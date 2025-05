TPHCM ngừng biểu diễn 10.500 drone đêm 1/5

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa thông tin về chương trình biểu diễn 10.500 drone (máy bay không người lái) trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Theo đó, thành phố sẽ ngừng biểu diễn drone vào đêm nay (1/5).

Liên quan tới buổi biểu diễn tối 30/4, cơ quan này cho biết do nhiễu sóng trên diện rộng, có khả năng mất an toàn bay nên đơn vị tổ chức đã quyết định ngừng bay, thu hồi drone để đảm bảo an toàn.

Theo quan sát của phóng viên, trong tối 30/4, sau màn bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm, số lượng lớn drone đã bay lên bầu trời TPHCM. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, toàn bộ drone đã được hạ xuống, buổi biểu diễn kết thúc nhanh chóng.

Những chiếc drone tạo hình Chợ Bến Thành trong một buổi biểu diễn tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện VNPAY (Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có thông báo rút khỏi sự kiện tổ chức biểu diễn drone. Trước thời điểm biểu diễn drone tối 30/4, công ty này đã không còn liên quan tới sự kiện trên.

Theo chương trình dự kiến được đưa ra trước đó, TPHCM sẽ trình diễn 10.500 drone tại 2 bên bờ sông Sài Gòn thuộc quận 1 và TP Thủ Đức. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng drone được bay nhiều nhất cùng thời điểm.

Biểu diễn drone là một trong những hoạt động đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Vào tối 28/4, TPHCM đã thực hiện tổng duyệt trình diễn 10.500 drone để chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức.

Trong đêm tổng duyệt, những chiếc drone đã tái hiện hình ảnh xe tăng số hiệu 390 lao vào cổng chính tiến vào dinh Độc Lập. Màn biểu diễn cũng có phần tạo hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tòa nhà Bitexco, hoa sen, chim bồ câu và một số công trình tiêu biểu của TPHCM.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của đêm tổng duyệt là hàng nghìn drone tạo hình ảnh trống đồng Việt Nam, cặp chim hạc cùng dòng chữ Việt Nam kỷ nguyên vươn mình,