Đang ngoại tình với cô bồ trẻ, tôi bỗng phát hiện bí mật động trời của vợ

Tôi nghĩ vợ tôi - người phụ nữ đã chung sống với tôi 5 năm - đang lừa dối tôi. Cô ấy không đi ngoại tình quá thường xuyên. Chúng tôi còn có hai con nhỏ nên đương nhiên là cô ấy không có nhiều thời gian rảnh.

Tuy nhiên, mỗi tháng một lần, vợ tôi lại nói rằng, cô ấy đi chơi về muộn với bạn bè và không bao giờ tiết lộ chi tiết về những buổi vui chơi này. Đặc biệt là sau mỗi lần như vậy, khi trở về, vợ thường đối xử rất tốt với tôi.

Câu chuyện của tôi chưa dừng lại ở đấy. Phức tạp hơn, thật ra tôi cũng đang ngoại tình với nữ đồng nghiệp làm cùng phòng. Chúng tôi đã lén lút bên nhau khoảng 6 tháng rồi. Kể từ khi tôi có nhân tình bên ngoài, tôi đã không "thân mật" với vợ nữa.

Tháng đầu tiên, vợ tôi đã cố gắng chủ động gần gũi với tôi vài lần. Nhưng tôi luôn tìm đủ mọi lý do để không thực hiện điều đó. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ đó là thời điểm cô ấy bắt đầu ngoại tình. Giờ thì 6 tháng trôi qua kể từ lần cuối vợ chồng tôi "thân mật".

Mặc dù không có đời sống vợ chồng nồng nhiệt, chúng tôi vẫn sống khá hạnh phúc và hợp nhau. Cô ấy là người mẹ tuyệt vời, là người vợ luôn biết cách ủng hộ chồng. Chúng tôi như một cỗ máy vận hành trơn tru cho đến khi đề cập đến chuyện con cái.

Nói thật, tôi thực sự không muốn ly hôn. Tôi cũng không muốn ít được gặp con. Việc thú nhận với vợ mình có nhân tình bên ngoài có vẻ không cần thiết.

Một phần, tôi cảm thấy chuyện vợ ngoại tình cũng chẳng sao vì tôi cũng đang như vậy. Nhưng một phần khác, tôi lại tự hỏi: Liệu mối quan hệ của chúng tôi có bền chặt hay lành mạnh hơn nếu cả hai cùng thú nhận sự thật và cố gắng hàn gắn lại tình cảm?

Tôi không chắc mình có nên mạo hiểm không nữa?

Tôi ngoại tình và vợ tôi hình như cũng đang... ngoại tình (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Trước câu chuyện trên, Zachary Zane - chuyên gia về tình yêu, gia đình - đã có những tư vấn tại Men's Health như sau:

Vì nam chính không hỏi nên tôi sẽ không nói lan man liên quan đến vấn đề đạo đức khi ngoại tình. Thay vào đó, tôi muốn tập trung vào những điều mà tôi nghĩ là có lợi cho người chồng và vợ anh ấy, cũng như giúp củng cố cuộc hôn nhân của họ.

Rõ ràng, người chồng yêu vợ mình. Ngoài chuyện "thân mật", cặp đôi có một mối quan hệ khá tuyệt vời. Đó là lý do vì sao tôi không nghĩ người đàn ông nhất thiết phải thú nhận chuyện mình ngoại tình và cũng không nên hỏi vợ điều gì tế nhị, ít nhất là trong thời điểm này.

Tuy nhiên, tôi nghĩ người chồng nên chấm dứt ngay việc ngoại tình. Thay vào đó, anh ấy nên tái đầu tư năng lượng và thời gian cho vợ mình. Hãy cố gắng có một đời sống vợ chồng ý nghĩa, nồng nàn với người phụ nữ mà mình đã kết hôn.

Tôi tin rằng, nếu người chồng làm được điều này thì vợ anh ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ có thể không đúng đắn ở bên ngoài. Vì có vẻ như việc cô ấy ngoại tình chỉ là phản ứng trực tiếp cho việc người chồng luôn né tránh "thân mật".

Việc khơi lại ngọn lửa tình yêu cần cả hai phải nỗ lực, tự vấn bản thân. Vì tôi không biết rõ những chi tiết riêng tư trong lịch sử mối quan hệ của hai người, hay mối quan hệ với cha mẹ, nên việc đưa ra lời khuyên cụ thể khá khó. Đó là lý do vì sao tôi khuyên các cặp đôi nên tìm đến các chuyên gia trị liệu, tâm lý...

