Fan nữ nhờ Westlife hát đám cưới: "4 anh hồi hộp chờ bạn trai tôi bắt máy"

Trong đêm diễn thứ 2 của Westlife tổ chức tối 22/11 tại TPHCM, một nữ khán giả "chơi lớn" khi giơ băng rôn có dòng chữ: "Các anh sẽ hát trong đám cưới của em chứ?".

Nữ khán giả được nhóm Westlife chú ý, gọi lên sân khấu giao lưu và hát cùng ca khúc Nothing's gonna change my love for you. Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này đang gây sốt với nhiều bình luận về "fan nữ may mắn nhất đêm nhạc".

Nữ khán giả được lên sân khấu giao lưu, chụp ảnh cùng Westlife (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Nguyễn Thu Nhi (28 tuổi, sống tại TPHCM), nhân vật chính trong câu chuyện, bày tỏ cảm xúc lâng lâng hạnh phúc sau phần giao lưu bất ngờ với Westlife trong đêm nhạc tối qua.

"Tôi thấy mọi người xung quanh còn phấn khích hơn cả chính tôi nữa. Bạn bè, ngay cả những người lạ chưa từng quen biết, cũng nhắn tin chúc mừng rất nhiều, gọi tôi là "bà Nhi may mắn" trên mạng xã hội", Thu Nhi cho hay.

Cô cho biết bản thân là người hướng nội nên khi trở thành tâm điểm chú ý, cô vừa xúc động, vừa thấy hài hước trước phản ứng của dân mạng.

Nguyễn Thu Nhi mang băng rôn cùng dòng chữ tiếng Anh khiến Westlife chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể về tình huống "lọt vào mắt xanh" của Westlife, Thu Nhi tự nhận mình "quá may mắn".

"Sau khi Nicky đọc được dòng chữ và hỏi khi nào tôi kết hôn, tôi đã nghĩ rằng "ôi trời, có khi nào sẽ kéo mình lên sân khấu thật không đây?". Và sự thật là tôi đã lên sân khấu và được hát cùng nhóm ca khúc Nothing's gonna change my love for you", Thu Nhi chia sẻ.

Trong màn giao lưu, sau khi được biết đám cưới của Thu Nhi sẽ diễn ra năm 2024, thành viên Nicky Byrne đề nghị gọi video cho bạn trai của cô để nhóm gửi tặng "quà mừng đám cưới".

Kể về tình huống này, nữ khán giả 28 tuổi nói đây là diễn biến "ngoài sức tưởng tượng".

"Việc Nicky nhiệt tình gọi điện cho bạn trai của tôi nằm ngoài mọi tưởng tượng của tôi. Điều buồn cười là cả 4 thành viên và khán giả đều hồi hộp chờ anh ấy bắt máy.

Tôi không muốn làm Nicky thất vọng, nhưng thực ra tôi biết chắc chắn không gọi được vì sóng điện thoại ở sân vận động rất yếu, tín hiệu không tốt. Người yêu tôi có bắt máy nhưng rè quá không nghe được gì nên tắt luôn.

Lúc đó anh ấy đang chạy xe trên đường qua sân vận động đón tôi, rất ồn nên không nghe điện thoại được", nữ khán giả nói.

Thu Nhi hát cùng Westlife ca khúc "Nothing's gonna change my love for you" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thu Nhi cho biết sau khi câu chuyện "gây sốt" mạng xã hội, nhiều người thắc mắc vì sao bạn trai cô không đi xem ca nhạc cùng, vì sao bạn trai cô không nghe máy... Qua cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ khán giả muốn giải thích để bạn trai cô không bị dân mạng hiểu lầm.

"Chúng tôi quen nhau từ 2019. Bạn trai rất ủng hộ và tôn trọng sở thích của tôi, kể cả việc "đu thần tượng", gồm những anh chàng đẹp trai xuất sắc như Westlife, BTS, Trọng Hiếu... Lần này tôi không mua được thêm vé cho anh vì ban đầu Ban Tổ chức chỉ mở bán một đêm 22/11, vé rất khó mua.

Hồi tháng 7, chúng tôi cùng đi xem Trọng Hiếu diễn. Anh ấy dù không phân biệt được nghệ sĩ nào với nghệ sĩ nào nhưng vẫn đi cùng tôi rất vui vẻ. Đám cưới của chúng tôi còn dự định mở nguyên danh sách bài hát Westlife nữa", Thu Nhi cho hay.

Hai đêm diễn của Westlife tại TPHCM khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ (Ảnh: Bích Phương).

Sau trải nghiệm tại đêm nhạc, Thu Nhi cho biết cô trân trọng và biết ơn sự ấm áp, tử tế mà Westlife đã dành cho cô. Đây cũng là cơ hội có 1-0-2 với Thu Nhi sau 15 năm hâm mộ nhóm nhạc từ Ireland.

"Tôi cảm thấy may mắn, nhưng có thể do tôi quá quyết tâm. Mỗi ngày trong suốt 2 tháng nay, tôi đều gửi ý nguyện về mong ước được gặp Westlife trò chuyện, dù chỉ một chút thôi cũng được, hoặc tặng gậy cổ vũ do fan Việt tự làm hay nói cảm ơn tới 4 người.

Nếu có thể gặp để "xin vía" cho hôn nhân sau này của mình cũng viên mãn như 4 anh thì tốt quá. Cuối cùng vũ trụ cũng đáp lại mong ước của tôi", cô nói.

Nữ khán giả hé lộ cô là fan của Westlife từ năm 13 tuổi. Mặc dù Westlife đã qua thời đỉnh cao, Thu Nhi vẫn luôn ủng hộ, dõi theo hành trình của nhóm. Cô ngưỡng mộ sự chăm chỉ, đầy năng lượng của các thành viên đã ngoài 40 tuổi.

"Tôi mãi mãi biết ơn vì giấc mơ này đã thành hiện thực. Tôi biết ơn mọi điều tuyệt vời đã đến với cuộc đời tôi trong suốt 15 năm qua nhờ trở thành một người hâm mộ Westlife", Thu Nhi chia sẻ.

Nữ khán giả nói thêm trong đêm nhạc tối 22/11, đông đảo người hâm mộ đều có cảm xúc tốt, thưởng thức chương trình trọn vẹn.

"Đêm qua Ban Tổ chức đã tiếp thu góp ý của khán giả và xử lý một vài vấn đề để các fan khu vực khán đài có thể thưởng thức show tốt hơn.

Nhưng tôi nghĩ điều làm đêm 22 trọn vẹn là vì những fan trung thành và yêu thích Westlife nhiệt tình nhất đều đã mua vé ngày 22 từ đầu. Mọi người có thể hát theo Westlife đúng theo cách mà các fan ruột có thể làm để ủng hộ tinh thần cho nhóm", cô nói.