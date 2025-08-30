Người dân đi chơi lễ, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ kéo dài

Ngày 30/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 8h, lượng phương tiện đổ về các tuyến đường hướng vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến.

Tại đường Mai Chí Thọ, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 1,5km, từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao An Phú.

Đây là tuyến đường chính để vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, rút ngắn thời gian đi các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk,...

Các phương tiện nối đuôi nhau chờ lên đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một số tài xế cho biết, tình trạng ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ xảy ra từ sáng sớm. Nhiều thời điểm, các phương tiện đứng yên không thể di chuyển.

Một bé trai mệt mỏi, dựa vào lưng người lớn giữa dòng xe ken đặc trên đường Mai Chí Thọ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các tuyến đường lân cận như Lương Định Của, Võ Chí Công,...

Anh Nguyễn Văn Có (SN 1991, tài xế xe Limousine) cho biết, anh chở khách đi du lịch, khi qua đường Lương Định Của để vào cao tốc thì gặp ùn ứ.

"Tôi đã dừng chờ trên đường Lương Định Của hơn 30 phút. Vì không thể di chuyển nên tôi tranh thủ xuống xe ăn bữa sáng", anh Có nói.

Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp với Đội 6, Cục CSGT (C08) Bộ Công an phải luôn phiên đóng mở lối vào cao tốc để phân luồng, tránh tình trạng quá tải.

Một CSGT cho biết, nguyên nhân của việc ùn ứ do người dân lên cao tốc để đi chơi lễ nên lượng phương tiện qua khu vực tăng đột biến. Tại nút giao An Phú, lực lượng chức năng có mặt phân luồng, hướng dẫn người dân lộ trình thay thế để lưu thông thuận tiện.