"Mỹ nhân kiếm bộn tiền nhất showbiz Mỹ" Sofia Vergara: "May là... còn sống"

Nữ diễn viên Sofia Vergara (49 tuổi) cảm thấy mình may mắn và biết ơn cuộc sống, bởi cô vẫn còn sống sau biến cố, để hôm nay có thể kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Năm 28 tuổi, Vergara phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp, câu chuyện này vừa được nữ diễn viên chia sẻ lại trong một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội: "Ở tuổi 28, ung thư không phải là từ mà tôi nghĩ mình sẽ phải nghe. Ban đầu, đó chỉ là một cuộc kiểm tra định kỳ, nhưng bác sĩ phát hiện có một khối nhỏ trong cổ của tôi, và nó trở thành một phần trong câu chuyện cuộc đời tôi.

Tôi đã phải trải qua nhiều giờ xạ trị và sau cùng là trải qua phẫu thuật. Tới hôm nay, tôi có thể nói rằng mình là một người đã sống sót sau quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Bức ảnh này được chụp tại lớp học diễn xuất đầu tiên mà tôi tham gia sau khi được chẩn đoán và điều trị.

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên cổ, tôi lại thấy rằng mình đã may mắn thế nào. Hôm chụp bức ảnh này, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Mỗi ngày trong cuộc đời về sau, tôi cũng đều cảm thấy như vậy. Tôi may mắn và biết ơn vì còn sống để kể lại câu chuyện của mình và nhấn mạnh rằng: phát hiện sớm là điều rất quan trọng. Hãy lên kế hoạch cho những cuộc kiểm tra sức khỏe các bạn nhé!".

Nhớ lại cảm giác của mình khi vừa nhận được chẩn đoán, Vergara cho hay: "Khi bạn còn trẻ và phải nghe đến từ "ung thư", đầu óc bạn sẽ trở nên rối loạn và suy nghĩ đủ điều. Nhưng tôi cố gắng để bản thân không quá hoảng sợ và cần phải có được những kiến thức khoa học cần thiết. Tôi bắt đầu tìm đọc thông tin từ các nguồn uy tín, cố gắng đọc và hiểu những gì có thể".

Trong hành trình chiến thắng bệnh tật của mình, Vergara khẳng định rằng chính việc phát hiện sớm đã giúp cô chiến thắng bệnh tật. Cũng chính trong quá trình chiến đấu với bệnh tật mà cô cảm thấy mình gắn bó với gia đình hơn trước:

"Tôi may mắn khi được phát hiện sớm và nhận được những sự hỗ trợ cần thiết từ các y bác sĩ, quan trọng nhất là tôi có gia đình ở bên. Tôi đã học được rất nhiều điều trong giai đoạn ấy, không chỉ về bệnh tật mà còn về cách vượt qua khủng hoảng. Khi đối diện với khủng hoảng, tốt nhất là nên có người thân ở bên".

Mỹ nhân kiếm bộn tiền nhất màn ảnh nhỏ của Mỹ

Giờ đây, Vergara có sức khỏe tốt, cô không ngừng nỗ lực trong công việc, thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh.

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), trong năm 2020, Sofia Vergara kiếm được 43 triệu USD (tương đương gần 975 tỷ đồng). Năm 2019, cô kiếm được 44,1 triệu USD (tương đương gần 1.000 tỷ đồng)...

Ước tính, Vergara hiện sở hữu khối tài sản vào khoảng 180 triệu USD. Mức thù lao mà cô nhận được trung bình cho mỗi tập phim vào khoảng 500.000 USD/tập (tương đương hơn 11 tỷ đồng). Bên cạnh cát-sê đến từ việc tham gia diễn xuất, Sofia còn là gương mặt quảng cáo rất ăn khách.

Sofia Vergara sinh ra tại Colombia và thành danh tại Hollywood (Mỹ). Cô là nữ diễn viên truyền hình được trả thù lao cao nhất tại Mỹ suốt từ năm 2013 tới 2020. Người đẹp bắt đầu từ vai trò người mẫu, MC. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và dần tạo được vị thế trên màn ảnh nhỏ.

