Ai sẽ thừa kế khối tài sản hơn 7 nghìn tỷ đồng của "vua hài" Châu Tinh Trì?

"Vua hài của làng giải trí châu Á" Châu Tinh Trì sở hữu khối tài ước tính gần 7 nghìn tỷ đồng nhưng không kết hôn, không có con. Người thân của ông chỉ có mẹ cùng em gái và chị gái.

Châu Tinh Trì là một trong những tài năng điện ảnh hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ và châu Á. Ông được truyền thông gọi là "vua hài châu Á" nhờ bộ sưu tập những bộ phim hài nức tiếng và được khán giả châu Á yêu thích như Đại thoại Tây Du Ký, Thần ăn, Đội bóng thiếu lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch...

Suốt thập niên 90, Châu Tinh Trì nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Hồng Kông nhất. Ông thành lập công ty riêng từ năm 1989 và tự mình sản xuất, đạo diễn các bộ phim của chính mình.

Ngoài làm phim, Châu Tinh Trì còn được giới bất động sản gọi là "vua nhà đất" khi sở hữu vô số mảnh đất, biệt thự ở vị trí đắc địa tại Hồng Kông. Tới năm 2018, truyền thông Hồng Kông ước tính khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 2,6 tỷ đô la Hồng Kông (gần 7.600 tỷ đồng).

Giàu có nhưng có lối sống khác thường

Trái với khối tài sản đáng nể, Châu Tinh Trì lại có lối sống giản dị và tiết kiệm. Ông không sở hữu siêu xe, không dùng đồ hiệu, ít đi ăn hàng và sử dụng các phương tiện công cộng hay đi xe đạp.

"Vua hài" Châu Tinh Trì (Ảnh: Sina).

Châu Tinh Trì có một ngôi biệt thự rất đẹp được xây dựng biệt lập ở khu vực núi Thái Bình, Hồng Kông. Đây được mệnh danh là nơi ở của giới siêu giàu bởi vị trí, phong thủy vô cùng đắc địa. Bất động sản này được ông mua từ năm 2004 với giá 41 triệu USD (950 tỷ đồng). Sau đó, ông xây dựng thành bốn căn biệt thự riêng biệt và bán dần. Ngôi sao nổi tiếng không cho ai lui tới biệt thự hạng sang của mình.

Gần 60 tuổi, ông vẫn chủ yếu ăn cơm mẹ nấu và thích những món đạm bạc. Nếu ra ngoài ăn hàng, ông sẽ gói đồ ăn thừa mang về. Ông xuất hiện với hình ảnh giản dị với những bộ đồ không tên tuổi. Mái tóc bạc cũng không được ông chăm chút như những ngôi sao nổi tiếng.

Lý giải cho việc sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản không nhỏ, Châu Tinh Trì cho biết, tuổi thơ của ông khá khó khăn, thiếu thốn. Chính những ký ức thơ bé đã ăn sâu vào trong tiềm thức của ông, khiến "vua hài" không cho phép bản thân hưởng thụ dù giàu có.

Một trong số những bất động sản của Châu Tinh Trì (Ảnh: ON).

Mẹ ruột cũng có lối sống tiết kiệm giống nam diễn viên khi không ít lần bị giới săn tin bắt gặp mua sắm ở những khu chợ cóc, săn tìm những món đồ giảm giá.

Châu Tinh Trì có lối sống giản dị và tiết kiệm nên không có nhiều bạn bè dù ông được xem là nghệ sĩ lớn. Trong mắt các đồng nghiệp, Châu Tinh Trì bị nhận xét là một người lập dị, khó tính và yêu cầu rất cao trong công việc. Sự đòi hỏi này khiến các mối quan hệ đồng nghiệp của ông dễ dàng bị tan vỡ. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp từng hợp tác công khai từ mặt Châu Tinh Trì.

Đạo diễn Vương Tinh từng gay gắt khẳng định "không một lời nào miêu tả nổi mặt trái của con người này" dù trước đó hai người từng có 13 năm hợp tác ăn ý. Những diễn viên tên tuổi như Huỳnh Thánh Y, Hồng Kim Bảo, cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt… đều kể những câu chuyện xoay quanh mâu thuẫn gay gắt với Châu Tinh Trì trong quá trình quay phim và làm việc. Tính cách của ông được miêu tả tiêu cực, có phần bảo thủ, cầu toàn, thậm chí độc đoán.

Châu Tinh Trì và "nàng thơ" Lâm Duẫn (Ảnh: HK01).

Trong số những nàng thơ của Châu Tinh Trì, hiện tại, nam diễn viên chỉ còn giữ quan hệ thân thiết với Lâm Duẫn, Trương Vũ Kỳ, Trương Bá Chi. Đối mặt với những lời chỉ trích, Châu Tinh Trì không phủ nhận hay thanh minh. Ông nói: "Mỗi người có những cách nhìn riêng về tôi, nhưng tất cả điều họ nói đều là sự thật".

