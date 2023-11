Show Westlife: Đẳng cấp sao quốc tế nhưng Ban Tổ chức nghiệp dư, tai tiếng?

Đêm nhạc "thanh xuân trở lại"

Westlife là một trong những nhóm nhạc Âu Mỹ được yêu thích nhất tại Việt Nam. Hàng loạt bản tình ca của nhóm như I lay my love on you, Nothing's gonna change my love for you, My love... đã gắn với thời tuổi trẻ của thế hệ 8X, 9X. Với nhiều khán giả, có thể họ không phải fan của Westlife nhưng ít nhất đã từng nghe, thậm chí "thuộc nằm lòng" một số bản hit gắn với tên tuổi nhóm.

Sau 12 năm kể từ đêm diễn tại Hà Nội năm 2011, mới đây, Westlife tái ngộ khán giả Việt Nam trong chuyến lưu diễn The wild dreams tổ chức ở TPHCM. Dù đã trở thành những "ông chú" ngoài 40, 4 thành viên người Ireland vẫn chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Trong 2 đêm nhạc ngày 21 và 22/11, không chỉ khán giả TPHCM mà nhiều fan từ miền Bắc, miền Trung hay các tỉnh thành phía Nam đã hội tụ tại Sân vận động Thống Nhất để trực tiếp tận hưởng sân khấu của Westlife. Có những khán giả bế con nhỏ, có những khán giả tóc muối tiêu, có cả những cụ ông, cụ bà đến xem ca nhạc.

Tất cả đều hướng về Westlife để sống lại những cảm xúc của 2 thập kỷ trước.

Không làm khán giả thất vọng, Westlife ghi điểm bởi những màn trình diễn chất lượng, xứng tầm sao quốc tế. Ở tuổi ngoài 40, các thành viên vẫn giữ phong độ giọng hát. Shane Filan làm tan chảy trái tim người nghe bởi chất giọng ấm áp, còn Mark Feehily liên tục khoe những nốt cao nội lực.

Nhiều bản hit gắn với tên tuổi nhóm được thể hiện với cảm xúc thăng hoa, gợi lại ký ức của hàng ngàn người hâm mộ. Những khoảnh khắc cả khán đài đồng loạt đứng lên, hòa giọng, vẫy đèn điện thoại hưởng ứng cùng Westlife trong giai điệu của Season in the sun, If I let you go, You raise me up... tạo nên khung cảnh xúc động tại Sân vận động Thống Nhất.

Bên cạnh những màn trình diễn thăng hoa, Westlife còn khiến khán giả phấn khích bởi những màn giao lưu duyên dáng, hài hước. Thông thường, Nicky Bryne là thành viên "siêng" tương tác với fan nhất, nhưng tại 2 đêm nhạc ở Việt Nam, các thành viên khác như Shane Filan, Mark Feehily cũng có nhiều khoảnh khắc đùa vui, hâm nóng không khí đêm nhạc.

Khép lại chuyến lưu diễn, Westlife chia sẻ nhiều hình ảnh về khán giả Việt Nam lên mạng xã hội. Các thành viên cảm động trước sự cổ vũ nhiệt tình của fan Việt và hứa sẽ quay trở lại trong tương lai. Đối với người hâm mộ, họ cũng đã có những kỷ niệm đáng nhớ, được hát cùng thần tượng, được thấy tuổi trẻ quay về. Nhiều khán giả còn rưng rưng xúc động vì "ước mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật" sau 2 thập kỷ.

Khâu tổ chức yếu kém, thiếu tôn trọng khán giả

Không thể phủ nhận những điểm sáng trong 2 đêm nhạc vừa qua, nhưng tất cả chỉ nhờ Westlife và sự cộng hưởng từ tình cảm khán giả.

Đối với Ban Tổ chức tại Việt Nam, rất nhiều ý kiến phàn nàn, chỉ trích vì cách làm việc nghiệp dư, bộc lộ lỗ hổng từ khâu bán vé, sắp xếp sơ đồ ghế ngồi đến thiết kế quy mô sân khấu và nhiều điểm yếu kém khác.

Khoảng 19h ngày 21/11, khi chỉ còn 1 tiếng nữa bắt đầu chương trình, hàng loạt hình ảnh về vị trí ghế ngồi bất hợp lý của show Westlife đã được khán giả chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Bỏ 4 triệu đồng mua hạng ghế đắt tiền nhất, nhưng lại ngồi ngoài rìa và tầm nhìn được ví như "cánh đồng bất tận"? Bỏ 2,1 triệu đồng mua hạng ghế trung bình tại khán đài nhưng tầm nhìn lại là những chiếc lều kỹ thuật khổng lồ?

Những khán giả mua "vé vớt" 600.000 đồng (khu Cat 7, mở bán trước show diễn 4 ngày) lại vô tình được hưởng vị trí đẹp, hưởng lợi hơn so với những hạng ghế giá tiền cao hơn mở bán từ đầu?

