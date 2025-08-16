Triệt phá đường dây phạm tội xuyên quốc gia, thu giữ gần 3 tạ ma túy

Chiều 16/8, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, các lực lượng phối hợp đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Lúc 9h5 ngày 15/8, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và các lực lượng, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một trong hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Hoài Nam).

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam gồm: N.T.L. và Đ.B.H.C. (cùng trú thành phố Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm: 295,5kg ma túy các loại, 2 ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng L., cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.