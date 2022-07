Diễn viên Việt Anh sau 2 lần đổ vỡ: "Tôi không lấy vợ thứ 3 nữa"

Diễn viên Việt Anh sau 2 lần đổ vỡ: "Tôi không lấy vợ 3 nữa"

(Dân trí) - Đi qua những thăng trầm, sóng gió với hai lần ly hôn, "công tử đào hoa của màn ảnh Việt" - diễn viên Việt Anh thẳng thắn thừa nhận, bản thân chưa bao giờ nhận được trái ngọt trong hôn nhân…

Khóc nhiều, ám ảnh vì vai Việt trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"

Sau rất nhiều vai diễn bặm trợn, lăng nhăng và đào hoa thì Việt trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" là vai diễn anh chờ đợi nhất?

- Đúng vậy, vai Việt trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" là hình ảnh hoàn toàn mới của tôi từ trước đến nay trên sóng truyền hình. Có lẽ trong tiềm thức của mọi người, luôn thích hình ảnh của tôi mang tính phản diện hơn sự thay đổi theo chiều hướng ngược lại - nó thiên về chính diện hay chính diện hoàn toàn.

Nói thật, đến thời điểm này tôi thấy mình hơi cũ và mọi người đã quá quen với dạng vai diễn của Việt Anh trên phim. Điều tôi mong mỏi bây giờ là đem đến cho khán giả những gì mới mẻ, hình ảnh khác về Việt Anh.

Diễn viên Việt Anh trò chuyện cùng PV Dân trí.

Mọi người vẫn nghĩ về tôi với những hình ảnh chơi bời, đa tình, công tử đào hoa nhưng thực chất vai Việt trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" mới là những sắc màu gần nhất với tôi ngoài đời. Tôi cảm nhận được vai diễn một cách sâu sắc. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có cơ hội làm một vai diễn như thế.

Thế nhưng, có lẽ bản thân nội dung của bộ phim khá kén khán giả. Tôi nghĩ, đây không phải là bộ phim dành cho số đông. Những ai thật sự hiểu và cảm nhận được bộ phim này thường là những khán giả đã có gia đình và ở độ tuổi nhất định. Chắc chắn, đây không phải bộ phim dành cho giới trẻ.

Thậm chí, những người đã có gia đình, trải qua biến cố, sóng gió và thăng trầm sẽ có sự đồng cảm hơn khi xem bộ phim này.

Anh nói trong quá trình đóng phim anh gặp khó khăn khi đối diện với nỗi nhớ con. Còn thuận lợi là gì?

- Bộ phim này khá đặc biệt với tôi vì ngay từ đầu tôi xác định nó như kỷ niệm của tôi với con gái. Tôi cũng có những thiệt thòi khi không có nhiều cơ hội để bên cạnh con gái và chứng kiến con trưởng thành.

Đặc biệt, chưa có bộ phim nào khiến tôi cầm kịch bản trên tay có thể khóc ngay được, cảm xúc đến ngay lập tức. Có thể số phận, độ tuổi của cô bé Mai Anh, con gái của Việt trong phim cũng giống với bé Dâu tây của tôi ngoài đời.

Nhiều lúc, khi diễn cùng Mai Anh, tôi cứ nghĩ đến Dâu tây. Cảnh nào diễn cùng con gái hoặc hình dung về con gái - đó đều là cảm giác rất thật của Việt Anh ngoài đời chứ không phải của Việt. Cảm xúc của tôi hoàn toàn tự nhiên.

Tôi nghĩ không phải diễn viên nào cũng có được cảm xúc đó, đôi khi mọi người phải tưởng tượng, phải hình dung nhưng với Việt Anh cảm giác con bé trước mặt chính là con gái mình.

Đó cũng là ưu điểm, thuận lợi nhưng cũng là khó khăn, nhược điểm khi tôi đóng phim này.

Khó khăn vì, có những trường đoạn tôi sống với cảm xúc thật của mình. Tôi khóc nhiều đến nỗi không kìm lòng được. Tôi thích diễn như vậy nhưng đạo diễn thì khuyên tôi nên tiết chế lại, kiềm chế bớt cảm xúc…

Những tập phim sau này, khi gia đình Việt lâm vào biến cố, có nhiều cảnh trong phim khiến tôi không khỏi đau xót và ám ảnh. Mỗi lần trở về nhà, tôi lo sợ, nghĩ đến con gái mình. Cảm giác đó không dễ diễn tả thành lời…

"Khi gia đình Việt lâm vào biến cố, có nhiều cảnh trong phim khiến tôi không khỏi đau xót và ám ảnh", Việt Anh trải lòng (Ảnh: VTV).