Thậm chí, rất nhiều khán giả bỏ 850.000 mua vé khu Cat 6, nhưng bị xếp vào các góc ngoài rìa và chỉ nhìn được giàn giáo, không thấy được màn hình Led chứ chưa nói đến thấy được trực diện sân khấu?

Những bất cập trong sơ đồ bố trí ghế ngồi khiến đêm nhạc xảy ra tình trạng lộn xộn. Nhiều fan vượt rào, chen lên phía trước, hoặc la ó, yêu cầu Ban Tổ chức đổi chỗ ngồi.

Điều đáng nói, Ban Tổ chức hứa hẹn về sân khấu chữ T đặc biệt hơn so với các điểm dừng chân khác của Westlife trên thế giới, nhưng không ai ngờ rằng, chữ T này cũng... nhỏ hơn so với nhiều sân khấu ở các nước. Khán giả bức xúc khi sân khấu thiết kế nhỏ, thấp, nằm trong sân vận động rộng lớn nên tổng thể không gian bị loãng, âm thanh nhiều lúc vọng lại, giảm bớt trải nghiệm thưởng thức của khán giả.

Sự thiếu sót về khâu vệ sinh sân vận động cũng khiến Ban Tổ chức "mất điểm" trong mắt khán giả. Đơn vị tổ chức có 2 tháng để chuẩn bị, nhưng trước giờ diễn, cổng sân vận động vẫn nhiều rác, nhiều hàng ghế dính bẩn, không được chùi dọn sạch sẽ.

Người hâm mộ phân tích, ở các điểm dừng chân khác trong chuyến lưu diễn của Westlife, nhiều đêm nhạc diễn ra trong không gian nhỏ hơn nhưng bố trí ghế ngồi hợp lí. Các hạng ghế được phân bổ trung tâm, không tràn ra ngoài rìa như cách Ban Tổ chức Việt Nam sắp xếp sơ đồ vé. Ngoài ra, cách dựng giàn giáo của 2 đêm nhạc Westlife ở TPHCM cũng bị chê thực hiện hời hợt, giống "ca nhạc hội chợ" hơn là đẳng cấp show của sao quốc tế.

Một lùm xùm khác khiến Ban Tổ chức bị khán giả "ném đá" là nghi vấn quảng cáo cho sàn tiền giao dịch tiền ảo, trang web cá độ. Ở đêm nhạc 22/11, hàng ngàn fan khu Cat 3, Cat 4, Cat 5 và Cat 6 được phát gậy cổ vũ có in logo của sàn tiền ảo. Tấm băng rôn có logo tương tự cũng xuất hiện trước cổng sân vận động.

Khi báo chí đặt câu hỏi, Ban Tổ chức trả lời quanh co, mập mờ. Họ từ chối sự liên quan, khẳng định không hợp tác với sàn giao dịch tiền ảo, không đưa logo của sàn lên các vật phẩm liên quan chương trình.

"Với số lượng gậy cổ vũ đầy ắp khán đài như vậy, Ban Tổ chức không biết, không phát cho fan, thì ai đã phát?", một khán giả đặt nghi vấn.

Bài học đắt giá cho công ty tổ chức, nhưng có còn "lần sau"?

Với khán giả và giới chuyên môn, qua 2 đêm nhạc của Westlife ở TPHCM, vấn đề "tổ chức chuyên nghiệp" trong các chương trình ca nhạc, tiếp tục được đưa ra thảo luận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Huy, chuyên gia truyền thông, đồng thời là fan lâu năm của Westlife, đưa ra một số quan điểm sau khi mua vé xem đêm diễn hôm 22/11.

"Nếu chấm đêm nhạc Westlife ở Việt Nam thành công 10 điểm, thì Ban tổ chức đã làm trải nghiệm khán giả giảm xuống còn 6-7 điểm, vì sự thiếu chuyên nghiệp và gây chia rẽ, bất bình trong khán giả/người hâm mộ nhóm nhạc Westlife tại Việt Nam.

Ban đầu, họ công bố một đêm diễn duy nhất, fan ruột chen chân nhau để sở hữu tấm vé và hết sức tự hào, trân quý. Để rồi một thời gian sau, Ban Tổ chức mở thêm một đêm diễn nữa, ngay trước đêm diễn. Thử hỏi, nhiều người sẽ bức xúc thế nào về điều này?

Sát ngày diễn, Ban Tổ chức mở bán thêm vé rẻ 600.000 đồng, nhưng vị trí lại sát với vé VIP 3-4 triệu đồng. Vé đứng còn gần hơn rất nhiều với loạt vé 1-2 triệu đồng đã bán ra trước đó. Và tuyệt nhiên không hề có một lời xin lỗi nào đến từ đơn vị tổ chức", ông Huy cho hay.

