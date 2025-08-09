TS Trương Minh Huy Vũ: Vấn đề ở TPHCM là tiền có vào các dự án hiệu quả?

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của TPHCM diễn ra sáng 9/8, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhận định, bức tranh kinh tế của thành phố từ đầu năm 2025 tới nay tương đối tích cực. Điều này thể hiện qua nhiều chỉ số, chỉ dấu được cải thiện nhờ tháo gỡ cho các dự án tồn đọng, khơi thông dòng vốn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, đó là những điểm sáng, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cho rằng, khả năng hấp thụ là vấn đề mà TPHCM cần đặc biệt lưu tâm sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: H.B.).

"Vấn đề hiện nay không phải là "có tiền hay không" mà là "tiền đi về đâu" và tiền có đi vào các dự án hiệu quả hay không. Nếu dòng tiền đổ ra thị trường mà không kiểm soát tốt, chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng", TS Trương Minh Huy Vũ phân tích.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã phối hợp với các đơn vị rà soát và nhận diện được 7 luật đã được điều chỉnh liên quan đến việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Vấn đề tiếp theo cần lưu ý là khả năng hấp thụ chính sách của TPHCM mới.

"Vấn đề quan trọng nhất là các chính sách này thẩm thấu thế nào xuống tận cơ sở, 168 phường, xã. Đề nghị phải theo dõi, rà soát chặt chẽ. Các cơ quan cần làm rõ chính sách hiện có liệu đã đủ, đã đến đúng đối tượng, và đã phát huy hiệu quả hay chưa", TS Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

TS Trương Minh Huy Vũ cho biết, trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà đầu tư sẽ đến TPHCM để tìm hiểu và đề xuất dự án. Do đó, dòng vốn sẽ đến, nhưng sẽ không duy trì lâu nếu thành phố không kịp thời hấp thụ được các chính sách và yêu cầu của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 (Ảnh: H.B.).

Từ những vấn đề trên, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề xuất toàn địa bàn, các cơ quan thống nhất triển khai quan điểm “1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu”.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, đầu não chính sách của TPHCM mới sẽ đặt ở khu vực trung tâm, nhưng khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cần phát triển đồng bộ, tiếp nối và triển khai mượt mà các dự án, công trình trước khi sáp nhập. Ông nhấn mạnh, sự đứt quãng nếu xảy ra sẽ kéo theo sự đứt quãng của dòng tiền, dự án và công tác chuẩn bị.

TS Trương Minh Huy Vũ đề xuất, thời gian tới, TPHCM cần có một chỉ thị tăng trưởng, giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng thời, địa phương cần tập trung cho công tác an sinh - xã hội từ nay đến cuối năm để hạn chế tác động do lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, và tính toán các chương trình phát triển nhà ở xã hội mang tính dài hạn.

"Vừa qua, TPHCM đã tập trung cho các động lực chính sách như thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai Nghị quyết 98, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Địa phương cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật và thúc đẩy để tạo ra các động lực tăng trưởng mới từ nay đến cuối năm", TS Trương Minh Huy Vũ nêu đề xuất.