Vergara từng xuất hiện trong những phim như "Modern Family" (2009 - 2020), "The Smurfs" (2011), "New Year's Eve" (2011), "The Three Stooges" (2012), "Machete Kills" (2013), "Fading Gigolo" (2013), "Chef" (2014), và "Hot Pursuit" (2015).

Tiết lộ chuyện chiến thắng ung thư sau 10 năm giữ kín

Vergara chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp từ năm 2000 (Ảnh: Sofiavergara/Instagram).

Vergara chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp từ năm 2000. Khi ấy, cô quyết định giữ kín chuyện này và chỉ chia sẻ với công chúng lần đầu hồi năm 2011.

"Tôi không muốn công khai mọi chuyện ngay tại thời điểm vừa phát hiện bệnh, bởi ung thư không phải bệnh có thể vượt qua đơn giản, dễ dàng. Lúc ấy, bạn chỉ còn đủ sức để xử lý những việc liên quan tới sức khỏe và cuộc sống của mình, bạn không còn tâm trí, sức lực để xử lý những việc khác", Vergara từng giải thích về việc tại sao cô giữ bí mật chuyện mắc bệnh.

Vergara đã âm thầm trải qua những đợt trị liệu, những ca phẫu thuật, cho tới hôm nay, cô vẫn phải tiếp tục dùng thuốc điều trị: "Tôi phải uống thuốc mỗi ngày, xét nghiệm máu ba tháng một lần. Nói chung, trải qua biến cố, tôi nhận thấy mình là người thực sự rất may mắn".

Bí quyết thành công

Là một nhan sắc quyến rũ với sự nghiệp trải dài qua ba thập kỷ, Sofia khẳng định rằng muốn thành công phải có nghệ thuật vượt qua thất bại.

Điều quan trọng nhất trong cách sống và làm việc của Sofia Vergara, đó là không được chìm đắm ủ ê trong thất bại. Vergara tâm sự rằng cũng có những lần cô bị mất đi cơ hội công việc mà mình mong đợi, nhưng:

"Tôi không ngồi đó và khóc lóc mãi về một chuyện bao giờ. Phải nghĩ rằng chuyện là như thế, đã xảy ra rồi và mình phải bước tiếp, phải tìm ra được thứ gì đó khác hấp dẫn mình hơn... Bởi nếu bản thân mình không chịu đi theo cách đó, sẽ chỉ tốn thời gian ngồi khóc lóc mà thôi. Và điều quan trọng trong cuộc sống là đừng để tốn thời gian quý báu".

Sofia Vergara đã tìm được hạnh phúc mới bên nam diễn viên Joe Manganiello, họ kết hôn hồi tháng 11/2015 (Ảnh: Sofiavergara/Instagram).

Dù đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, nhưng Sofia Vergara khẳng định rằng đối với hầu hết mọi người, bao gồm cả chính cô, thành công "không bao giờ đến dễ dàng": "Bạn cần phải nỗ lực làm việc thật nhiều, và rồi bạn sẽ cảm thấy được đền đáp vì tất cả những hy sinh của mình.

Tôi cũng có những lúc vì công việc mà phải bỏ lỡ ngày sinh nhật của con trai, không thể ở bên con thường xuyên và chứng kiến rõ rệt từng bước ngoặt của con. Đó là những hy sinh mà tôi đã phải chấp nhận".

Để đạt được thành công lớn, Sofia Vergara tin rằng điều quan trọng là phải yêu thích công việc mình làm và biết cách sử dụng năng lượng đúng chỗ, đúng người: "Không đáng để ở bên những người khiến bạn mất đi năng lượng một cách vô nghĩa hay những người chỉ luôn thích tạo ra vấn đề.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi cũng giống như tất cả mọi người, cũng sẽ phải gắng làm tất cả những gì có thể, nhưng giờ đây, tôi không cần phải như vậy nữa. Tôi không hy sinh thời gian, tâm sức của mình nếu cảm thấy không đáng. Đó chính là điều tuyệt vời khi ta đã đạt tới một cấp độ thành công nào đó, nó cho ta quyền lựa chọn".

Sự tự tin là một yếu tố cần thiết trong sự nghiệp, người đẹp cho hay (Ảnh: Sofiavergara/Instagram).

