TPHCM gấp rút làm nhiều việc trước khi vận hành thương mại Metro số 1

Ngày 9/12, Sở GTVT đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM các công việc chuẩn bị vận hành, khai thác thương mại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, để đảm bảo tuyến Metro số 1 đủ điều kiện vận hành vào 22/12, Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực tế, đánh giá, báo cáo và tham mưu UBND TP ban hành quyết định đưa vào khai thác đoạn tuyến, ga và hệ thống đường sắt đô thị số 1 để làm cơ sở pháp lý vận hành thương mại.

Tàu metro đô thị số 1 chạy thử nghiệm tại khu vực TP Thủ Đức (Ảnh: Hải Long)

Chủ đầu tư cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận môi trường… để trình Hội đồng Kiểm tra Nhà nước; hoàn thành các thủ tục xin cấp giấy phép lái tàu, đăng ký phương tiện tại Cục Đường sắt Việt Nam.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần xây dựng, ban hành kế hoạch vận hành, khai thác tuyến Metro số 1 để chuẩn bị cho ngày vận hành thương mại, trong quá trình vận hành và đến lúc khánh thành dự án; làm việc với các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai hợp luyện thực địa trước khi đưa vào vận hành thương mại, đảm bảo an toàn.

Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TP giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng triển khai lắp đặt hệ thống vé điện tử theo hợp tác với Công ty Mastercard; giao UBND TP Thủ Đức và các quận dọc theo tuyến Metro số 1 sửa chữa vỉa hè, bổ sung biển báo và xử lý buôn bán hàng rong tại các nhà ga.

Công an TP Thủ Đức và Công an quận 1, Bình Thạnh có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình vận hành thương mại tuyến Metro số 1. Đặc biệt, lực lượng công an các quận cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe dừng, đỗ không đúng quy định xung quanh nhà ga, trước chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố và trên các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi…

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08), tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các nhà ga và trên tàu theo quy định pháp luật.