Phim đã lên sóng được gần 1/2, anh đã thật sự hài lòng với diễn xuất của mình?

- Trong nghề nghiệp, tôi luôn có sự tham lam và không bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được. Có thể trên trường quay mình thấy như thế là hợp lý nhưng khi về nhà, ngồi nghĩ hoặc xem lại sẽ thấy nếu lúc đó mình làm theo một hướng khác chắc sẽ thú vị hơn, hay hơn. Nhưng với tôi, đến thời điểm này, tôi tạm hài lòng về những gì mình đã thể hiện.

Những vai diễn của anh từ Cao Thanh Lâm trong phim "Chạy án", Phan Hải phim "Người phán xử" đến Hoàng của phim "Hướng dương ngược nắng" và bây giờ là Việt, anh thích vai diễn nào hơn?

- Ở thời điểm hiện tại, Việt là vai diễn tôi tâm đắc và yêu thích nhất. Có thể đó không phải là vai diễn ấn tượng nhất trong lòng khán giả so với những vai diễn trước đây của tôi nhưng Việt mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

Hoàng trong "Hướng dương ngược nắng" cũng là hình ảnh ông bố đơn thân, nhưng số phận của Việt nhiều nước mắt và khổ tâm hơn nhiều. Những tập đầu, khán giả chỉ thấy Việt hài hước, vui vẻ nhưng về sau khi gia đình gặp biến cố, người xem sẽ thấy anh ấy đau khổ thế nào, chiều sâu tâm lý nặng nề ra sao.

Việt Anh thừa nhận kém may mắn trong hôn nhân

"Tôi không lấy con ra để Pr"

Tại buổi ra mắt phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" anh đã khóc và chia sẻ hi vọng khi vào vai ông bố yêu con trên phim, con gái anh - Dâu tây sẽ xem và cảm nhận phần nào tình yêu của anh dành cho con. Không biết con gái anh đã xem phim chưa nhưng ngay sau chia sẻ đó của anh thì xuất hiện dòng bình luận của vợ cũ nói anh đừng lấy con ra để Pr và khẳng định anh không hề quan tâm và liên lạc với con. Thực hư câu chuyện ấy thế nào?

- Thực ra câu chuyện đó ít khi tôi nói đến và không thanh minh, không muốn đôi co. Tôi chỉ muốn nói rằng Dâu tây hay Đậu không phải là điều tôi lấy ra để Pr, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đó và chưa bao giờ tôi làm điều đó. Vì nếu Pr, tôi có nhiều cái khác hiệu quả hơn nhiều so với việc đem con ra để Pr.

Tôi nghĩ mọi người không quan tâm đến câu chuyện của tôi và bé Dâu tây. Thế nên, dùng từ đem con ra Pr hoàn toàn không chính xác trong câu chuyện này.

Điều tôi muốn là quan tâm có rất nhiều cách và thật sự chúng ta muốn con được hạnh phúc không? Có muốn con được đầy đủ không? Điều đó đôi khi không chỉ là trách nhiệm của người bố mà còn là trách nhiệm của người mẹ nữa. Tôi hoàn toàn không có những phản bác, tranh luận gì với mẹ của Dâu tây.

Để chứng minh với bạn ấy hay với Dâu tây rằng tôi có quan tâm đến con, có trách nhiệm với con hay không thì tự bạn ấy hiểu tôi đã làm gì và tôi như thế nào. Việc bạn ấy chứng tỏ mình thế này thế kia tôi nghĩ điều đó cũng không cần thiết. Bởi sau này khi Dâu tây lớn lên, con sẽ tự tìm hiểu và tự làm rõ được tất cả vấn đề.

Nên tôi nghĩ không cần phải đào sâu những vấn đề đó, mình có thế nào, một lúc nào đó mọi chuyện sẽ được phơi bày cụ thể và rõ ràng vì chẳng có gì che giấu được mãi, tôi không muốn mất quá nhiều thời gian chỉ chứng minh một điều gì đó.

Với người vợ thứ 2, anh cũng chia tay trong ồn ào. Có vẻ như khác với Việt của "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", mối quan hệ của anh với vợ cũ không được tốt đẹp và thoải mái cho lắm?

- Có lẽ đó chỉ sự ồn ào lúc đầu thôi, khi các cá thể trong một gia đình bất ngờ có sự chia tách, chưa tìm được tiếng nói chung, cũng vì thế đã dẫn đến câu chuyện tan vỡ. Nếu hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc và hiểu nhau, mọi chuyện đã khác.

