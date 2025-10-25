Ghét "thân mật" ở tuổi 26 sung sức, tôi xấu hổ vì mất chất đàn ông

Tôi là đàn ông, 26 tuổi. Dạo gần đây, không hiểu vì sao tôi không còn thích "thân mật" với ai nữa. Tôi cảm thấy chuyện đó thực sự tốn thời gian và không có giá trị gì.

Đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi không phản đối chuyện "thân mật" giữa hai người. Nhưng có vẻ như nó thực sự phiền phức.

Tôi từng "lên giường" vài lần. Tôi sống ở một làng quê nhỏ nên lựa chọn của tôi khá hạn chế. Tất cả những lần "thân mật" đó với tôi đều rất nhàm chán. Tôi thấy từ lúc chuẩn bị cho đến khi "gần gũi" khá lãng phí thời gian và tốn năng lượng. Đó còn là chưa kể có lần, tôi bỏ cuộc vào phút chót khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thực tế, tôi có thể yêu chiều cảm xúc của bản thân bằng cách "tự vui". Tôi thấy bản thân được tận hưởng nhiều hơn mỗi lần làm như vậy.

Nói thật, tôi vẫn còn khá trẻ. Với đàn ông, chắc độ tuổi của tôi phải là giai đoạn cực kỳ sung sức. Liệu tôi có đang gặp phải vấn đề gì không?

Tôi không có cảm hứng với chuyện "chăn gối" (Ảnh minh hoạ: iStock).

Trước vấn đề này, Zachary Zane - chuyên gia về lĩnh vực tình yêu - đã có những chia sẻ trên Men's Health:

Hoàn toàn không có gì sai khi người đàn ông trên không hào hứng trong chuyện "thân mật" với ai đó. Tôi sẽ nhắc lại để anh hiểu rõ: Anh không gặp vấn đề gì cả.

Mỗi người đều có một nhu cầu, sở thích khác nhau về chuyện "chăn gối". Một số người thích nó, khao khát nó và muốn thực hiện mọi lúc. Nhưng cũng có một số người lại rơi vào trạng thái vô tình và không hề có ham muốn.

Hầu hết những người giống như anh đều cảm thấy bối rối. Họ thấy mình nằm ở đâu đó giữa những người có ham muốn "thân mật" mãnh liệt và những người không có hứng thú gì với nó.

Tôi hiểu tại sao anh luôn cảm thấy bản thân có chút gì đó bất thường. Chúng ta đang sống trong thế giới bị ám ảnh bởi chuyện "thân mật". Hơn nữa, làn sóng tích cực về lối sống cởi mở gần đây có thể phóng đại vấn đề này.

Cụ thể, nhiều người hiện nay cho rằng, "thân mật" không ràng buộc là hoàn toàn bình thường. Điều đó không sai.

Nếu anh muốn "gần gũi" không ràng buộc, quan hệ nhiều lần mỗi tuần, hãy cứ thoải mái, đừng quá ngại ngùng. Anh có thể hoàn toàn tự quyết định cuộc sống của mình, miễn là phải trao đổi thẳng thắn nhu cầu, mong muốn của mình với người kia cũng như thực hiện một cách an toàn.

Tuy nhiên, có một sự thật mà phong trào ủng hộ lối sống cởi mở đã bỏ quên: Đó là quan hệ bừa bãi thường mang lại kết cục rất tệ.

Đôi khi, đối phương không quan tâm đến cảm xúc, biểu hiện cơ thể của anh khi "thân mật" với nhau. Điều này có thể khiến anh mất hứng thú trong chuyện này.

Tôi nghĩ, anh thực tế không hứng thú với những lần "thân mật" nhàm chán hoặc đau đớn. Anh không thích những trải nghiệm thiếu sự khoái cảm, kích thích và kết nối. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc không thích "thân mật" chung chung.

Vì vậy, tôi khuyên người đàn ông trong câu chuyện trên hai điều.

Thứ nhất, nếu có thể, anh nên tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Tìm bạn gái hoặc một người bạn đời ổn định có thể cải thiện trải nghiệm "chăn gối" của anh. Bởi kết nối cảm xúc thường dẫn đến sự "gần gũi" tốt hơn.

Khi anh có người yêu, cả hai sẽ cùng nhau phát triển vì thường chuyện này sẽ càng tuyệt vời hơn khi anh quan hệ với ai đó nhiều hơn. Anh sẽ hiểu được sở thích "thân mật" của họ và ngược lại. Hơn nữa, một người bạn gái biết quan tâm sẽ đem đến cho anh sự khoái cảm hơn là một cô gái ngẫu nhiên nào đó chỉ muốn thoả mãn bản thân.

Thứ hai, nếu người đàn ông tiếp tục chọn những cuộc gặp gỡ tình cờ thì hãy trao đổi cởi mở hơn với đối tác tiềm năng trước khi định làm gì. Hãy cho họ biết sở thích của anh, ví dụ như anh thích được hôn trước, thích những buổi "thân mật" kéo dài, ngọt ngào...

Đừng ngại đề cập đến điều đó. Hãy xem cả hai có cùng quan điểm với nhau không. Nếu không, tốt hơn hết là anh nên bỏ qua và tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, nếu tìm được một nửa phù hợp, anh có thể khám phá ra rằng, mình thực sự thích "thân mật", chỉ cần nó phải tuyệt vời.