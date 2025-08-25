"Bão Kajiki vào đất liền, sóng biển cao 8m, hệ thống đê có trụ nổi không?"

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó bão Kajiki (bão số 5) tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An.

Báo cáo Phó Thủ tướng, đại diện Cục Khí tượng thủy văn cho biết bão Kajiki dù chưa đổ bộ đã gây gió mạnh, mưa to ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong đó, Nghệ An ghi nhận gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 12 ở một số điểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó bão Kajiki tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi 13h ngày 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo cho thấy thời gian gió mạnh nhất trên đất liền từ 14h đến 20h ngày 25/8. Thời gian bão bắt đầu đổ bộ từ 15h đến 19h và khu vực đổ bộ là Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là khu vực tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm có thể tâm bão dịch chuyển về sát TP Vinh (cũ).

“Bão đang đi chậm hơn so với dự báo ban đầu. Chúng ta dự báo khoảng 16h nhưng giờ có thể là 17h, thậm chí 18h là cao điểm”, ông Hiệp thông tin và cho biết bão đã giảm cấp.

Về mưa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa khá lớn, có trạm đo gần 400mm. Ông nhận định với đường đi của bão hiện nay Hà Tĩnh giảm mưa rất nhanh, bắt đầu tập trung mưa ở Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Điều quan ngại nhất, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tập trung ở một số khu vực vùng núi Nghệ An như Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương (cũ). Việc khắc phục hậu quả bão số 3 ở những nơi này chưa xong, quốc lộ 7 còn nguyên “hàm ếch”… nên đề nghị tập trung thêm cho những địa bàn trên, ông Hiệp nói.

Phó Thủ tướng hỏi Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: “Vậy lúc tâm bão cập đất liền, sóng biển cao đến hơn 8m, nước biển dâng hơn 1,5m, vùng an toàn, hệ thống đê, theo Thứ trưởng, liệu có trụ nổi không?”.

Ông Hiệp cho biết với cơn bão này, một số đoạn xung yếu có thể vào lúc gió lớn kèm sóng sẽ tràn đê nhưng chỉ ở một thời điểm nhất định, lượng nước không nhiều.

Còn việc có vỡ đê biển hay không, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói “không dám khẳng định”, vì việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng với đê ở Hà Tĩnh, ông Hiệp cho biết địa phương đã tập trung gia cố và đến thời điểm này vẫn an toàn.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cơn bão giờ mới bắt đầu ảnh hưởng đất liền, hiện vẫn cấp 12-13, giật cấp 16-17. “Đây vẫn là cơn bão hết sức nguy hiểm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dù tốc độ cơn bão chậm hơn dự báo, tâm bão vào bờ khoảng 17-18h, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương và các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo ứng phó với bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. “Thời gian còn lại rất ít, nơi nào chưa yên tâm thì tập trung di dời dân triệt để đến nơi an toàn”, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu.

Cho biết lượng mưa ở Nghệ An, Thanh Hóa hôm nay ước tính khá lớn và sẽ còn tiếp tục từ nay đến trưa 26/8, nên theo Phó Thủ tướng, phải chú ý vấn đề nước lũ lên và an toàn hồ đập. “Các vùng núi của Nghệ An, Thanh Hóa vừa trải qua trận thiên tai nặng, chưa vực lại được nên cần tập trung cho khu vực này”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong trường hợp cần thiết, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch tỉnh trưng dụng thiết bị, đề nghị doanh nghiệp cùng vào cuộc chống bão vì thực tế thiết bị của doanh nghiệp làm hạ tầng giao thông không thiếu, trong khi của Nhà nước không đủ.

Với các hồ chứa nước, để đảm bảo an toàn, Phó Thủ tướng yêu cầu có lực lượng thường trực, đo cấp độ nước thường xuyên để báo cáo lãnh đạo địa phương và cơ quan quản lý Nhà nước về đê điều.

Nhấn mạnh phải đề cao tinh thần cảnh giác, Phó Thủ tướng lưu ý tránh tình trạng người dân chờ mãi không thấy bão vào lại chủ quan, đi ra các khu vực nuôi trồng thủy sản. “Chỉ cần sơ suất một chút sẽ rất nguy hiểm”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định chúng ta đang kiểm soát được tình hình song các địa phương cần tiếp tục huy động lực lượng đến những vùng trọng yếu, nếu có vấn đề gì cần có ý kiến sớm để Trung ương kịp thời điều động.