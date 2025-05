Lễ diễu binh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước được bảo vệ như thế nào?

Sáng 30/4, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra tốt đẹp, an ninh, an toàn ngày đại lễ được đảm bảo tuyệt đối.

Khảo sát hiện trường, thiết lập hệ thống kiểm tra an ninh

Sự kiện quy mô cấp quốc gia này có sự tham gia của hơn 13.000 người, trong đó có nhiều khách quốc tế, nguyên thủ quốc gia. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho buổi lễ nói riêng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an toàn các phương tiện tham gia phục vụ lễ kỷ niệm (Ảnh: K01).

Xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Với phương châm chủ động phát hiện từ sớm, phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những tình huống phức tạp có thể xảy ra, công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh tại khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm được triển khai, bố trí nhiều vòng, nhiều tầng nấc, nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực bảo vệ.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trong suốt quá trình triển khai công tác bảo vệ, cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật bảo vệ cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, triển khai hiệu quả giải pháp kỹ thuật, từ khảo sát hiện trường, thiết lập hệ thống kiểm tra an ninh, an toàn, đến xử lý những tình huống phức tạp trên thực địa.

Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, Phó trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, cho biết những cán bộ kỹ thuật bảo vệ được lựa chọn tham gia bảo vệ Lễ kỷ niệm đều có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn vững vàng.

Lực lượng kỹ thuật bảo vệ khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật (Ảnh: K01).

Theo Thượng tá Bảy, đơn vị đã chủ động rà soát, lựa chọn phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, tốt nhất, phù hợp nhất với yêu cầu nhiệm vụ, để chi viện cho miền Nam. Cán bộ chiến sĩ tăng cường được quán triệt tinh thần sẵn sàng chiến đấu, luôn nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Qua đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn chuỗi hoạt động gồm: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức thắng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật đặc biệt; sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức lễ kỷ niệm; bảo vệ an toàn nhiều đoàn khách quốc tế và đoàn ngoại giao tham dự buổi lễ.

Chuẩn bị huấn luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Tiểu Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an cũng đã tổng kết công tác tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay sau khi đại lễ kết thúc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, học viên khi tham gia sự kiện trọng đại trên, nhất là công tác tuyển chọn, huấn luyện, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị liên quan.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Ông Vân biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ trong Tiểu Ban tổ chức; các đơn vị thường trực giúp việc và hơn 3.400 cán bộ chiến sĩ, học viên trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành.

"Lễ kỷ niệm đã kết thúc, nhưng dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc", Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nói.

Trung tướng Vân cho rằng hoạt động diễu binh, diễu hành đã báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế về sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng trong suốt chặng đường giành độc lập, thống nhất non sông và xây dựng phát triển đất nước.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Trước nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Vân đề nghị công an các đơn vị, địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm tốt công tác chuẩn bị.

Dịp này, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khen thưởng gần 2.800 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hải Đường - Nguyễn Hằng