Tuy nhiên, đến thời điểm này câu trả lời rõ nhất mọi người đều thấy đó là quan hệ giữa tôi với mẹ của Đậu như thế nào, bản thân tôi với bé Đậu ra sao. Tại sao chúng tôi có thể làm bạn bè, chúng tôi vẫn có thể tương tác với nhau trên mạng xã hội và bé Đậu vẫn nhận đầy đủ tình cảm, sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ, không có cảm giác bố mẹ căng thẳng với nhau. Khác hoàn toàn với trường hợp của mẹ Dâu Tây.

Tôi nghĩ, tất cả đều xuất phát từ hai phía, khi chúng ta muốn bù đắp cho con, chúng ta thật lòng vì con, muốn con được thoải mái, được đủ đầy, chúng ta sẽ biết cách để làm điều đó. Có lẽ không có người bố, người mẹ nào muốn từ chối quyền đó cả. Chỉ là chúng ta có gây khó khăn cho nhau, dùng con trẻ để giằng xé nhau hay không mà thôi. Và tôi nghĩ câu trả lời rõ ràng nhất chính là hiện tại.

"Tôi sẽ không lấy vợ lần 3".

Người ta vẫn thường nói đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng với Việt Anh lại khác, sự nghiệp thăng hoa mà tình duyên lại lận đận. Đào hoa chi lắm rồi cuối cùng vẫn một mình?

- Thật ra lúc còn trẻ, tôi luôn nghĩ không có người này sẽ có người khác và chưa bao giờ băn khoăn về điều đó. Nhưng đến thời điểm này, khi đã bước vào độ tuổi U50 rồi, tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó một cách nghiêm túc. Tôi mới hiểu rằng, đối với những người nào tin một chút về duyên số, tin một chút về tâm linh sẽ hiểu cuộc sống này không có gì trọn vẹn cả. Ông trời cho ta cái này sẽ lấy của ta cái khác, không bao giờ cho ai tất cả.

Và tôi cũng vậy! Trong công việc, sự nghiệp mình may mắn thuận lợi bao nhiêu thì trên con đường đời của mình, tình cảm của mình và hôn nhân mình trắc trở, thiệt thòi bấy nhiêu.

Điều quan trọng nhất, khi mình tìm và hiểu được bản chất của sự việc sẽ biết cách tìm ra lời giải và để chung sống với nó. Có rất nhiều người hỏi Việt Anh rằng: "Liệu có đi bước nữa không? Liệu có lại kết hôn nữa không? Có lại người vợ thứ 3 nữa không?".

Với cá nhân tôi, câu trả lời có lẽ là không.

Vì tôi biết số phận của mình không được hưởng quả ngọt trong chuyện hôn nhân, nên dù có lùi lại một bước trong sự nghiệp, quả vẫn là quả đắng mà thôi. Nên tôi không bao giờ đi tìm và đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng không kì vọng, huyễn hoặc và ảo tưởng rằng mọi người có một gia đình êm ấm, mình cũng sẽ có một gia đình ấm êm. Tôi không muốn làm khổ thêm bất kì người phụ nữ nào nữa.

Hiện tại, tôi biết làm chủ cuộc đời, hài lòng với những gì mình đã và đang có. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống như thế.

"Tôi vẫn tin vào tình yêu"

Sau những mối tình không trọn vẹn, hôn nhân đổ vỡ, niềm tin về tình yêu của anh có vơi đi? Quan điểm của anh về hôn nhân đã khác?

- Tôi vẫn tin vào tình yêu. Bởi giữa hôn nhân và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Tại sao có những người liên tục thất bại trong hôn nhân, nhưng có những người chẳng có khái niệm gì về hôn nhân nhưng họ vẫn hạnh phúc, vẫn thành công? Đơn giản là vì số phận thôi.

Tôi nghĩ, có thể tôi thiếu may mắn khi không có người vợ đúng nghĩa nhưng tôi vẫn tin sẽ có người phụ nữ bên cạnh mình, cùng chia sẻ với mình và cùng đồng hành với mình dù về danh chính ngôn thuận không phải là vợ mình.

Tôi sẵn sàng chờ đợi một người phụ nữ cũng không may mắn trong hôn nhân. Không thành công trong việc xây dựng gia đình không có nghĩa họ là người xấu. Khi hai người không may mắn gặp nhau sẽ trở thành… may mắn. Họ là mảnh ghép hoàn hảo để gắn bó, chia sẻ cùng nhau.

Anh suy nghĩ gì trước câu triết lý này về tình yêu và hôn nhân: "Tình yêu là những cơn điên dài hạn còn hôn nhân là những cơn ngu ngắn hạn"?

