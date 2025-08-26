Mưa như trút nước, hơn 700 xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

Ngày 26/8, thông tin về những diễn biến bất thường của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá đây là một cơn bão rất đặc biệt trên Biển Đông và được hình thành trực tiếp trên biển.

Khi trên biển bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20–25 km/h và mạnh lên rất nhanh, với vòng đời ngắn chỉ khoảng 3 ngày.

Một số địa phương tại Nghệ An bị lũ quét, sạt lở đất vào cuối tháng 7 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống (Ảnh: Dương Nguyên).

Hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến miền Trung, trọng tâm Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

Khi áp sát ven biển Trung Bộ, bão bất ngờ di chuyển chậm và có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ.

Sau khi đổ bộ đất liền bão Kajiki tiếp tục di chuyển rất chậm, khiến thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 10 tiếng và đây là một trong những nguyên nhân gây ra gió mạnh kéo dài trên đất liền. Việc gió mạnh duy trì lâu cũng đã tăng mức độ nguy hiểm của bão số 5.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất lúc 12h ngày 26/8 (Ảnh: NCHMF).

"Cường độ bão cực đại trước khi vào bờ đạt cấp 14, giật cấp 17 – tương đương bão Yagi và mạnh hơn bão Doksuri (số 10, năm 2017)", ông Khiêm nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24 giờ qua nhiều tỉnh miền núi và Bắc Trung Bộ có mưa lớn như: Hồng Thượng (Hà Tĩnh) ghi nhận 575mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 537mm, Hủa Na (Nghệ An) 484mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 433mm.

Cơ quan khí tượng đánh giá do mưa lớn kéo dài nhiều khu vực đã đạt trạng thái đất bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Hiện có khoảng 710 xã, phường nằm trong diện nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào cấp 7.

Trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã có mưa lớn.

Cơ quan khí tượng ghi nhận đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị mưa trên 600mm.