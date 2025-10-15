Mặc kệ mong muốn của tôi, bạn gái chỉ đồng ý "ân ái" khi say

Năm nay, tôi quyết tâm uống ít hơn nhưng bạn gái tôi cũng là người thích rượu giống tôi. Phần lớn mối quan hệ kéo dài 7 tháng của chúng tôi đều liên quan đến rượu.

Chúng tôi gần như đều đi uống mỗi khi ra ngoài và chỉ quan hệ khi say. Bạn gái nói, cô ấy không muốn giảm tần suất uống rượu. Thực ra, điều đó với tôi hoàn toàn ổn nhưng có vẻ như đời sống "thân mật" của chúng tôi lại bất ổn.

Tôi thực sự không thích gần gũi với bạn gái khi tôi tỉnh táo, còn cô ấy thì say. Điều đó có vẻ rất sai trái.

Khi tôi đề nghị chúng tôi nên "thân mật" khi cả hai cùng tỉnh táo, bạn gái có vẻ không vui, thậm chí đôi lúc còn phản kháng khá gay gắt. Tôi đã cố gắng nói cho cô ấy hiểu nhưng vẫn không được. Hiện tại, tôi không uống vào các ngày trong tuần, chỉ uống vào cuối tuần thôi.

Tất nhiên, tôi vẫn muốn "thân mật" với bạn gái. Nhưng liệu đây có phải vấn đề nghiêm trọng không nếu cô ấy từ chối quan hệ khi tỉnh táo?

Rõ ràng, tôi không thể bắt buộc bạn gái phải làm điều mà cô ấy không muốn. Tuy nhiên, có cách nào để tôi khuyến khích cô ấy thử quan hệ khi tỉnh táo mà không khiến cô ấy cảm thấy bị ép buộc hay không?

Bạn gái chỉ muốn "thân mật" với tôi lúc cô ấy không tỉnh táo (Ảnh minh hoạ: iStock).

Trước tình huống trên, Zachary Zane - chuyên gia tình yêu - đã có những tư vấn tại Men's Health.

Khi nhắc đến sự tỉnh táo trong "thân mật", tôi muốn cung cấp cho người đàn ông này thông tin đáng tin cậy nhất có thể. Đó là lý do tại sao tôi đã chia sẻ câu chuyện với Tawny Lara hay còn được biết đến là "chuyên gia tình yêu tỉnh táo".

Tawny là tác giả cuốn Dry Humping: A Guide to Dating, Relating, and Hooking Up Without the Booze đề cập đến hướng dẫn hẹn hò, quan hệ và kết nối không cần rượu. Nữ chuyên gia cũng từng làm nghiên cứu, có báo cáo về mối quan hệ giữa "thân mật" và sự tỉnh táo từ năm 2015.

Theo đó, Tawny cho biết, nam chính trong câu chuyện đã biết tự điều chỉnh bản thân, dần uống rượu ít đi trong năm nay. Anh ấy đáng được tôn trọng khi thừa nhận cảm thấy khó chịu lúc "thân mật" với bạn gái say xỉn. Tuy nhiên, mục tiêu giảm uống rượu của anh có thể khó thực hiện khi nửa kia vẫn còn uống nhiều rượu.

Dưới đây là một số cách để xử lý tình huống này một cách tinh tế mà vẫn giữ được mong muốn quan hệ tỉnh táo:

Trao đổi về lý do của mình

Hãy cho bạn gái biết lý do anh giảm uống rượu và chia sẻ bất kỳ mục tiêu nào mà anh hy vọng ở cô ấy. Anh có thể nói: "Anh rất sợ cảm giác nôn nao suốt tuần" hay "Anh từng đưa ra quyết định sai lầm, khó hiểu khi uống rượu và anh không muốn điều đó tiếp diễn"...

Khi người đàn ông hiểu rõ lý do, mong muốn của mình và bạn gái thấu hiểu anh, cuộc trò chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hãy nói với cô ấy lý do anh muốn thử quan hệ khi tỉnh táo với cô ấy mà không ám chỉ rằng, cô ấy sai khi muốn say xỉn trên giường.