- Nó cũng như một câu định nghĩa về hôn nhân: "Hôn nhân cũng giống như WC, người ngoài muốn vào còn người ở trong muốn bước ra", vì thế hôn nhân là một thứ gì đó rất khó định nghĩa và khó để khẳng định nó tích cực hay tiêu cực. Hôn nhân đôi khi chỉ là điều kiện cần, yêu lâu dẫn đến kết hôn nhưng không có nghĩa kết hôn rồi tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu. Nó không phải bảo chứng điều gì cả. Bởi có những người yêu nhau không sao nhưng kết hôn chưa được bao lâu lại chia tay. Có những người yêu nhau cả đời không kết hôn, họ vẫn sống đến già, hạnh phúc và vui vẻ.

Nhiều người nghĩ rằng tờ giấy đăng ký kết hôn là phao an toàn để người này có trách nhiệm với người kia. Nhưng tôi nghĩ không có gì an toàn cả. Khi chúng ta không có trách nhiệm, không có tình yêu thương, kể cả có 10 tờ giấy kết hôn cũng thế thôi. Ngược lại, khi đã có trách nhiệm với nhau, dù không có tờ giấy kết hôn nào vẫn sống bên nhau trọn đời. Nên hãy hiểu đúng về hôn nhân và tình yêu, chúng ta sẽ thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.

Đừng tìm cách gây áp lực, trói buộc nhau. Bởi suy cho cùng… trong cuộc sống này, chỉ có tình cảm, tình thương yêu mới là thứ gắn kết, trói buộc nhau mà thôi.

Dễ nhận thấy, từ "Hướng dương ngược nắng" đến "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" vai diễn của anh có nét gì đó vui vui, tưng tửng, đáng yêu nữa. Và họ nói phải chăng Việt Anh đang yêu?

- Tình yêu đó là món quà tuyệt vời của tạo hóa và tôi tin rằng nếu trên đời này chúng ta sống không có tình yêu, đó là điều cực kì khủng khiếp. Chúng ta sẽ không làm được gì trong cuộc sống này, không thể làm tốt công việc của mình nếu như không có tình yêu.

Tôi tin rằng tình yêu chính là động lực để chúng ta cân bằng những áp lực khác trong cuộc sống.

Rõ ràng chúng ta không thể sống mà không có tình yêu được. Tôi cũng vậy, tôi đang yêu!

Như bạn nói hình ảnh của tôi trong những phim gần đây có nét gì đó tươi mới, nhiều màu sắc có lẽ đó chính là hình ảnh của Việt Anh ngoài đời ở thời điểm hiện tại.

Vậy cô gái ấy anh yêu có điểm gì hấp dẫn anh đến thế?

- Có lẽ rất nhiều người tự đặt cho mình những hình mẫu: phải có một người yêu thế này, có chiều cao bao nhiêu, số đo ba vòng thế nào, tóc ngắn hay tóc dài, da ngăm hay da trắng… Nhưng với tôi, từ trước tới nay chưa bao giờ đặt cho mình chuẩn mực về hình mẫu một người con gái, một người phụ nữ của mình phải như thế nào cả.

Chỉ đơn giản là khi mình gặp và tiếp xúc với người ấy, họ mang đến cho mình năng lượng tích cực, khiến mình bị cuốn hút.

Cảm ơn anh Việt Anh vì những chia sẻ!

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, SN 1981 tại Hà Nội. Sau khi học xong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2003, cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 của anh đã hình thành khi anh theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC (đây là khóa đào tạo diễn viên được VFC tổ chức năm đầu tiên). Anh để lại ấn tượng và trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt qua hàng loạt vai diễn nổi tiếng trong các dự án phim truyền hình của VFC như "Chạy án", "Khi đàn chim trở về", "Tình yếu không hẹn trước", "Chỉ có thể là yêu", "Người phán xử", "Sinh tử", "Mê cung", "Hướng dương ngược nắng", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"… Năm 2008, Việt Anh đoạt giải Mai Vàng với vai diễn Cao Thanh Lâm trong "Chạy án". Năm 2015, vai Thành kiểm lâm trong "Khi đàn chim trở về" của anh đã được trao tặng bằng khen Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc lần thứ 35. Năm 2016, vai diễn này cũng mang về cho anh giải Cánh diều vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2019, vai Mai Hồng Vũ trong "Sinh tử" của Việt Anh được trao tặng bằng khen Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40. Năm 2021, Việt Anh là 1 trong 10 nghệ sĩ đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT

Nội dung: Hương Hồ

Ảnh: Vân Hương

Video: Minh Hoàng

05/07/2022