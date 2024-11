Dân đắp đê trước nhà vì dự án kè trăm tỷ dở dang, trơ sắt thép

Công trình kè sông dang dở, người dân tự đắp kè trước cửa nhà

"Công trường ngổn ngang 3 năm rồi, chúng tôi khổ lắm, đi lại khó khăn, buôn bán ế ẩm, hễ triều cường là nước ngập vô nhà ào ào", bà Nguyễn Thị He (63 tuổi), nhà giáp công trường kè rạch Cái Sơn, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, than vãn về sự chậm tiến độ của công trình.

Bà He kể, năm 2019, dự án xây dựng kè rạch Cái Sơn khởi động, bà đồng thuận dỡ quán cà phê, giao đất cho chính quyền. Cứ nghĩ sau một năm sẽ có bờ kè sạch đẹp, đường phố rộng rãi, bà He cùng hàng xóm mong chờ từng ngày.

Rồi dự án chậm tiến độ năm này sang năm khác, đường ngập ngụa lầy lội, mỗi lần triều cường nước lại tràn vào nhà bà He cùng các hộ dân khác như thác. Cứ đến những tháng triều cường, bà He cùng các hộ dân dọc bờ kè lại tự xây đê quai, đắp bao cát quanh nhà.

Người dân dùng mọi vật liệu để "đắp đê" ngăn ngập trước nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Cứ vào mùa triều cường nhà tôi cũng phải xây đê quai trước cửa, hết mùa lại dỡ, tốn kém, bất tiện lắm. Có những ngày triều cường nước ngập đến nửa đùi, tràn vô nhà, đồ đạc ướt hết. Mong sao chính quyền xem xét làm nhanh bờ kè để dân được nhờ", bà He nói.

Người phụ nữ với mái tóc bạc trắng cho biết thêm, gia đình bà chỉ bị giải phóng mặt bằng quán cà phê, vì vậy vẫn còn nhà để ở. Trong khi đó, nhiều hàng xóm của bà He bị giải tỏa trắng, chưa được bố trí tái định cư, 2 năm nay phải đi thuê trọ nhưng không nhận được tiền hỗ trợ tạm cư.

Cách nhà bà He chừng 300m, bà Võ Thị Lệ (68 tuổi) đang lau dọn đồ đạc sau đợt triều cường. Bà Lệ đã dùng bao cát đắp đê trước cửa nhà, dù vậy nhưng nước lên nửa đêm, dâng cao hơn dự đoán nên căn nhà nhỏ vẫn bị ngập.

"Hôm 20/11 gia đình dù đắp bao cát rồi nhưng nước vẫn vô nhà ào ào, đồ đạc ướt tùm lum. Ngập đến 40cm, tôi già rồi, ở một mình, tát nước muốn bệnh luôn", bà Lệ kể.

Người dân dự phòng sẵn bao cát để tự đắp đê chống ngập (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cạnh nhà bà Lệ, ông Phạm Khắc Sinh (57 tuổi) cũng chịu cảnh tương tự. Mấy năm nay, ông Sinh đã xây bức tường gạch cao 40cm trước cửa nhà, nhưng vừa rồi ngôi nhà vẫn ngập. Vì quanh nhà đã xây kín, nước không thoát được, cả gia đình ông phải thay nhau tát.

Gần khu vực dân cư có con đường dọc bờ kè chưa được thi công, lồi lõm nham nhở, vì vậy được người dân ví như cái bẫy khi ngập nước.

"Mấy đứa trẻ đi học ngang qua nhà tôi bị ngã hoài. Công trường thì ngổn ngang, đường xấu nên buôn bán rất khó khăn", anh Trương Đắc Duy (37 tuổi), chủ quán cháo lòng cạnh công trường kè rạch Cái Sơn, chia sẻ.

Dự án tạm dừng vì hết thời hạn thi công

Dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, có tổng chiều dài hơn 2,8km, nằm trên địa phận 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy của TP Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 315 tỷ đồng.

Công trình do Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Cần Thơ) làm chủ đầu tư, được chia thành 3 gói thầu, khởi công năm 2019, dự kiến thời gian thi công một năm. Nhưng hiện công trường im lìm, không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, mặt bằng ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ.

Dự án dang dở, trơ sắt thép, máy móc nằm im không hoạt động (Ảnh: Nguyễn Cường).

Theo ghi nhận của phóng viên, bờ kè phía Đông của con rạch đã xây dựng hoàn thành, sạch đẹp. Ngược lại, bờ kè phía Tây chưa hoàn thành đổ bê tông chân kè toàn tuyến. Đường đi dọc bờ kè lồi lõm, nhỏ hẹp, có đoạn nước đọng thành vũng. Hai bên đường có các cấu kiện bê tông cốt thép nằm sát lề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Máy móc công trình nằm dọc tuyến kè cũng đã bị cỏ cây che phủ. Một số đoạn đổ bê tông dở dang, cốt thép đổi màu sau những năm tháng phơi mưa nắng. Một số đoạn khác đã đan cốt thép nghiêng ngả vì chưa đổ bê tông. Một số đoạn khác bờ rạch vẫn chưa được can thiệp gì, đang tiếp tục sạt lở.

Ngày 21/11 vừa qua, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đại biểu đã chất vấn về tiến độ thi công kè rạch Cái Sơn.

Theo báo cáo của đại diện Sở NN&PTNT Cần Thơ, công trình xây bờ kè rạch Cái Sơn đã chậm tiến độ và được gia hạn thời gian thi công 2 lần, vào các năm 2021 và 2022. Đến cuối năm 2022, dự án hoàn thành gần 84%, do hết thời hạn thi công và không thể gia hạn nên công trường bị ngưng hoạt động đến nay.

Nhiều hạng mục dang dở, sắt thép hoen gỉ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định nguyên nhân dẫn đến công trình chậm tiến độ không phải do năng lực nhà thầu, vì chính các nhà thầu đã xây dựng hoàn thành bờ kè đối diện. Thay vào đó, lý do được đưa ra là quá trình đo kiểm đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tốn nhiều thời gian, kèm theo việc phải đình trệ thi công do dịch bệnh Covid-19.

Công trình thi công dang dở nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân (Ảnh: Nguyễn Cường).

Vị đại diện chủ đầu tư cho biết, Sở NN&PTNT Cần Thơ đã xin ý kiến và mới đây đã được Bộ KH&ĐT hướng dẫn làm thủ tục khởi động lại dự án vào đầu năm 2025.

Do hết hạn thi công, chủ đầu tư không thể cấp vốn cho dự án. Điều này cũng dẫn đến hệ lụy 31 hộ dân bị giải phóng mặt bằng không được cấp tiền tạm cư từ cuối năm 2022 đến nay.