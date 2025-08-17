Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi "thư hòa bình" cho Tổng thống Putin

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: Reuters).

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã viết “thư hòa bình” gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bức thư này sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tận tay nhà lãnh đạo Nga tại Alaska vào ngày 15/8 khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra.

Theo hãng tin Fox News, ngay sau khi nhận được bức thư, ông Putin đã đọc thư trước sự chứng kiến của phái đoàn Mỹ và Nga.

Trong thư, Đệ nhất phu nhân Mỹ viết: "Thân gửi Tổng thống Putin. Mọi đứa trẻ đều có chung những giấc mơ thầm kín trong lòng, dù chúng được sinh ra ở vùng nông thôn bình dị của một quốc gia hay ở một trung tâm thành phố tráng lệ. Chúng đều mơ về tình yêu, về những thứ mà chúng có thể làm và về sự an toàn trước mọi mối nguy hiểm”.

Bà Melania kêu gọi “xây dựng một thế giới tràn đầy phẩm giá cho tất cả mọi người, để mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong hòa bình và để tương lai được bảo vệ một cách hoàn hảo".

"Thưa ngài Putin, một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, mà tôi chắc ngài cũng đồng ý, là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống bằng sự thuần khiết, sự ngây thơ vượt lên trên vấn đề địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng”, bà Melania viết trong thư.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho rằng Tổng thống Nga có thể mang lại tiếng cười cho trẻ nhỏ. "Bằng việc bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài sẽ không chỉ phục sự riêng nước Nga mà còn phụng sự cả nhân loại”, bà Melania nhấn mạnh.

Bà Melania cho biết Tổng thống Putin “hoàn toàn phù hợp” để hiện thực hóa “ý tưởng táo bạo” trên chỉ bằng “một nét bút hôm nay".

"Đã đến lúc rồi”, phu nhân Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Tổng thống Nga.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Putin ca ngợi các cuộc hội đàm “rất hữu ích và mang tính xây dựng”.

Về xung đột Ukraine, ông Putin cho rằng thỏa thuận đạt được ở Alaska "sẽ là điểm khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Ukraine" và cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Theo ông Putin, Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".

Trong một tuyên bố với truyền thông sau cuộc hội đàm tại Alaska, Tổng thống Putin tiếp tục nhắc lại rằng việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh.

Theo Tổng thống Putin, phái đoàn Nga đã “có cơ hội một lần nữa truyền đạt lập trường” của mình “một cách bình tĩnh và chi tiết", cũng như thảo luận về "nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này sẽ là nền tảng cho việc giải quyết xung đột”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt, và lý tưởng nhất là “bằng các biện pháp hòa bình”.