Tây Ninh bàn giao hơn 16km mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 24/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài trên địa bàn, đến nay đơn vị đã bàn giao được 16,54/26,3km.

Dự án đi qua 5 phường, xã tại địa phương. Trong đó, phường An Tịnh đã bàn giao 4,00/4,24km; phường Gia Lộc bàn giao 5,51/7,34km; phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh bàn giao 4,935/12,6km; xã Bến Cầu bàn giao 2,1/2,4km.

Khu vực đường Vành đai 3 dự kiến là điểm đầu của cao tốc TPHCM - Mộc Bài kết nối với Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo kế hoạch, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh bắt đầu từ tháng 8 (phục vụ khởi công hạng mục rà phá bom mìn) và dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 12 năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh được thực hiện với tổng mức đầu tư 1.504 tỷ đồng. Toàn tuyến có 2.267 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Tính đến tháng 11, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực đã chi trả 2.659,8/3.051 tỷ đồng (đạt 87,72%), tương ứng 1.939/2.260 hộ.

Theo Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí bồi thường là 1.504 tỷ đồng. Tuy nhiên, các phương án bồi thường đã phê duyệt tại địa phương xác định tổng kinh phí cần thiết là 3.749 tỷ đồng, vượt 2.245 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư.

Tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với TPHCM để triển khai hồ sơ điều chỉnh chủ trương và điều chỉnh dự án. Trong phần kinh phí tăng thêm, TPHCM dự kiến hỗ trợ 1.806 tỷ đồng; phần còn lại do Tây Ninh bố trí.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, gồm 24,7km qua địa phận TPHCM và 26,3km qua tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng.