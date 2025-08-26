Gần 3.500 hộ dân ở Thanh Hóa bị chia cắt, cô lập do mưa bão Kajiki

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 8h ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-500mm.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sơ tán 4.527 hộ/16.458 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn, đồng thời đã tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

Nước lũ, sạt lở đất gây chia cắt tại xã Sơn Điện (Ảnh: Quỳnh Trâm).

Mưa lớn đã khiến gần 3.500 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ. Trong đó, xã Xuân Chinh có khoảng 1.664 hộ/7.593 khẩu bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài; trên địa bàn xã này mất điện từ 15h30 ngày 25/8 đến nay.

Xã Vạn Xuân có 298 hộ/1.397 khẩu; xã Tân Thành có 1.513 hộ/6.423 khẩu bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Ngoài ra, mưa lũ đã khiến cho nhiều tuyến giao thông như quốc lộ 217, 15, 15C, 16C, 47… bị sạt lở, ngập sâu. Trong đó, quốc lộ 15C qua địa bàn xã Nam Xuân ngập sâu 50-80cm với chiều dài khoảng 4km, khiến giao thông trên tuyến đường này lên các xã miền tây Thanh Hóa tê liệt.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã phân công trực gác, ngăn không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời thông báo cho người dân chủ động di chuyển theo quốc lộ 16 nếu có nhu cầu, để đảm bảo an toàn.

Tại xã Sơn Điện, lúc 9h40 ngày 26/8, mưa lớn đã khiến tuyến đường giao thông vào bản Na Nghịu bị sạt lở, gần 180 nhân khẩu trong bản bị cô lập.

Lực lượng chức năng san gạt vị trí sạt lở đất ở xã Thường Xuân (Ảnh: Quách Tuấn).

“Do mưa lớn, tuyến đường giao thông vào bản bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường. Vụ sạt lở cùng nước lũ lên cao không gây thiệt hại về người nhưng 34 hộ/171 khẩu bị cô lập, chia cắt.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực, đợi mưa ngớt, nước rút sẽ vào thông đường, kết nối lại hệ thống điện, thông tin liên lạc cho người dân”, ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện nói.

Tại Thanh Hóa, hiện chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên 37 nhà dân thiệt hại nặng, gần 2.000 nhà dân ngập sâu dưới 1m; 2 điểm trường bị tốc mái; hơn 529ha lúa ngập nhiều công trình đê điều, giao thông…bị hư hỏng.