Sự tự tin là một yếu tố cần thiết trong sự nghiệp, người đẹp cho hay: "Ngay cả khi bạn không chắc chắn về điều mà mình đang làm, chính vẻ tự tin sẽ giúp bạn biết cách thể hiện bản thân và giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn.

Ngoài ra, biết đặt mục tiêu cho mình là tốt, nhưng bạn còn phải biết cách thay đổi để thích nghi. Những người tồn tại vững vàng nhất là những người giỏi học cách thích nghi nhất".

"Đổi vận" sau khi nhuộm tóc vàng thành tóc nâu

Nổi tiếng với mái tóc nâu xoăn dài gợi cảm, nhưng Sofia Vergara thực chất có mái tóc vàng óng tự nhiên. Cô lựa chọn màu tóc sẫm bởi nhận ra rằng nó đưa lại cho mình diện mạo ấn tượng, cá tính, hơn, nhờ đó, cô sẽ dễ gây ấn tượng và thu hút sự chú ý với các nhà làm phim ở Hollywood hơn:

"Tôi có màu tóc vàng tự nhiên, các anh chị em ruột của tôi đều có màu tóc vàng ấy. Khi tôi bắt đầu thử vai tại Hollywood, người ta không biết nên dành cho tôi vai nào. Một cô gái Latinh có mái tóc vàng sẽ không khác gì những cô gái Mỹ cả. Ở Hollywood, họ cần những người phụ nữ Latinh nóng bỏng gợi cảm mang vẻ đẹp thật đặc trưng.

Mặc dù tóc vàng cũng khá phổ biến ở Uruguay, Argentina, hay Colombia, nhưng một màu tóc sẫm mới thực sự khiến tôi đậm chất Latinh và trở nên khác biệt trong mắt các nhà làm phim ở Hollywood", Sofia Vergara liền nhuộm tóc và "đổi vận" từ đó.

Suýt nữa đã trở thành một bác sĩ nha khoa

Sau khi tốt nghiệp trung học, Sofia Vergara từng theo học chuyên ngành nha khoa (Ảnh: Sofiavergara/Instagram).

Sau khi tốt nghiệp trung học, Sofia Vergara từng theo học chuyên ngành nha khoa: "Khi ấy, tôi không hề muốn trở thành một nữ diễn viên. Tôi chỉ muốn trở thành một bác sĩ nha khoa, nhưng bạn không bao giờ biết được cuộc sống sẽ mang lại cho mình điều gì. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về những gì cuộc sống đã đưa lại cho mình. Tôi hạnh phúc với những gì mà tôi đã đạt được".

Cuộc đời Vergara vĩnh viễn thay đổi trong một ngày cô ra biển chơi: "Khi ấy tôi 17 tuổi. Tôi đi ra bãi biển với cha mẹ và có những người đang làm nhiệm vụ tuyển mộ gương mặt mới cho công ty quảng cáo, họ đã chú ý tới tôi, họ đề nghị được chụp hình tôi".

Công việc đầu tiên đến với Vergara là xuất hiện trong một quảng cáo đồ uống hồi năm 1992. Từ đó, cô "dấn thân" vào showbiz, làm người mẫu, MC, rồi làm diễn viên.

Kết hôn với tình yêu thời trung học và sinh con đầu lòng ở tuổi 19

Nữ diễn viên đã một mình nuôi lớn cậu con trai, giờ đây, con trai cô đã trưởng thành và có sự nghiệp người mẫu của riêng mình (Ảnh: Sofiavergara/Instagram).

Năm 18 tuổi, Sofia Vergara kết hôn với người đàn ông có tên José González, đó chính là "tình yêu đầu đời ngọt ngào thời trung học" của cô, là tình yêu duy nhất của cô trong những năm tháng đầu đời.

Một năm sau, họ chào đón một cậu con trai, đặt tên là Manolo, nhưng cuộc hôn nhân không thuận buồm xuôi gió và một năm sau đó, Vergara ly hôn ở tuổi 20. Người con trai được cô đổi tên họ thành Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara.

Nữ diễn viên đã một mình nuôi lớn cậu con trai, giờ đây, con trai cô đã trưởng thành và có sự nghiệp người mẫu của riêng mình. Sofia Vergara cũng đã tìm được hạnh phúc mới bên nam diễn viên Joe Manganiello, họ kết hôn hồi tháng 11/2015.