Nghệ An hoãn chương trình nghệ thuật, không bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Ngày 28/8, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã ban hành thông báo ý kiến của ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An về việc xin chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (phường Trường Vinh, Nghệ An), tối 1/9. Trong chương trình nghệ thuật sẽ có màn bắn pháo hoa.

Tỉnh Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng do bão Kajiki gây ra (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết mưa bão, ông Bùi Đình Long có ý kiến hoãn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Chiều 27/8, trong cuộc họp thường kỳ của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin, địa phương thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.

Cơn bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An chiều và đêm 25/6 đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này về hạ tầng giao thông, hệ thống lưới điện, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế và sản xuất nông nghiệp.

Mưa bão cũng khiến 5.149 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, 776 nhà bị ngập nước, 892 hộ phải di dời khẩn cấp... Ước tính tổng thiệt hại do bão Kajiki gây ra cho Nghệ An hơn 1.400 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra, khắc phục nhanh thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc và hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng về nhà cửa để sớm ổn định lại sản xuất và sinh hoạt.