Công an xuyên đêm đội mưa bão đưa người dân đi cấp cứu

Ngày 26/8, đại diện Công an xã Giai Lạc (Nghệ An), cho biết đơn vị đã hỗ trợ kịp thời một người dân đi cấp cứu trong đêm bão.

Khoảng 23h ngày 25/8, Công an xã Giai Lạc nhận được điện thoại bà Đậu Thị Đào (trú tại xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc) nhờ hỗ trợ đưa người nhà đi cấp cứu.

Chị Đậu Thị Vân (SN 1992, con gái bà Đào) bị đau đầu, buồn nôn suốt cả ngày 25/8 nhưng do mưa bão, không thể đến bệnh viện. Đến tối cùng ngày, triệu chứng của chị Vân ngày càng nặng, đau đầu dữ dội, nằm lịm.

Chị Vân được công an xã vượt bão trong đêm, đưa đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: Việt Anh).

Lo lắng cho con gái, nhà lại neo người, bà Đào liên hệ thuê xe dịch vụ để đưa con đi viện nhưng do mưa bão đang hoành hành, không ai nhận chở.

Tìm thấy số điện thoại hỗ trợ được đăng công khai trên trang Fanpage Công an xã Giai Lạc, bà Đào gọi điện nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Giai Lạc lập tổ công tác gồm Phó trưởng công an xã và 2 cán bộ hỗ trợ người dân.

Thời điểm này, mặc dù bão Kajiki đã suy yếu nhưng mưa to, gió lớn, mất điện diện rộng, cây cối đổ, án ngữ các tuyến đường. Hai cán bộ Công an xã sử dụng ô tô đưa chị Vân đi cấp cứu theo tuyến đường ngắn nhất. Tuy nhiên, khi di chuyển được nửa quãng đường xe buộc phải quay trở lại do cây lớn bị gãy nằm ngang đường, không thể dùng rựa để xử lý.

Tổ công tác quyết định di chuyển theo đường ven sông dù xa hơn và nguy hiểm hơn.

Đến khoảng 1h ngày 26/8, tổ công tác mới đưa được bệnh nhân đến bệnh viện.

Bệnh nhân sau đó đã được bác sĩ thăm khám, làm thủ tục nhập viện để điều trị.

Trước và trong thời gian bão Kajiki đổ bộ, Công an xã Giai Lạc tổ chức ứng trực 100%, chốt chặn các khu vực trọng yếu để đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện, tài sản cho người dân, sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Sáng 26/8, công an xã đang cùng chính quyền địa phương, quân sự, đoàn viên thanh niên dọn cây đổ, khắc phục hậu quả của bão.