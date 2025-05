Bộ Công an "khởi động" điều tra lại vụ tai nạn: Gia đình bé gái nói gì?

Sáng 2/5, Bộ Công an cho biết đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tai nạn làm cháu N.N.B.T. (SN 2010) tử vong ở Vĩnh Long, xảy ra tháng 9/2024.

Bộ Công an cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy có căn cứ xác định hành vi điều khiển ô tô tải của anh Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên trước đó, cơ quan chức năng Công an huyện Trà Ôn thống nhất lỗi chính gây ra tai nạn là do cháu T., từ đó ra quyết định không khởi tố vụ án.

Bà Thy (cô ruột của cháu T.) chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà vừa đọc báo và biết được thông tin về động thái mới nhất từ Bộ Công an. Bà và gia đình hy vọng vụ việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, người vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu T. tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo bà Thy, tháng 9/2024, cháu T. qua đời vì tai nạn giao thông khiến gia đình em trai bà là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) mất đi hạnh phúc.

"Cả nhà Phúc vốn 6 người sống vui vẻ, Phúc siêng năng làm lụng cố gắng lo cho vợ và các con cuộc sống đủ đầy. Từ khi cháu T. qua đời, Phúc nhiều lần đi khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án. Em trai tôi cũng vì chuyện của con gái mà trở nên trầm lặng, ít nói, bất lực vì vụ việc. Không ngờ ngày 28/4, em ấy lại làm chuyện dại dột đó (vụ nổ súng - PV)", bà Thy kể.

Theo bà Thy, người gánh nỗi đau lớn nhất vẫn là người ở lại. T. là cháu gái lớn, bên dưới còn 3 người em từ 4 đến 11 tuổi. Chị gái vừa mất chưa lâu, nay đến lượt cha qua đời, chỉ có đứa bé 4 tuổi chưa hiểu chuyện, hai bé còn lại đều cảm nhận được nỗi đau mất cha và chị gái.

"Em dâu tôi suy sụp suốt nhiều ngày qua, trong căn phòng khách vốn ấm áp, rộn ràng tiếng cười ngày nào giờ lại lạnh lẽo vì đặt 2 bàn thờ của chồng và con gái. Nhìn cảnh đó, ai mà không đau lòng cho được. Tôi chỉ biết động viên em, cố gắng sống tiếp để lo lắng cho 3 đứa con còn thơ dại", bà Thy xót xa.

Theo hồ sơ vụ tai nạn, ngày 4/9/2024, anh Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của anh Trung có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên anh này bật đèn xin đường để vượt qua.

Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh N. và T. đang chạy. Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của T. chạy phía sau tông trúng xe N.. Cháu T. ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do anh Trung lái cán qua tử vong.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn cho rằng "nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông là do T. điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát". Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, anh Trung điều khiển xe tải lưu thông tránh ô tô bán tải đậu bên lề đường bên phải theo hướng đi của mình nên đã lấn sang trái và gây ra va chạm với em T.. Hành vi này của anh Trung chỉ là đi không đúng phần đường quy định, tức vi phạm hành chính.

Còn VKS và TAND huyện Trà Ôn cùng quan điểm khi cho rằng lỗi trong vụ tai nạn giao thông là của tài xế Trung, do tài xế này vượt xe không đảm bảo an toàn; Việc T. không chú ý quan sát là lỗi vi phạm hành chính.

Do ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm, Công an huyện Trà Ôn đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với VKSND tỉnh, Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu, chứng cứ do Công an huyện Trà Ôn thu thập, các quy định pháp luật liên quan, cơ quan chức năng thống nhất lỗi chính gây ra tai nạn là do cháu T. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát phía trước nên bánh xe đạp điện của nữ sinh này va chạm với xe đạp điện của N. đang dừng phía trước.

Xe của tài xế Trung chạy tới không xử lý kịp đã chèn qua người của cháu T. khiến cháu bị thương dẫn đến tử vong.

Kết quả, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án.