Hồ Ngọc Hà và dàn nghệ sĩ trồng muồng hoa đào cho TPHCM

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Thành phố nở hoa" thuộc dự án Việt Nam Love, nhằm tạo không gian xanh, giàu tính thẩm mỹ và gắn kết cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Dự án được phối hợp tổ chức bởi Hội liên hiệp Thanh niên TPHCM, Sở Du lịch TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và các đơn vị.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và mẹ (bìa trái) tham gia trồng cây (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi sáng 13/8, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, ca sĩ Thanh Ngọc, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, diễn viên Puka, diễn viên Khả Như... đã cùng nhau trồng 100 cây muồng hoa đào - loài hoa tượng trưng cho sức sống, sự gắn kết và niềm tin vào một tương lai đô thị tươi đẹp.

Những hàng cây ven sông Sài Gòn hứa hẹn mang đến các mùa hoa rực rỡ, tạo không gian xanh mát và trở thành điểm đến mới cho người dân và du khách.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và mẹ có mặt từ sáng sớm. Cô chia sẻ: “Chúng ta vẫn luôn mơ ước được đến Nhật Bản hay Hàn Quốc để chụp ảnh với hoa anh đào vào những mùa hoa nở. Tôi nghĩ đó là một điều không quá khó để làm với thành phố của chúng ta, mà lại rất dễ thu hút khách du lịch.

Vài năm tới khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng thật hạnh phúc biết bao khi giây phút này chúng ta có mặt ở đây, trong một buổi sáng thế này, chúng ta đang làm một công việc rực rỡ cho tương lai".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và hoa hậu tham gia lễ trồng cây (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết: “Chúng tôi mong muốn kiến tạo những giá trị mang tính lâu dài, không chỉ 1 năm, 2 năm mà nhiều năm về sau đó, thế hệ con em chúng ta có thể tận hưởng một không khí mang tính biểu tượng của TPHCM".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM - cũng bày tỏ: “Đây là dự án chúng tôi đánh giá không chỉ lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tình yêu TPHCM mà giúp chúng ta hiện thực hóa tình yêu bằng những hành động thiết thực nhất, cụ thể nhất.

Đối với TPHCM, đây là một trong những hành động thiết thực nhất để chúng ta xây dựng thành phố theo hướng chuyển đổi xanh và kiến tạo một thành phố đáng sống mà chúng ta đang mong muốn hướng tới. Đối với ngành du lịch, đó cũng là một cơ hội vô cùng tuyệt vời để giới thiệu về TPHCM”.

Ban tổ chức cho biết, dự án sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều địa điểm khác, từng bước hình thành mạng lưới không gian xanh mang tính biểu tượng, không chỉ của riêng TPHCM, mà còn lan tỏa đến nhiều vùng miền trên cả nước, góp phần xây dựng một Việt Nam tươi đẹp, bền vững và giàu bản sắc.