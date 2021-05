TPHCM phong tỏa đường Đoàn Phú Tứ vì ca nghi Covid-19, sàng lọc 300 người

Dân trí Đường Đoàn Phú Tứ (phường An Lạc An, quận Bình Tân, TPHCM) có 72 hộ dân sinh sống với hơn 300 nhân khẩu đang bị phong tỏa do có trường hợp nghi mắc Covid-19.

Trưa 20/5, đường Đoàn Phú Tứ dài hơn 100m, đã được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn. Gần 10 nhân viên y tế phối hợp với các cán bộ cơ sở đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, lời khai y tế của hơn 300 người dân sinh sống tại đây. Khu vực lấy mẫu được lực lượng chức năng dựng tạm ngoài đường, có dù che nắng và triển khai rất khẩn trương. Đường Đoàn Phú Tứ tạm thời bị phong tỏa. Trao đổi với Dân trí, Bà Trang Thị Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân), cho biết một người dân sống bên đường Đoàn Phú Tứ nghi mắc Covid-19, nên địa phương đã khẩn trương phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người dân. Đường Đoàn Phú Tứ bị phong tỏa do có ca nghi mắc Covid-19. "Chúng tôi tiến hành phong tỏa lúc 7h. Người nghi nhiễm đã được đưa đi bệnh viện. Cán bộ cơ sở đã thông tin cho những người sinh sống tại đây, đề nghị ai đi làm thì quay trở về lấy mẫu. Phường sẽ hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân bên trong khu phong tỏa", bà Hợp nói. Người dân rửa tay bằng cồn trước khi được lấy mẫu. Một người dân sống trên đường Đoàn Phú Tứ được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Theo ghi nhận của Dân trí, nhiều người dân đi làm đã quay trở về nhà để hợp tác với chính quyền địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Cùng trong sáng nay, lực lượng chức năng TPHCM cũng tiến hành phong tỏa Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo (quận 10) và hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), do liên quan đến một nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Người này từng đến khám tại Trung Tâm Medic Hòa Hảo và sống trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu. Đường Đoàn Phú Tứ có 72 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Hoàng Thuận