Tuy nhiên, tôi cũng có vài câu hỏi muốn người chồng tự hỏi bản thân. Hãy nghĩ lại xem lần cuối khi "thân mật" với vợ, điều gì đã tạo điều kiện cho anh nảy sinh ham muốn? Hay nói cách khác, điều gì xảy ra trong cuộc sống hay mối quan hệ của anh khiến cho việc "thân mật" trở nên nóng bỏng đến vậy?

Có lẽ, hai người đã không còn quan hệ mặn nồng kể từ khi có con. Có phải vì người vợ có ít thời gian và luôn cảm thấy mệt mỏi?

Cô ấy có đặt nhu cầu của con cái lên trên nhu cầu của bản thân nên chỉ có thể dành 20-25 phút gần gũi chồng? Có khi nào trong ngôi nhà của hai người, mùi bỉm sữa và tiếng khóc của trẻ con đã làm mất đi không gian lý tưởng cho việc gần gũi?

Nếu đúng như vậy, hai người cần ra khỏi nhà và thoát khỏi chế độ làm bố mẹ. Thay vì gặp nhân tình hàng tháng, hãy thuê một bảo mẫu và đi hẹn hò với vợ vào buổi tối, kết thúc cuộc vui chơi ở khách sạn.

Người chồng nên nhắn tin gợi cảm, tình tứ cho vợ mình vào buổi sáng hôm đó để tạo trước sự háo hức cho buổi tối. Hãy nói với cô ấy rằng, mình hào hứng được gặp cô ấy như thế nào và mong chờ được "thân mật" ra sao...

Nếu như nam chính nhìn nhận vợ khác đi kể từ khi có con, liệu anh có đang cảm thấy mối quan hệ này nhàm chán, tẻ nhạt và không còn thấy vợ gợi cảm nữa không?

Vậy thì tại sao anh không thử chơi trò nhập vai? Cả hai nên gặp nhau tại một quán bar và giả vờ như không quen biết nhau chẳng hạn.

Esther Perel - chuyên gia nổi tiếng tư vấn về các mối quan hệ - từng thảo luận về vấn đề này trong tác phẩm Mating in Captivity. Theo đó, đối với nhiều người, sự quen thuộc không dẫn đến cảm giác gợi cảm, nóng bỏng.

Điều này có thể mang lại sự an toàn và ổn định, rất tốt cho việc nuôi dạy con cái nhưng lại gây cản trở với đời sống vợ chồng. Tạo ra một chút khoảng cách thông qua nhập vai và bước ra khỏi vai trò vợ chồng thường ngày có thể là điều người chồng cần.

Vì vậy, hãy nói chuyện với vợ khi có thời gian riêng tư, chẳng hạn như trước khi đi ngủ. Hãy nói những câu như: “Em yêu, anh biết lâu rồi chúng mình chưa gần gũi với nhau. Anh biết chúng mình rất mệt mỏi vì chuyện gia đình, nuôi dưỡng các con và không còn cảm thấy nhau hấp dẫn nữa.

Nhưng hãy đi hẹn hò nhé? Chúng mình có thể gửi các con ở nhà ông bà rồi ăn mặc đẹp, đi đâu đó sang trọng và đặt phòng khách sạn cho buổi tối. Em thấy sao?”.

Hy vọng rằng, đây sẽ là khởi đầu cho việc đưa đời sống vợ chồng của hai người trở lại đúng hướng. Người chồng sẽ lại bắt đầu khao khát vợ mình, khiến cô ấy cảm thấy được yêu thương. Đổi lại, cô ấy sẽ cảm thấy mình hấp dẫn, đáng trân trọng. Điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng của cô ấy.

Nhưng hãy nhớ rằng, hai vợ chồng có lẽ cần nhiều hơn một đêm hẹn hò mỗi tháng để khơi lại ngọn lửa đam mê. Thực tế, trong câu chuyện của cặp đôi này, có rất nhiều điều đang diễn ra, đặc biệt là vấn đề ngoại tình. Vì thế, hai người vẫn nên tìm đến chuyên gia trị liệu, tâm lý có nhiều kinh nghiệm.