Diễn viên Việt Anh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Dân trí Nam diễn viên thành công với nhiều vai diễn trong các bộ phim như "Chạy án", "Sinh tử", "Người phán xử", "Hướng dương ngược nắng"… đạt 100% số phiếu bầu xét duyệt danh hiệu NSƯT ở hội đồng cấp cơ sở.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) cấp cơ sở lần thứ 10 năm 2021.

Theo kết quả này, 8 nghệ sĩ đạt 100% số phiếu đồng ý, đủ điều kiện để gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lên cấp Bộ, gồm: NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); NSƯT Đỗ Văn Hiền, biên đạo múa, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Tất Ngọc, họa sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng, họa sĩ thiết kế (tự do); NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu), NSƯT Nguyễn Thanh Tùng, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu) và Nguyễn Lê Văn, đạo diễn (nghỉ hưu).

Diễn viên Việt Anh (ngoài cùng, bên phải) nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Có 10 nghệ sĩ đủ điều kiện để Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT gồm: Nguyễn Lê Việt Anh, diễn viên, cộng tác viên Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC); Đỗ Thị Cử, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Kim Khánh, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); Lê Thị Dung, diễn viên sân khấu điện ảnh (tự do), Phạm Anh Dũng, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu), Lê Anh Dũng, nhạc sĩ, Hội Điện ảnh chi hội Đài Truyền hình, Nguyễn Văn Hải, diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật kiêm giám đốc sản xuất sân khấu Lệ Ngọc, Quách Thị Lan Phương, diễn viên (tự do) và Nguyễn Đình Tư, diễn viên Đoàn Cải lương Hoa Mai (Hà Tây cũ).

Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo quy định cũ, khi xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, phải 90% tổng số thành viên đồng ý mới được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn. Trong khi đó với quy định mới, các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến là đủ.

Được biết, diễn viên Việt Anh là một trong những nghệ sĩ được 100% thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu ủng hộ, đủ điều kiện để gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Vai diễn doanh nhân Mai Hồng Vũ làm ăn phi pháp trong phim "Sinh tử" giúp Việt Anh có mặt trong top 5 đề cử Nam diễn viên ấn tượng nhất tại VTV Awards 2020. Sau đó, ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40, anh được trao cúp Nam diễn viên chính xuất sắc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước thông tin này, diễn viên Việt Anh không giấu được niềm hạnh phúc. "Nhận thông tin mình được 100% thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu ủng hộ, đủ điều kiện để gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT tôi không chỉ cảm thấy vui sướng, tự hào mà còn cả lòng biết ơn nữa.

Đầu tiên, tôi phải nói đến lòng biết ơn của mình với khán giả. Nhờ sự yêu thương, ghi nhận của khán giả nên tôi mới gặt hái được những thành quả. Tôi cũng biết ơn VFC- đây là nơi chắp cánh ước mơ cho tôi, từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ.

Có hai người, tôi cũng không thể quên ơn đó là bố Hoàng Dũng (cố NSND Hoàng Dũng- PV) và NSƯT- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đó là hai người thầy, cũng vừa là người anh có vai trò quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Anh. Nếu không có bố Hoàng Dũng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì chưa chắc tôi có những thành quả ngày hôm nay.

Và tôi cũng biết ơn Hội đồng thẩm định đã ghi nhận những đóng góp của mình trong những năm tháng qua…", diễn viên Việt Anh xúc động nói.

Việt Anh là một trong những nam diễn viên nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong các bom tấn truyền hình. Sở hữu ngoại hình nam tính, có duyên cùng nét diễn tự nhiên, đa dạng, có chiều sâu, Việt Anh là cái tên được các đạo diễn ưu ái lựa chọn.

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981 tại Nam Định. Anh thuộc lứa diễn viên đầu tiên của lớp học diễn viên truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam.

"Năm 2003 là năm đầu tiên, Trung tâm sản xuất phim truyền hình- Đài Truyền hình Việt Nam mở thử nghiệm lớp đào tạo diễn viên truyền hình trong 3 tháng. Tôi may mắn là một trong những thành viên được trúng tuyển. Cái ngày đầu tiên đặt chân vào Đài Truyền hình Việt Nam, được đứng trong trường quay, được xem không khí sản xuất một bộ phim truyền hình như nào, tôi cảm giác sung sướng, tự hào lắm.

Tôi nhớ đó là bộ phim kết hợp với Thái Lan và tất cả các học viên trong lớp được tham gia vào vai… quần chúng. Đó là vai khán giả, đi xem một vở diễn. Từ lớp đào tạo diễn viên truyền hình đó có tôi, Hồng Đăng, Diệu Hương..", anh chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết, bộ phim đầu tiên anh tham gia đó là "Lời thề cỏ non" và cho đến giờ, bộ phim khiến nam diễn viên ám ảnh nhất là "Chạy án".

15 năm, sau khi tham gia bộ phim "Chạy án", Việt Anh gây tiếng vang lớn khi vào vai chủ tịch tập đoàn Hồng Vũ trong bộ phim gây sốt trên sóng giờ vàng "Sinh tử". Theo đạo diễn Khải Hưng, đã có rất nhiều cái tên được đề cử vào vai Vũ nhưng Việt Anh là lựa chọn tốt nhất. Và vai diễn này đã giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2020.

Nhắc đến Việt Anh, khán giả cũng nhớ đến hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: "Mê cung", "Người phán xử", "Hồ sơ cá sấu", "Hướng dương ngược nắng"...

Theo Việt Anh, trong suốt 17 năm qua, anh đã tham gia gần trăm bộ phim. Để miêu tả về con đường diễn xuất của mình, nam diễn viên miêu tả bằng 3 từ "may mắn, vất vả và tự hào".

Còn với khán giả, Việt Anh được đánh giá là một trong số những diễn viên có sức diễn dồi dào, có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Bất cứ vai diễn nào, dù là chính hay phụ, khi vào tay nam diễn viên đều có sức cuốn hút khó cưỡng…

Nguyễn Hằng