Việt Nam tăng hạng ấn tượng trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra vào chiều 16/8.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN và Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, về cơ bản, các chỉ tiêu đặt ra đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Khoa học công nghệ (KH&CN) đã có sự chuyển dịch quan trọng hướng tới đổi mới sáng tạo. Hạ tầng Bưu chính viễn thông (BCVT) đã chuyển dịch sang hạ tầng số và trở thành hạ tầng của nền kinh tế, trở thành hạ tầng chiến lược như hạ tầng điện và giao thông.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã chuyển dịch thành chuyển đổi số. 3 thay đổi trên đã tạo nền móng cho một giai đoạn phát triển đột phá của đất nước", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, Việt Nam tăng hạng ấn tượng với 5/7 trụ cột tăng hạng, trong đó cơ sở hạ tầng tăng 14 bậc, trình độ phát triển thị trường tăng 6 bậc.

Năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về tăng năng suất lao động, số ứng dụng di động và tỷ lệ chi nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp. Năm 2024, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp hạng 44/133 nền kinh tế, tăng 4 bậc so với 2022.

Số công bố quốc tế tăng 22,4% so với 2020; Năm 2023, 38% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, tăng 9,5% so với 2021. Hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới, tổng vốn gọi của doanh nghiệp khởi nghiệp đạt 3,45 tỷ USD trong 5 năm.

Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam đấu giá thành công tần số 5G, nâng tổng băng tần cho di động lên 660 MHz vào năm 2025, tăng 94% so với năm 2020.

Chỉ số hạ tầng viễn thông đứng thứ 67 trên 193 quốc gia, tăng 7 bậc so với năm 2022. Tốc độ Internet di động và cố định của Việt Nam, cùng xếp hạng 19 thế giới và tăng lần lượt 41 và 40 bậc so với năm 2020.

Đại hội diễn ra vào chiều 16/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tỷ lệ thuê bao băng rộng cáp quang trên 100 dân đạt 23,1%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 14%. Vùng phủ sóng di động 4G đạt 99,8% dân số, cao hơn mức trung bình của các quốc gia phát triển trên thế giới là 99,5%.

Tính đến tháng 6/2025, các nhà mạng đã triển khai tổng cộng 12.263 trạm phát sóng 5G trên toàn quốc. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 26%.

Việt Nam cũng khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về kết nối Internet thế hệ mới, với tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%, đứng thứ 7 toàn cầu, tăng 3 bậc so với năm 2020.

Về chuyển đổi số quốc gia và Chính phủ số, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2024 đã tăng 15 bậc chỉ sau 2 năm, đứng vị trí 71 toàn cầu. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, năm 2024, Việt Nam xếp hạng 17 trên 194 quốc gia về Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông Quốc tế – ITU.

Việt Nam thuộc nhóm “Kiểu mẫu”, tăng 8 bậc so với năm 2020 và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2024, quy mô đạt 158 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2020. Công nghiệp phần cứng, điện tử trở thành ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch tương đương khoảng 30% GDP.

Việt Nam xếp thứ 7 toàn cầu về Chỉ số vị trí dịch vụ, là điểm đến gia công phần mềm hàng đầu châu Á.

Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện

Theo Bộ trưởng Hùng, trong thời gian tới KH&CN tập trung vào làm chủ các công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) phải đưa KH&CN chạm vào, thay đổi và giải các bài toán thực tiễn Việt Nam, hình thành tinh thần ĐMST trong toàn dân, đưa ĐMST trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức, hình thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, dựa trên ĐMST.

Hạ tầng bưu chính chuyển đổi thành hạ tầng logistics và trở thành hạ tầng thiết yếu quốc gia, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

Hạ tầng viễn thông chuyển đổi thành hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, phải đảm bảo phổ cập, băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, xanh, mở, thông minh, an toàn và bền vững.

Phát triển công nghiệp CNS thành ngành công nghiệp nền tảng và mũi nhọn, làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền số và trở thành động lực dẫn dắt CĐS quốc gia. CĐS toàn dân và toàn diện để phát triển CPS, KTS và XHS.

Tiêu chuẩn là định hướng phát triển quốc gia, quy chuẩn tạo ra hàng rào bảo vệ quốc gia; Sở hữu trí tuệ là đòn bẩy để gia tăng tài sản vô hình và năng lực cạnh tranh quốc gia; Năng lượng nguyên tử là nền tảng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao trình độ KH&CN quốc gia", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tinh thần đổi mới là gắn kết chặt chẽ giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái công nghệ - đổi mới - và dữ liệu, chuyển từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu và kết quả.

Việt Nam cũng khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về kết nối Internet thế hệ mới (Ảnh: Getty).

Cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, viện trường là nguồn tri thức và nhà nước là kiến tạo và hỗ trợ, kết nối toàn dân, toàn xã hội tham gia vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, Đại hội lần này có trách nhiệm đặc biệt quan trọng: Tổng kết sâu sắc và khách quan nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá đúng bối cảnh và yêu cầu phát triển; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp có tầm chiến lược, có tính đột phá và khả thi.