Theo ông Quang Huy, công ty AMO - Ban Tổ chức 2 đêm nhạc Westlife tại TPHCM thiếu kinh nghiệm và thiếu tầm nhìn để thực hiện chương trình có nghệ sĩ quốc tế.

"Nếu họ đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, họ đã có tầm nhìn đủ rộng về việc làm 1 hay 2 đêm diễn ngay từ đầu, phân bổ vị trí ghế tốt hơn và giá vé cũng sẽ hợp lý hơn. Họ chỉ mới thành lập gần đây, sau một vài show diễn có nghệ sĩ quốc tế mà thôi. Bản lĩnh với nghề tổ chức biểu diễn của họ gần như bằng 0, nên có lẽ vì thế mới xảy ra tình trạng này", ông Quang Huy nói.

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc điều hành Hot Panda Media (công ty tổ chức sự kiện giải trí, âm nhạc), cũng đưa ra quan điểm về một số ồn ào của đơn vị tổ chức show The wild dreams tại Việt Nam.

"Tôi đi xem đêm nhạc ngày 22/11 và có một số trải nghiệm tốt. Nhưng tôi cho rằng sơ đồ ghế ngồi nên được chia nhỏ thêm để dễ tìm hơn. Việc các khán giả không may phải ngồi ở những vị trí bị che hoặc "view vô cực" có thể được tránh khỏi trong quá trình chuẩn bị nếu AMO có kinh nghiệm hơn", ông Phương Đông nhận xét.

Theo chuyên gia, cách sắp xếp ghế ngồi của show Westlife có thể xếp theo hình vòm để các ghế đều hướng về sân khấu thay vì xếp ngang. Ông Phương Đông cho rằng sau chương trình vừa qua, các đơn vị tổ chức sự kiện tại Việt Nam sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về vấn đề bố trí chỗ ngồi.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, ông Phương Đông khẳng định công tác tổ chức sự kiện, bán vé đêm nhạc là khâu phức tạp, dễ thất bại. Nhiều chương trình lớn tổ chức ở Việt Nam trong năm nay "chịu lỗ nặng vì Ban Tổ chức chưa nắm rõ thị trường".

"Việt Nam chưa phải là điểm đến quen thuộc của các nghệ sĩ quốc tế nên việc cơ sở vật chất thiếu thốn và đội ngũ nhân sự chưa quá dày dặn kinh nghiệm dẫn đến nhiều vấn đề chưa hài lòng khán giả là chuyện có thể dự tính từ trước

Theo tôi, AMO là công ty mới bắt đầu sản xuất sự kiện âm nhạc gần đây nên còn có nhiều điểm phải cải thiện. Tuy nhiên, việc họ sẵn sàng đầu tư để mời Westlife biểu diễn 2 đêm liên tục và cả 2 chương trình đều diễn ra và kết thúc ổn thỏa, không có hậu quả nghiêm trọng, vẫn là điều vẫn đáng ghi nhận", chuyên gia đưa ra ý kiến.

Ông Phương Đông cũng cho biết, thị trường tổ chức sự kiện âm nhạc ở Việt Nam đang trong hành trình phát triển. Nhiều chương trình như Ravolution Music Festival, Monsoon Music Festival, hay Hay Glamping Music Festival... học hỏi từ Thái lan, Singapore, Malaysia... để có kinh nghiệm, cảm hứng, từ đó áp dụng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Phương Đông nhận định nhược điểm của các đơn vị tổ chức Việt Nam nói chung nằm ở chuyên môn, cách vận hành và khâu hiểu biết, đánh giá thị trường.

"Các đơn vị ở các nước phát triển biết rõ hơn về các phân khúc khán giả, nhu cầu, sức chi và cách truyền thông hiệu quả hơn để tối ưu hóa bài toán tài chính của dự án. Việt Nam sẽ cần những nghiên cứu và các ví dụ điển hình như 2 đêm nhạc của Black Pink tại Hà Nội giữa năm nay, để có thể tìm hiểu và phát triển thêm về tác động tích cực cho ngành âm nhạc nói riêng và thúc đẩy kinh tế nói chung", chuyên gia bình luận.

Quay trở lại với show Westlife, sau những lùm xùm, hôm 22/11, đại diện của AMO đã đưa ra lời xin lỗi khán giả. Phía đơn vị tổ chức thừa nhận thiếu sót, ít kinh nghiệm trong khâu chuẩn bị vì đây là lần đầu tổ chức show lớn. Công ty hứa sẽ khắc phục ở những chương trình sau.

Tuy nhiên với rất nhiều khán giả, họ khẳng định sẽ không có "lần sau". "Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi, cần phải điều tra kỹ các bên tổ chức trước khi quyết định bấm mua vé!", một người hâm mộ Westlife cho hay.