Gia đình ít người biết của Châu Tinh Trì

Mẹ của Châu Tinh Trì - bà Lăng Bảo Nhi, năm nay đã ngoài 80 tuổi, sinh cho gia đình họ Châu ba người con, hai gái và một trai. Châu Tinh Trì là người con thứ hai. Năm ông lên 7 tuổi, cha mẹ Châu Tinh Trì ly hôn và một mình bà Lăng nuôi dạy cả 3 người con khôn lớn và quyết định không đi bước nữa.

Châu Tinh Trì và mẹ ruột (Ảnh: HK01).

Sau này, mẹ Châu Tinh Trì tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, vợ chồng bà ly hôn vì ông Châu ngoại tình. Quyết tâm chia tay người chồng lăng nhăng, bà Lăng ở vậy nuôi các con khôn lớn và phải làm nhiều nghề khác nhau để có thu nhập.

Châu Tinh Trì cũng nhiều lần tâm sự, chính tính cách mạnh mẽ của mẹ đã dạy ông rất nhiều và luôn cảm thấy ấm áp dù thiếu sự chăm sóc, dạy bảo của người cha. Là người sống tình nghĩa, Châu Tinh Trì không hận cha và còn mua tặng ông một căn nhà.

Chuyện tình cảm của Châu Tinh Trì chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ. Có thông tin cho rằng, những bóng hồng đến với ông mà không có cái kết viên mãn do không được lòng mẹ ông.

Chu Ân, một trong những cô bạn gái cũ nổi tiếng của Châu Tinh Trì, không được lòng bà Lăng. Trước nghi vấn bà can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai, bà Lăng phủ nhận. "Mọi quyết định của Châu Tinh Trì đều là lựa chọn của con trai tôi. Việc con tôi không muốn kết hôn cũng là lựa chọn của nó", bà Lăng chia sẻ.

Đường tình duyên của Châu Tinh Trì khá lận đận. Thời trẻ, ông hò hẹn với nhiều bóng hồng trong làng giải trí như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng nhưng khi chia tay, chỉ có Mạc Văn Úy là vẫn giữ quan hệ với ông.

Châu Tinh Trì và tình cũ Chu Ân (Ảnh: Sohu).

Chu Ân từng bóng gió tố Châu Tinh Trì lăng nhăng, Vu Văn Phượng thì lao vào cuộc chiến pháp lý, đòi Châu Tinh Trì trả khoản tiền hoa hồng trị giá 9 triệu USD (208 tỷ đồng) mà ông đã hứa với cô…

Châu Tinh Trì tâm sự, bản thân quá bận rộn sự nghiệp nên không có thời gian chăm chút chuyện tình cảm. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, ông nhận ra mình không còn trẻ và còn ít cơ hội. Ngôi sao nổi tiếng dự định sống một mình.

Có thông tin cho rằng, do bản tính lăng nhăng cùng nỗi ám ảnh quá lớn về cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ nên Châu Tinh Trì thực sự rất sợ sự gắn kết lâu dài. Đó là nguyên nhân khiến ông đến tuổi U60 vẫn độc thân và từ bỏ ý định kết hôn.

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Châu Tinh Trì càng sống khép kín, khó gần. Ông luôn nghi ngờ những người đến với mình vì danh tiếng và tiền bạc.

Ai sẽ kế thừa khối tài sản 7 nghìn tỷ đồng của Châu Tinh Trì?

Do không lập gia đình, Châu Tinh Trì dự định chia số tài sản của mình cho những người chị em gái và một phần ông dành để làm từ thiện. Bị đánh giá là ngôi sao khó gần của làng giải trí nhưng "vua hài" lại là một người hào hiệp với các hoạt động từ thiện và biết chia sẻ với mảnh đời khó khăn.

Châu Tinh Trì có lối sống giản dị, tiết kiệm nổi tiếng (Ảnh: Sina).

Châu Tinh Trì (trái) chỉ có người thân "duy nhất" là mẹ, em gái và chị gái (Ảnh: HK01).

Châu Tinh Trì là nghệ sĩ hiếm hoi không hề xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ Hoa ngữ làm từ thiện. Chính điều này đã khiến "Vua hài Hồng Kông" vấp phải chỉ trích keo kiệt. Tuy nhiên, theo Sina, Châu Tinh Trì làm từ thiện theo cách "không giống ai" khi không thành lập quỹ mang tên mình mà đem tiền, tài sản âm thầm đóng góp cho nhiều tổ chức lớn nhỏ. Châu Tinh Trì giải thích, ông không muốn dùng việc làm từ thiện để tạo sự chú ý.

Năm 2008, khi tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) gặp thảm họa động đất, Châu Tinh Trì đã lặng lẽ gửi vào Hội chữ thập đỏ Hồng Kông số tiền 3,8 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ người bị nạn. Ông cũng bỏ ra nhiều tiền của để xây dựng hơn 100 trường học ở các tỉnh miền núi với số tiền lên đến 129 triệu USD (hơn 2.900 tỷ đồng).

