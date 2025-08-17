Sinner đối đầu Alcaraz tại chung kết Cincinnati Open

LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT CINCINNATI OPEN Jannik Sinner - Carlos Alcaraz (2h, 19/8)

Jannik Sinner đã chấm dứt hành trình như mơ của tay vợt hạng 136 thế giới Terence Atmane tại Cincinnati Open (Mỹ) vào sáng 17/8, nhưng hạt giống số một cũng trải qua thử thách khó khăn ở set đầu tiên trước tay vợt thuận tay trái người Pháp.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình, đương kim vô địch Sinner đã thể hiện phong độ ấn tượng để giành chiến thắng 7-6(4), 6-2, qua đó tiến vào trận chung kết ATP Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp. Với chiến thắng kéo dài 86 phút mà không phải đối mặt với bất kỳ break point nào, tay vợt số 1 thế giới đã ghi nhận chiến thắng thứ 200 trên mặt sân cứng ở cấp độ giải đấu và kéo dài chuỗi trận thắng trên mặt sân này lên 26 trận.

Sinner đang thể hiện phong độ thăng hoa tại Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Tiến vào trận chung kết thứ 28 ở cấp độ giải đấu, Sinner chờ đợi đối thủ đáng gờm Carlos Alcaraz. Tay vợt người Ý đang bám đuổi Alcaraz ở vị trí số 1 trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, với cả hai tay vợt đều cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu ATP số 1 của năm. Sinner sẽ đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu Cincinnati và thu hẹp khoảng cách hơn 1.000 điểm so với Alcaraz trong cuộc đua.

Sinner chia sẻ sau trận đấu: “Đây là một thử thách vô cùng khó khăn. Mỗi khi bạn đấu với một đối thủ hoàn toàn mới, điều đó thật khó khăn, nhưng đối đầu ở giai đoạn sau của giải đấu còn khó khăn hơn. Áp lực càng lớn, và bạn biết họ xứng đáng có mặt ở đó. Atmane đã đánh bại những đối thủ đáng kinh ngạc trong suốt hành trình của mình tại giải đấu.

Tôi biết mình phải rất cẩn thận, tâm lý của tôi đang rất tốt. Tôi cảm thấy mình đã xử lý các tình huống trên sân rất tốt. Atmane đã giao bóng cực kỳ tốt trong set đầu tiên. Anh ấy có tiềm năng rất lớn, và tôi nghĩ chúng tôi đã thấy điều đó trong giải đấu”.

Sau khi vượt qua vòng loại và giành chiến thắng liên tiếp trước hai tay vợt Top 10 là Taylor Fritz và Holger Rune trên đường tiến vào bán kết ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp, Atmane đã khẳng định được mình với màn trình diễn giao bóng xuất sắc ngay từ những phút đầu, bao gồm cả việc đánh ba cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp trước Sinner ở game thứ bảy.

Tuy nhiên, tay vợt người Pháp đã tự làm hỏng nỗ lực của mình khi mắc lỗi giao bóng kép đầu tiên trong trận đấu để mở màn loạt tie-break, tạo nên sự khác biệt trong set đầu tiên diễn ra cân bằng.

Mặc dù vậy, màn trình diễn giao bóng của Sinner trong set mở màn rất đáng ngưỡng mộ, anh chỉ để mất một trong 21 điểm sau pha giao bóng đầu tiên, tuy nhiên đã có những dấu hiệu đáng lo ngại ngay từ đầu set thứ hai. Trải qua game đầu tiên cầm giao bóng khá lâu, với 4 lần lợi đều, Sinner nhanh chóng gạt bỏ mọi nghi ngờ và bắt đầu tạo ra lợi thế đáng kể trong các game giao bóng của đối phương để tiến nhanh tới chiến thắng.

Carlos Alcaraz đã ghi tên mình vào trận chung kết thứ bảy liên tiếp ở cấp độ chuyên nghiệp sau khi vượt qua Alexander Zverev vào sáng 17/8. Chiến thắng này đưa tay vợt người Tây Ban Nha đối đầu với Jannik Sinner trong trận chung kết, tái hiện những cuộc đối đầu đỉnh cao tại Rome, Roland Garros và Wimbledon mùa giải này.

Alcaraz vào trận chung kết thứ 7 liên tiếp (Ảnh: Getty).

Trận bán kết chứng kiến một set mở màn đầy kịch tính, nơi Alcaraz bùng nổ ở những thời điểm quyết định để giành lợi thế. Tuy nhiên, Zverev bắt đầu gặp vấn đề về thể lực trong set thứ hai. Tay vợt người Đức, người đã phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ vật lý trị liệu trong trận tứ kết với Ben Shelton, anh đã yêu cầu hội ý y tế khi tỷ số là 2-1 trong set thứ hai và rõ ràng đã bị ảnh hưởng đáng kể trong phần còn lại của trận đấu.

Ngay từ đầu, Alcaraz đã tập trung tấn công vào cú thuận tay của Zverev, liên tục tung ra những cú đánh chéo sân cao và nặng từ cánh thuận tay của mình để dồn đối thủ vào góc sân. Ngược lại, Zverev tìm mọi cách để đánh trái tay dọc biên nhằm tránh lối chơi ưa thích của Alcaraz.

Sau khi bị dẫn 2-3 trong set mở màn, Alcaraz đã tìm lại phong độ đỉnh cao với những cú đánh đầy cảm hứng, giành chiến thắng ở set đầu tiên và bẻ game đầu tiên của set thứ hai. Mặc dù tay vợt người Tây Ban Nha mắc ba lỗi giao bóng kép liên tiếp ở game tiếp theo, nhưng Zverev đã không thể tận dụng cơ hội để gây áp lực, để rồi sau đó tiếp tục đón nhận thất bại.