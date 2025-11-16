Chồng "ân ái" với sếp nhưng người khiến tôi sốc nhất không phải là anh

Tôi và chồng yêu nhau 10 năm thì chính thức về chung một nhà. Sau 8 năm kết hôn, chúng tôi có hai đứa con, đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống của gia đình tôi không giàu có nhưng ổn định về kinh tế. Hai vợ chồng đều làm nhà nước ở một tỉnh nhỏ.

Do đặc thù công việc, chồng tôi gần như không có thời gian ở nhà, suốt ngày phải trực tại cơ quan. Mỗi lần được nghỉ, anh luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình, quan tâm, chăm sóc các con. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì.

Tôi thầm cảm ơn ông trời tặng cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc thì sóng gió bất ngờ ập đến. Có lẽ, vũ trụ đã gửi cho tôi những tín hiệu về sự phản bội hiện diện trong gia đình mình từ lâu. Nhưng vì quá tin tưởng chồng, tôi đã phớt lờ.

Thay đổi nhỏ xuất hiện từ ngày anh tự dưng đổi mật khẩu điện thoại. Khi trở về nhà, anh hay cau có, khó chịu ra mặt với tôi. Hai vợ chồng vài tháng nay không còn động chạm cơ thể. Tôi chủ động ngỏ ý, anh tìm đủ lý do từ chối.

Lúc đầu, tôi không để ý và cho rằng, anh mới lên chức nên công việc còn nhiều bộn bề. Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy.

Phát hiện chồng ngoại tình nhưng đó chưa phải điều khiến tôi đau nhất (Ảnh minh hoạ: TD).

Một ngày đẹp trời, tôi tính làm món gì đó ngon để tẩm bổ cho chồng. Trên đường đi, tôi bất ngờ thấy chiếc ô tô với biển số quen thuộc đỗ trước một quán cà phê cách nơi làm việc khoảng 2km. Nghĩ chồng ghé đến đó, tôi dừng xe bước vào, tiện để anh ăn cơm cho nóng.

Nào ngờ khi bước vào trong quán cà phê, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹt thở. Chồng tôi đang ôm hôn, âu yếm một người phụ nữ lớn tuổi. Quá sốc, tôi đánh rơi hộp cơm, thức ăn đổ hết xuống sàn nhà. Tiếng động khiến cả hai giật mình quay lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng rồi lặng lẽ quay đi trong im lặng.

Khi tôi đối chất, chồng không quanh co mà thừa nhận đã qua lại, ăn nằm với người phụ nữ ấy vài năm qua. Không phải vì tiền, nhu cầu sinh lý hay tình yêu, anh làm vậy để được thăng quan tiến chức.

Người phụ nữ kia chính là tổng giám đốc của công ty mà chồng tôi làm. Tiền mua ô tô, sửa chữa nhà cửa cho hai bên gia đình hoá ra đều do chị ta chu cấp sau những lần cả hai "ân ái" lén lút với nhau ở nhà riêng.

Chồng tôi được lên chức cao cũng là do biết cách lấy lòng và chiều chuộng sếp hết mình. Cay đắng hơn, chuyện này gần như cả cơ quan anh đều biết nhưng không một ai dám lên tiếng với tôi.

Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta có thể đối xử với tôi và hai đứa con nhỏ như thế?

Chồng quỳ xuống xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ vì con. Anh ta nói một cách vô tội: “Anh làm vậy vì gia đình mình. Nếu không có sếp thì sao anh được thăng chức, mua xe, sửa nhà. Em biết sự thật rồi thì cứ “nhắm mắt cho qua”, coi như đây là công việc thời vụ để anh kiếm thêm tiền chăm sóc cho 3 mẹ con tốt hơn thôi”.

Thậm chí khi biết chuyện, mẹ chồng không có ý mắng anh, mà còn ra sức bảo vệ, cầu xin tôi đừng tìm cách chia tách bà và hai cháu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ vì con cái mà ở lại? Hai sự lựa chọn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày qua.

Vì việc thăng quan tiến chức, kiếm tiền của chồng, tôi phải chia sẻ anh với người phụ nữ khá? Tôi phải chấp nhận sự thật này như một điều hiển nhiên trong cuộc sống và để chồng thoải mái ngoại tình với lý do “chính đáng” này?

Có lẽ, câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho những người vợ quá tin tưởng chồng mình. Đây cũng là sự thật về sự bao che, tiếp tay của cả tập thể cho chuyện ngoại tình và gây ra nỗi đau cho những đứa trẻ, người vợ ở nhà.

Ngồi viết những dòng này, tôi không biết câu chuyện của mình sẽ kết thúc thế nào? Tôi chưa quyết định đi hay ở.

Nếu được, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để soi sáng con đường này.