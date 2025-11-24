Xử phạt nhiều học sinh chạy xe không đội mũ bảo hiểm ở TPHCM

Ngày 24/11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, xử lý học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau giờ tan trường, nhiều học sinh chạy xe không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện và mời về chốt làm việc.

Hai học sinh chạy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm bị CSGT yêu cầu về chốt làm việc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 10h50, tổ công tác phát hiện Đ.P.T. (SN 2010, học sinh một trường phổ thông tại TPHCM) điều khiển xe máy điện trên đường Tây Sơn (phường An Hội Tây), chở theo một bạn phía sau. Thời điểm này, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT dừng xe để làm việc.

Theo quan sát, hai học sinh đều mang theo nón bảo hiểm nhưng không sử dụng. Qua kiểm tra, T. không xuất trình được đăng ký xe máy điện, không mang theo căn cước công dân. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam sinh ngay sau đó.

Theo quy định, lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử phạt 500.000 đồng. Cùng với đó, phương tiện của T. bị tạm giữ, chờ bổ sung giấy tờ khi lên làm thủ tục nộp phạt.

“Nhà em ở gần đây, sau khi tan trường em chạy về vội quá nên quên đội mũ bảo hiểm. Em mong các anh bỏ qua cho em lần này, chiều em còn phải tới trường”, nam sinh trình bày.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhiều học sinh chạy xe không đội mũ bảo hiểm trên đường Tân Sơn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện T.Q.Đ. (SN 2008, học sinh lớp 11) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua giao lộ Phạm Văn Bạch - Tân Sơn (phường An Hội Tây). CSGT đã yêu cầu Đ. dừng xe và lập biên bản vi phạm.

Không chỉ học sinh, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phụ huynh chở con đi học về nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, gần 11h, tổ công tác phát hiện ông Đ.V.C. (SN 1968) chạy xe máy trên đường Tân Sơn, chở theo nữ sinh không đội mũ bảo hiểm. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Đến 11h05, chị N.T.T.H. (SN 1989) cũng bị lập biên bản với lỗi tương tự. Cả hai tài xế sẽ bị phạt 500.000 đồng và tạm giữ phương tiện.

Nhiều phụ huynh chạy xe không đội nón bảo hiểm khi đến trường đón con cũng bị CSGT xử phạt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau một giờ làm việc, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử lý gần 10 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.

Thời gian tới, Đội CSGT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.