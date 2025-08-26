“Nên dùng drone bay khảo sát những điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét sau bão”

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương (Nghệ An) để nghe báo cáo cập nhật về tình hình tác động của bão Kajiki (bão số 5).

Báo cáo Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết đến trên địa bàn mưa đã ngớt, gió không còn giật nhưng trời âm u.

“Cơn bão đi qua nhưng tỉnh xác định không chủ quan, phải tiếp tục theo dõi hoàn lưu của bão vì rất có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở một số địa bàn miền núi. Phải có phương án sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra”, Bí thư Hà Tĩnh nói.

Đường phố Nghệ An sáng 26/8 nhiều điểm tan hoang sau bão Kajiki (Ảnh: Hữu Khoa).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhận định dự báo của các cơ quan sát với diễn biến thực tế của bão nên các kịch bản được xây dựng cũng phát huy hiệu quả.

Báo cáo về tình hình thiệt hại, Bí thư Hà Tĩnh cho biết dù thiệt hại nhiều về tài sản, song với cường độ bão quần thảo như vậy, thiệt hại đã được giảm thiểu tối đa.

Ông Lâm báo cáo có 1 người tử vong do sửa chữa nhà cửa, 9 người bị thương; 7 nhà sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu; 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 công trình y tế bị hư hỏng.

Bên cạnh đó có hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ và nhiều thiệt hại về hoa màu, thủy hải sản…

Bí thư Hà Tĩnh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, chỉ đạo chính quyền địa phương sửa chữa, khắc phục thiệt hại về nhà cho các hộ dân; tập trung khôi phục các hạ tầng thiết yếu, ưu tiên sửa chữa về điện, hạ tầng viễn thông, trường học, cơ sở y tế.

“Mưa có thể diễn ra sau bão nên vẫn phải kiểm soát chặt chẽ tình hình”, ông Lâm nói.

Phó Thủ tướng đánh giá Hà Tĩnh làm việc rất trách nhiệm, nhưng đề nghị địa phương bắt tay ngay vào việc khắc phục ảnh hưởng của bão, giúp dân sửa chữa những ngôi nhà bị ngập, bị tốc mái; thống kê trường học, cơ sở y tế hư hỏng để cùng các lực lượng khôi phục sớm nhất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để nghe báo cáo cập nhật về tình hình tác động của bão Kajiki (Ảnh: Hữu Khoa).

Ở Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết do bão về trong đêm nên thiệt hại chưa thể thống kê hết.

Sơ bộ, có 1 trường hợp tử vong do bị điện giật khi chằng chống nhà cửa và 2 người bị thương.

Về nhà ở, có 91 nhà hư hỏng, nhiều nhà tốc mái nhưng chưa thể đếm được, 30 nhà bị ngập nước. 2 trường học, 9 phòng học và 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Thống kê sơ bộ cũng cho thấy 3.000 cây xanh trên địa bàn Nghệ An bị gãy đổ, nhưng theo Bí thư Tỉnh ủy, chắc chắn không dưới 10.000 cây nếu thống kê đầy đủ.

“Theo đánh giá ban đầu, mức độ ảnh hưởng của bão Kajiki nhẹ hơn nhiều so với hoàn lưu bão số 3”, ông Trung nói.

Trong khi dó, Phó Thủ tướng nhận định phía Tây Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa, cần theo dõi, chủ động lực lượng giúp đỡ nhân dân khu vực này để phòng ngừa lũ ống, lũ quét, sạt lở.

“Nếu các lực lượng có drone (máy bay không người lái) thì nên bay trên một số khu vực thủy điện, sông suối để khảo sát trước, nhất là với điểm đông dân cư nằm phía hạ nguồn sông, suối và những địa bàn nguy hiểm. Sau mấy trận lũ vừa rồi đất đang rất yếu, phải đánh giá kỹ nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Hữu Khoa).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định trong lịch sử tỉnh Nghệ An có lẽ hiếm có cơn bão nào quần thảo trên đất liền trong thời gian dài 8 tiếng như bão Kajiki. “Rất may cường độ bão giảm so với dự báo, nếu không sẽ không có hạ tầng nào chịu nổi”, ông Hiệp nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhận định Kajiki là cơn bão dị thường và có diễn biến cực kỳ phức tạp song rất may công tác ứng phó, di dân đã được thực hiện tốt, hiệu quả, hệ thống đê điều cơ bản được bảo vệ vì “chỉ cần vỡ một đê sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến hàng nghìn hộ dân”.

Phó Thủ tướng đánh giá việc dự báo bão rất chính xác khi ngay từ thời điểm xuất hiện áp thấp nhiệt đới, các đơn vị đã đề xuất họp vì nhận định đây là cơn bão dị thường, rất khó đoán định.

Về ứng phó, lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao Nghệ An, Thanh Hóa và cho rằng ứng phó phải đi trước cả tháng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần bền vững hóa hệ thống hạ tầng và thông tin.

Bộ Quốc phòng cùng VNPT, Viettel phải có phương án để duy trì kết nối đến từng thôn, bản ở những vùng núi bị chia cắt, nếu sau bão xảy ra sạt lở, lũ quét.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp sáng 26/8 (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Phó Thủ tướng, trước mắt cần ưu tiên khôi phục ngay trường học, cơ sở y tế.

Với đối tượng chính sách, người nghèo, Phó Thủ tướng giao các địa phương rà soát để hỗ trợ toàn bộ trong việc khắc phục lại nhà cửa hư hỏng, chi phí Nhà nước sẽ chi trả nhưng phải có sự phân công và xác định tính ưu tiên.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo được Phó Thủ tướng đề cập là chống sạt lở, lũ ống, lũ quét. Việc này, theo Phó Thủ tướng, còn nguy hiểm hơn chống bão.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị tập trung cao độ cho công tác dự báo. “Bất cứ bản tin dự báo nào cũng phải gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng, cơ quan thường trực để biết và chỉ đạo”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Song song với đó, phát triển giao Bộ Nông nghiệp và Môi trưởng cùng Bộ Công Thương xem xét lại kịch bản liên hồ chứa, có tính toán để nếu cần thiết thì điều tiết xả lũ trước.