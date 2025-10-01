Bạn gái từ chối "chuyện ấy", tôi sốc khi giữa đêm thấy cô ấy làm một việc

Bạn gái né tránh "thân mật"

Tôi và bạn gái đã ở bên nhau 5 năm. Ban đầu, chúng tôi rất quấn quýt, thậm chí có khi còn "thân mật" hơn một lần mỗi ngày.

Sau năm đầu tiên hẹn hò, chúng tôi dần quen với sở thích của nhau. Chúng tôi cùng tận hưởng sự ngọt ngào 2-3 lần/tuần. Bạn gái tôi tỏ ra rất vui và thoả mãn với điều đó.

Tuy nhiên sau mùa dịch, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Sự "gần gũi" đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Bạn gái nói, cô ấy cảm giác có phần khác lạ, thường xuyên thấy "bốc hoả", nóng trong người.

Ban đầu, tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dần dần, chúng tôi đã gần như ngừng "thân mật" với nhau.

Cô ấy đã tìm gặp bác sĩ nhưng chỉ xin tư vấn liên quan đến những lần bị "bốc hoả". Giữa chúng tôi có một số buổi nói chuyện, thảo luận nghiêm túc và cùng đưa ra ý kiến là sẽ cố gắng hoà hợp.

Thời gian gần đây, bạn gái luôn né tránh "thân mật" với tôi (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Tình hình hiện nay có vẻ khả quan hơn. Bạn gái nói rằng, cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn ôm ấp nhau trên giường. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cự tuyệt những lời tán tỉnh, thường đẩy tôi ra trước những đòi hỏi của tôi.

Buồn cười là có lần thức dậy giữa đêm, tôi thấy bạn gái đang dùng máy rung. Khi tôi định tham gia, cô ấy nói: "Em làm thế này để ngủ ngon thôi". Câu nói đó như muốn cắt đứt mọi ham muốn, đóng góp của tôi.

Tôi hy vọng bạn gái sẽ trở lại như trước đây. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang đi theo hướng ngược lại. Liệu cứ như thế này, mối quan hệ của chúng tôi có ổn không?

Kết nối nhiều hơn vào ban ngày để "gần gũi" vào ban đêm

Trước câu chuyện trên, Zachary Zane - chuyên gia về tình yêu, tình dục, có nhiều năm kinh nghiệm - đã có những chia sẻ trên Men's Health.

Zachary Zane cho biết, có một câu mà mọi người hay nói: "Tình dục chỉ chiếm 10% trong hôn nhân khi nó tốt. Nhưng khi nó tệ thì chiếm tới 90%".

Sự thất vọng của người đàn ông trong tình huống trên là có cơ sở. Anh ấy muốn "thân mật" với bạn gái, đó là một mong muốn hết sức bình thường và lành mạnh.

Do căng thẳng sau mùa dịch, bạn gái đã có những thay đổi về thể chất, không còn hứng thú với "chuyện ấy". Điều đó cũng khá bình thường và dễ hiểu.

Nhưng người đàn ông lại cảm thấy rất bế tắc, mệt mỏi. Anh ấy phải làm gì khi không ai sai cả, chỉ là hai người có những ham muốn khác nhau?

Nam chuyên gia khuyên cặp đôi nên đọc cuốn sách Come Together: The Science (and Art!) of Creating Lasting Sexual Connections của TS Emily Nagoski. Cuốn sách này đề cập đến cách những người đang trong mối quan hệ lâu dài có thể khơi dậy lại đời sống tình dục viên mãn sau một thời gian trì trệ.

Một điều quan trọng mà Nagoski giải thích là khi một người không hứng thú với "chuyện ấy", điều đó thường bắt nguồn từ cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng. Trở ngại này có thể khiến họ khó cảm thấy ham muốn.

Nói cách khác, vấn đề không phải là thiếu sự kích thích khiến họ hưng phấn. Thực tế, đó là những áp lực bên ngoài ngăn cản họ có ham muốn "gần gũi".

Điều này giải thích lý do vì sao việc giới thiệu những sở thích "thân mật", đồ chơi tình dục, hay thay đổi tư thế quan hệ, có thể không giúp cô gái cảm thấy hứng thú hơn với "chuyện ấy".

Thay vào đó, người đàn ông cần tập trung vào việc xác định những yếu tố tiềm ẩn đang ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn "thân mật" của cô gái và tìm cách giảm bớt những căng thẳng đó.

Vì vậy, ngay bây giờ, bạn trai nên hỏi bạn gái: "Có điều gì anh có thể làm để giúp em cảm thấy dễ chịu hơn không?".

Có lẽ, việc bạn trai nấu bữa tối hay đưa đi chơi sẽ giúp cô gái giảm bớt căng thẳng. Có thể, cô ấy cảm thấy đau nhức cơ thể. Vì vậy, việc massage cho cô ấy (hoặc đặt lịch massage tại địa điểm chuyên nghiệp) sẽ giúp cô ấy thư giãn hơn...

Hy vọng rằng, khi bạn trai loại bỏ những yếu tố gây căng thẳng và giúp cuộc sống của cô ấy dễ dàng hơn, cô ấy sẽ có nhiều năng lượng và ham muốn "thân mật" hơn. Cô ấy cũng sẽ cảm thấy được quan tâm. Điều này có thể là cánh cổng dẫn đến kết nối trong "chuyện ấy".

Ngoài ra, cả hai nên tham gia vào các hoạt động giúp gắn kết sâu sắc hơn. Chẳng hạn như cùng nhau nấu ăn, đi dạo, hoặc đơn giản là chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với đối phương.

Khi người đàn ông cố gắng khơi mào "chuyện ấy" vào ban đêm mà không có sự kết nối vào ban ngày, điều đó giống như cố gắng nhóm lửa chỉ với hai cành cây nhỏ. Bạn trai cần nhiều nhiên liệu hơn, chẳng hạn như củi và củi nhóm lửa, để tạo ra ngọn lửa bền lâu.

Việc xây dựng kết nối cảm xúc giữa hai người suốt cả ngày sẽ mang lại sự ấm áp và năng lượng cần thiết cho lúc "gần gũi" vào ban đêm.

Cuối cùng, bạn trai nên khám phá những hình thức gần gũi khác không xoay quanh tình dục. Các hành động như âu yếm, ôm hôn hoặc massage cho nhau có thể giúp duy trì kết nối và tạo ra bầu không khí thoải mái hơn.

Nếu tất cả điều này đều không hiệu quả, cả hai nên tìm đến một chuyên gia trị liệu dành cho các cặp đôi. Trong tư vấn dành cho các cặp đôi sẽ thấy những vấn đề nảy sinh mà họ không thể tự mình nói chuyện với đối phương, bất kể họ giao tiếp với nhau tốt đến đâu.

Với sự giúp đỡ của một chuyên gia được đào tạo bài bản, bạn gái có thể xác định và diễn đạt tốt hơn những gì đang kìm hãm ham muốn "thân mật" của cô ấy với nửa kia.

Rốt cuộc, người đàn ông không muốn sống cả đời mà không có "chuyện ấy". Tuy nhiên, thật đáng tiếc nếu cả hai chia tay chỉ vì vấn đề này, nhất là khi mọi thứ khác trong mối quan hệ dường như đang diễn ra tốt đẹp.

Hy vọng cặp đôi trong câu chuyện trên có thể cùng nhau kiên nhẫn để hàn gắn lại tình cảm.