp dụng thay đổi cho sản phẩm tại các thị trường khác bao gồm nước ta hay không.

Bước sang thế hệ thứ năm, Hyundai Santa Fe được nâng cấp toàn diện với hàm lượng tiện nghi, trang bị an toàn được đánh giá cao. Tuy nhiên, thiết kế mới và sự biến mất của động cơ dầu khiến người Việt không còn chuộng mẫu SUV cỡ D này như trước.

Sau ưu đãi của hãng, giá bán của Santa Fe giảm từ 1,069-1,365 tỷ đồng xuống mức 0,941-1,201 tỷ đồng.