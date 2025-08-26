Tàu vận tải lớn trôi dạt vào bờ biển do bão Kajiki

Chiều 26/8, bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, cho biết một tàu vận tải lớn đã trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Bình, xã Tiên Trang.

Theo bà Huệ, khoảng 23h30 ngày 25/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện một tàu vận tải biển trôi dạt tại khu vực xã Tiên Trang, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Tàu chở hàng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa (Ảnh: Thảo Linh).

Thời điểm phát hiện, tàu không bật đèn tín hiệu, không thả neo, sóng to gió lớn khiến phương tiện dạt vào bãi cạn.

Đến 1h30 ngày 26/8, con tàu bị sóng đánh dạt và mắc cạn tại khu vực thôn Bình, xã Tiên Trang, cách bờ 70-100m.

Qua kiểm tra, xác định đây là tàu vận tải có chiều dài 151m, rộng 26m, với 19 người (1 thuyền trưởng và 18 thuyền viên) do thuyền trưởng Hoàng Văn Hợp (quê Nghệ An) điều khiển.

Chiều 25/8, tàu rời cảng Tịnh Long (tỉnh Ninh Bình) để vận chuyển hàng về cảng Nghi Sơn. Tuy nhiên, khi vào khu neo đậu, ảnh hưởng của bão Kajiki, sóng lớn, gió mạnh, tàu không thể thả neo và bị trôi dạt vào bãi cạn.

“Thời điểm chúng tôi tiếp cận, trên tàu có 19 người, rất may tất cả đều an toàn. Hiện thuyền trưởng đã chủ động liên hệ với Cảng vụ Nghi Sơn để được hỗ trợ đưa tàu vào bờ”, bà Huệ thông tin.