Nỗi thất vọng mang tên "Bí ẩn núi Jiri" dù quy tụ dàn sao hạng A

"Bí ẩn núi Jiri" (Jirisan) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jeon Ji Hyun sau thời gian dài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của khán giả và truyền thông, phim bị xem là sự tụt lùi của mỹ nhân xứ Hàn.

Được truyền thông Hàn Quốc kỳ vọng là một siêu phẩm truyền hình mới của Hàn Quốc trong năm 2021 và đánh dấu sự trở lại của "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun sau nhiều năm vắng bóng, Bí ẩn núi Jiri đã nhận được sự tung hô của truyền thông ngay trước khi lên sóng.

Nội dung rối ren, kỹ xảo chưa đạt

Bí ẩn núi Jiri gồm 16 tập và hội tụ những yếu tố làm nên một tác phẩm truyền hình hoành tráng như kinh phí khủng, dàn diễn viên hàng đầu với năng lực diễn xuất ổn định như Jeon Ji Hyun, Joo Ji Hoon, Sung Dong Il, Go Min Si, biên kịch nổi tiếng Kim Eun Hee của Kingdom - Vương triều xác sống và sự góp mặt của đạo diễn tài năng Lee Eung Bok của Hậu duệ mặt trời, Goblin.

Bí ẩn núi Jiri đánh dấu sự hợp tác giữa Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon.

Jirisan là ngọn núi nổi tiếng ở Hàn Quốc, nơi mà du khách thường đến đây để du lịch hay tham gia các trò chơi trên núi. Tiết lộ việc lấy bối cảnh cũng như câu chuyện tại Jirisan, biên kịch Kim Eun Hee của phim cho biết, bà từng đến đây du lịch và cảm thấy yêu lịch sử hình thành của nơi đây nên muốn truyền tải một khía cạnh khác trong câu chuyện của Jirisan nhiều hơn. Hầu hết các cảnh quay trong phim đều được thực hiện trên núi.

Bí ẩn núi Jiri (Jirisan) được sản xuất với mức kinh phí 30 triệu USD (khoảng 680 tỷ đồng). Tuy nhiên, phần đồ họa phim bị khán giả chê bai trông khá vụng về, thiếu những cảnh quay mãn nhãn, đẹp mắt. Qua 10 tập phim, cảnh hoành tráng và gay cấn nhất là lúc đội kiểm lâm, cứu hỏa ngăn chặn đám cháy rừng lớn dần và mất kiểm soát.

Phim mở đầu bằng bối cảnh vào năm 2018, khi Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon đóng) mới gia nhập đội kiểm lâm Công viên quốc gia Jirisan và làm quen với núi Jiri thông qua sự hướng dẫn của Seo Yi Gang (Jeon Ji Hyun đóng)...

Sau mở màn ấn tượng với thành tích phim truyền hình có rating khởi đầu cao thứ hai đài tvN, bộ phim dần trở nên đuối sức và không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Nội dung của phim cũng bị đánh giá lan man và thiếu điểm nhấn. Phim chỉ xoay quanh loạt câu chuyện giải cứu, cháy rừng… với những yếu tố siêu nhiên ở các mốc thời gian khác nhau. Câu chuyện tai nạn của hai nhân vật chính Seo Yi Gang và Kang Hyun Jo hay tên giết người đáng sợ trên núi dần mờ nhạt.

Ngoài ra, việc biên kịch xây dựng hai dòng thời gian song song, cài cắm những câu chuyện đan xen giữa năm 2018 và 2020 với những phân cảnh hồi tưởng và câu chuyện riêng của nhân vật, khiến khán giả đôi khi "không biết đường nào mà lần".

Cách xử lý tình tiết rối rắm, chồng chéo trong phim làm người xem cảm thấy mệt mỏi và đôi lúc không theo nổi mạch phim. "Họ cài cắm rất nhiều thể loại khác nhau trong Bí ẩn núi Jiri, nhưng dường như họ không thể xử lý tốt bất kỳ mảng nào", một khán giả nhận xét khi xem hết tập 10 của phim.

Dàn diễn viên hạng A không cứu được phim

Điểm sáng của phim chính là diễn xuất ăn ý của bộ đôi đình đám Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hyun, song cũng không đủ thể che đi những khuyết điểm của phim.

Hóa thân thành nữ kiểm lâm Seo Yi Kang trong Bí ẩn núi Jiri, Jeon Ji Hyun chọn lối trang điểm nhẹ và phong cách ăn mặc gọn gàng, năng động. Tuy nhiên, dù là một tác phẩm hành động, nhưng Jeon Ji Hyun hầu như không có nhiều đất để thể hiện. Nhân vật của phải ngồi xe lăn ở 2 tập đầu tiên của phim và chỉ "trèo đèo lội suối" trên núi.

Nam diễn viên Joo Ji Hoon, một nhân tố cũng rất được kỳ vọng trong Bí ẩn núi Jiri, cũng không có "đất" phát huy khả năng diễn xuất vì nhân vật Kang Hyun Jo của anh được xây dựng khá nhạt nhẽo. Đó là một cựu quân nhân chuyển sang làm kiểm lâm và đang là một linh hồn sau tai nạn nghiêm trọng.

Joo Ji Hoon từng khẳng định thực lực diễn xuất thông qua loạt phim ăn khách như Kingdom, Along With The Gods, Goong, The Spy Gone North, Dark Figure of Crime... Song, trong Bí ẩn núi Jiri, nam diễn viên 8X chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng.

Bên cạnh đó, tuyến tình cảm giữa hai nhân vật Kang Hyun Jo và Seo Yi Gang cũng chưa được khai thác sâu dù cả hai có nhiều khoảnh khắc tạo "phản ứng hóa học" tốt trong phim.

Mức rating của Bí ẩn núi Jiri khi phát sóng trên kênh cáp tvN là 8 - 10%. Đây là con số khá khiêm tốn so với những bộ phim trước đây của cặp diễn viên chính Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon. Thậm chí, nhiều khán giả xứ Hàn còn xem phim là "bom xịt" của truyền hình xứ kim chi trong năm nay.

"Bí ẩn núi Jiri" quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hàn Quốc

Mi Vân

Theo Naver/Pop