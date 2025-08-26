Gần 1/3 xã, phường ở Thanh Hóa mất điện do bão Kajiki

Ngày 26/8, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết đến 8h cùng ngày, bão số 5 đã gây ảnh hưởng và làm gián đoạn cấp điện diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 2 đường dây 110kV, 70 đường dây trung áp, 2.785 trạm biến áp bị ảnh hưởng; 333.959 khách hàng tại 55/166 xã, phường bị mất điện. Gió giật mạnh kèm mưa lớn làm đổ gãy 93 cột trung, hạ áp.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa khắc phục sự cố lưới điện đêm 25/8 (Ảnh: Hùng Mạnh).

“Hiện nay, 100% quân số các phòng, ban và đơn vị trực thuộc của Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia ứng trực, kiểm tra, khắc phục từng tuyến để sớm cung cấp điện cho người dân; đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương án theo diễn biến thời tiết, chú trọng các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở”, đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa nói.

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, sẽ ưu tiên cấp điện cho các đơn vị như bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, đơn vị thủy nông.

Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực mất an toàn, huy động tối đa phương tiện để từng bước khôi phục, trước hết là phụ tải trọng điểm.

Dự kiến trong đêm 26/8, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ bắt đầu khôi phục lưới điện trung áp và cấp điện trở lại cho khu vực đủ điều kiện an toàn.