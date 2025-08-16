Đề xuất nhiều quy định mới liên quan đến lương, thu nhập khác của viên chức

Bộ Nội vụ vừa hoàn thành lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), trong đó đề cập đến việc dự kiến áp dụng những quy định mới về chính sách tiền lương và thu nhập của viên chức.

Cụ thể, Bộ đề xuất viên chức được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nhà nước có cơ chế để bảo đảm tiền lương, bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng (mức cao nhất của khu vực doanh nghiệp), đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thiết yếu.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm và các thu nhập khác cho viên chức, để khuyến khích nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành, nghề và mức độ tự chủ theo quy định pháp luật.

Viên chức tiếp tục được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả sản phẩm; hiệu quả công việc của vị trí việc làm đảm nhiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Ngoài ra, viên chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, công tác phí, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định.

Bộ Nội vụ đề xuất viên chức được tham gia góp vốn, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, các sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra; được cử sang làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong thời gian nhất định; được góp vốn, thành lập, tham gia quản lý, điều hành hoặc tham gia phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp viên chức là người đứng đầu phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp. Trong thời gian làm việc ở các tổ chức này, viên chức được giữ chế độ lương và các chế độ, chính sách khác hiện hưởng, được quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Bên cạnh đó, viên chức dự kiến được thực hiện các quyền khác trong hoạt động kinh doanh; làm việc ngoài thời gian quy định theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của cấp có thẩm quyền.