Ông cũng đóng góp vào việc xây dựng các phòng thí nghiệm tại hơn hàng trăm trường học. Châu Tinh Trì tình nguyện hiến tặng tủy để giúp đỡ cho các bệnh nhân hiểm nghèo tại các bệnh viện. Ông cũng ra tay hỗ trợ nhiều em nhỏ tìm tủy thích hợp và giúp đỡ tài chính phẫu thuật. Những hành động thiện nguyện âm thầm của Châu Tinh Trì suốt nhiều năm rất đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ.

Sự nghiệp điện ảnh ảm đạm những năm gần đây

Châu Tinh Trì đối mặt với vụ kiện 131 triệu USD từ năm 2020 đến nay (Ảnh: Sina).

Năm 2021, truyền thông Hồng Kông liên tục đưa tin về tranh chấp 131 triệu USD (3 nghìn tỷ đồng) giữa "vua hài" và đối tác - New Culture Media. Bên đối tác đòi Châu Tinh Trì phải đền bù cho họ khoản tiền nói trên vì vi phạm hợp đồng. Họ đã đâm đơn kiện ông ra tòa.

Năm 2016, Châu Tinh Trì và New Culture Media ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, New Culture Media mua 40% cổ phần công ty Premium data associates limited (gọi tắt PDAL) của Châu Tinh Trì với số tiền mặt là 162 triệu USD (3.700 tỷ đồng). Thỏa thuận Châu Tinh Trì ký với New Culture Media có thời hạn 4 năm.

Trong 3 năm đầu tiên, PDAL của Châu Tinh Trì đạt lợi nhuận đáp ứng đủ thỏa thuận đề ra. Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh vào tháng 3/2020 khi phía "vua hài" từ chối cung cấp báo cáo tài chính rồi đơn phương chấm dứt thỏa thuận đã ký năm 2016. Do vậy, New Culture Media không thể kiểm toán được lợi nhuận thu về của PDAL ở năm tài chính từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020.

Năm 2020, New Culture Media chịu khoản lỗ 250 triệu USD (5.700 tỷ đồng), trong đó là 131 triệu USD từ vụ tranh chấp với Châu Tinh Trì. Đến tháng 10/2020, sau nhiều lần thương thuyết bất thành, New Culture Media quyết định nộp đơn kiện Châu Tinh Trì lên Tòa án Hồng Kông.

Tháng 2/2021, "vua hài" đã nộp đơn kháng kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông và tố New Culture Media chưa trả cho ông 28,1 triệu USD (651 tỷ đồng) tiền mua cổ phần năm 2016. Vụ việc đến nay chưa kết thúc.

Có thông tin cho rằng, từ năm 2020, sau khi gặp khó khăn về kinh tế, Châu Tinh Trì phải thế chấp biệt thự cho ngân hàng. Sự nghiệp của Châu Tinh Trì vài năm gần đây cũng không khởi sắc khi thị trường điện ảnh Hồng Kông mất dần vị thế tại châu Á. Các khoản đầu tư vào phim ảnh của ông gần đây đều thua lỗ. Ước tính, số thua lỗ mà "vua hài" gánh lên tới 84 triệu USD (gần 2 nghìn tỷ đồng).

Châu Tinh Trì từng cái tên bảo chứng cho những sản phẩm giải trí hài tại Hồng Kông. Giới phê bình điện ảnh châu Á xem ông là thiên tài hay "vua hài của xứ hương cảng". Hơn 30 năm lao động chăm chỉ, Châu Tinh Trì có một gia tài khổng lồ với hơn 70 bộ phim, làm đạo diễn, sản xuất và biên kịch cho hơn 10 phim...

Sau bộ phim thành công năm 2016 - Mỹ nhân ngư, Châu Tinh Trì phát hành Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 và Tân vua hài kịch. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé hai bộ phim này khá khiêm tốn, kém xa Mỹ nhân ngư. Châu Tinh Trì bắt tay thực hiện phim hoạt hình Mỹ hầu vương và Mỹ nhân ngư 2 từ năm 2021.

Việc đóng cửa các rạp chiếu phim do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng khiến nhiều bộ phim bị đắp chiếu, tình hình phim ảnh Hoa ngữ trở nên ảm đạm. Châu Tinh Trì cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc này. Hai năm nay, ông không ra mắt các tác phẩm lớn. Châu Tinh Trì nhận lời làm quảng cáo cho một số nhãn hiệu tại đại lục. Nhiều tờ báo của Trung Quốc còn cho rằng, thời kỳ đỉnh cao của Châu Tinh Trì đã qua.

Châu Tinh Trì chia sẻ về phim "Tây du ký: Mối tình ngoại truyện" (Video: QQ).

Mi Vân

11/06/2022