Hãy thử nói điều gì đó như: "Quan hệ khi em say và anh tỉnh khiến anh cảm thấy không thoải mái vì chúng mình đang ở trong trạng thái khác nhau. Anh thực sự muốn cả hai đều cảm thấy trọn vẹn khi gần gũi".

Khéo léo đặt câu hỏi

Người đàn ông có thể hỏi cô ấy tại sao lại từ chối "thân mật" khi tỉnh táo theo cách mở ra cuộc trò chuyện tự nhiên mà không khiến cô ấy cảm thấy bị tấn công.

Việc kết hợp giữa rượu và "thân mật" rõ ràng có ý nghĩa gì đó với cô ấy. Có lẽ, cô ấy đang cảm thấy bất an, có vấn đề về hình ảnh cơ thể, rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc vô số lý do khác.

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu: "Quan hệ khi tỉnh táo rất quan trọng với anh lúc này. Anh rất muốn tìm hiểu thêm về lý do tại sao em thích quan hệ lúc say, nếu em thoải mái chia sẻ điều đó với anh. Em là cả thế giới đối với anh và anh luôn ở đây nếu em muốn nói chuyện".

Anh cũng có thể hỏi xem cô ấy có muốn "làm gì đó" không rượu bia trước khi quan hệ không? Đôi khi, cùng nhau hít thở sâu hoặc thậm chí cùng thưởng thức một loại đồ uống không cồn có thể giúp cả hai tìm thấy sự đồng điệu.

Đưa ra đề nghị hợp lý

Việc hỏi bạn gái có muốn uống ít hơn bình thường trước khi quan hệ không là hoàn toàn chấp nhận được. Nếu cô ấy thường uống 5 ly, có lẽ, cô ấy sẽ sẵn sàng uống 1-2 ly như một sự thỏa hiệp.

Điều này có thể trở nên khó khăn vì cô ấy có thể cảm thấy bị quản lý quá mức hoặc cảm thấy như bạn đang đếm số ly mà cô ấy uống. Vì vậy, tốt nhất là hãy tiếp cận câu hỏi này từ sự tò mò, tự nhiên hơn.

Ví dụ: "Em biết anh dạo này uống ít hơn, đúng không? Anh hoàn toàn tôn trọng việc em uống hay không. Nhưng em có thể uống ít hơn trước khi chúng ta gần gũi nhau không? Anh chỉ đề xuất một chút thôi. Em biết anh quan tâm em thế nào mà. Anh thực sự muốn chúng ta cùng vui vẻ khi quan hệ".

Xác định cảm xúc thực sự

Người bạn trai nói rằng, anh cảm thấy việc "thân mật" với bạn gái đang say khá sai trái. Vậy hãy xem xét điều gì ẩn chứa trong đó?

Anh có cảm thấy bị coi thường không? Bực bội hay cô đơn không? Việc cô ấy nồng nặc mùi rượu có khiến anh muốn uống rượu không?

Việc xác định rõ ràng cảm xúc của mình, sau đó chia sẻ chúng với cô ấy có thể giúp anh quyết định: Liệu việc cô ấy uống rượu có thực sự là một vấn đề nghiêm trọng với anh hay không?

Cân nhắc về mối quan hệ

Như người đàn ông đã nói, anh không thể ép bạn gái làm theo ý mình nếu như cô ấy không muốn. Vì vậy, anh phải thành thật với bản thân về việc uống rượu của cô ấy ảnh hưởng đến mình như thế nào?

Có vẻ như việc quan hệ khi tỉnh táo rất quan trọng với anh và anh cần ở bên một người có thể tôn trọng điều đó. Nếu cô ấy thẳng thừng từ chối "thân mật" không rượu bia, thật đáng buồn, có lẽ đã đến lúc anh nên rời đi hoặc tạm dừng mối quan hệ này.

Việc tự đứng lên bảo vệ bản thân có thể cho cô ấy thấy anh nghiêm túc về việc "thân mật". Thậm chí, điều đó có thể giúp cô ấy nhận ra vấn đề của chính cô ấy với rượu.