Sắp cưới chồng, tôi bất ngờ có "tình một đêm" với chàng trai quen mặt

Tôi trong một mối quan hệ kéo dài được 7 năm với anh người yêu hiện tại. Chúng tôi quen nhau từ ngày cả hai còn ngồi chung trên giảng đường đại học.

Khoảng thời gian một năm đầu tiên, tôi chỉ coi người ấy là bạn. Chính tình cảm và sự chân thành của anh đã làm tôi cảm động, yêu anh từ lúc nào không hay. Chúng tôi yêu từ những thói quen nhỏ, hợp nhau về mọi mặt trong cuộc sống, đến mức bạn bè xung quanh ai cũng phải ngưỡng mộ.

Anh luôn coi tôi là số một. Ngược lại, tôi cũng yêu anh, muốn dành cả cuộc đời với người đàn ông này. Mối quan hệ của tôi thực sự không có điểm nào phải than phiền để một người thứ ba có thể chen chân vào.

Đầu năm nay, cả hai gia đình gặp mặt nhau và làm lễ dạm ngõ. Mọi chuyện dường như đã được sắp đặt êm đềm. Một nghìn lần, tôi không nghĩ sẽ có ngày bản thân phản bội anh. Vậy mà trái tim tôi lại lạc nhịp với người con trai khác…

Người kia tôi quen trước khi gặp người yêu hiện tại. Anh ấy mang đến cho tôi cảm giác hồi hộp. Anh điềm đạm, chín chắn, trưởng thành, thông minh và khiến tôi thích ngay từ lần đầu tiên.

Ở gần người đó, tôi cảm thấy ngưỡng mộ và rung động. Nhưng vì ở hai thành phố khác nhau nên mối quan hệ này không đi tới đâu.

Suốt 7 năm qua, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. Tôi tưởng đã quên sạch ký ức về anh. Thế nhưng mùa hè năm nay, anh xuất hiện lại trong buổi đi chơi chung với bạn bè và tôi phát hiện tình cảm của mình cho anh vẫn ở đó.

Cách đây khoảng 3 tháng, tôi phải đi công tác ở thành phố nơi anh ở nên chúng tôi đã dành nhiều thời gian riêng cho nhau hơn. Thậm chí, chúng tôi còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và một đêm nồng cháy.

Trong lúc bối rối, anh nói thẳng rằng: “Anh không có ý định làm xáo trộn cuộc sống của em, chỉ muốn ở bên cạnh em khi nào em cần, vì anh cũng yêu em từ lần gặp đầu tiên”.

Nói thật, đối với cả anh và người yêu, tôi đều “thật lòng”. Chỉ khác ở chỗ, mỗi người lại chạm đến một phần khác nhau bên trong con người tôi.

Mọi chuyện tưởng chừng như nằm trong vòng bí mật nếu như bạn trai không lặng lẽ bay vào nơi tôi công tác chỉ để tạo bất ngờ cho dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Bất ngờ đâu chẳng thấy, anh lại vô tình bắt gặp tôi đi cùng người đàn ông kia về khách sạn của công ty. Anh không ồn ào hay bắt quả tang tại trận, cũng chẳng làm tôi xấu hổ trước ai.

Bạn trai hẹn tôi ra quán cà phê gặp mặt và chỉ nói ẩn ý một câu cũng đủ khiến tôi chột dạ: “Có phải bấy lâu nay, anh chưa đủ tốt để em trao hết tình cảm phải không?”.

Tôi run rẩy thừa nhận mọi chuyện. Anh vẫn nhẹ nhàng cùng tôi trở về nhà. Sau hôm đó, anh đề nghị chia tay, còn tôi thì ra sức níu kéo. Tôi làm đủ trò, tìm đến nhà, quỳ trước cửa đến khóc lóc van xin một cơ hội nhưng anh vẫn kiên quyết không tha thứ.

Trong ánh mắt anh, có lẽ, tôi là loại con gái lăng nhăng, "đứng núi này trông núi nọ". Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không có người yêu hiện tại trong cuộc đời, tôi thấy run sợ và không ngừng rơi nước mắt.

Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy nếu cảm xúc là thật thì tại sao yêu hai người cùng một lúc lại là tội lỗi? Với tôi, yêu nhiều người không sai, miễn là bạn phải luôn chân thành.

Trái tim đâu phải chỉ có một ngăn, mọi người bảo tôi ích kỷ cũng được. Nhưng thử hỏi: Giữa người cho bạn sự bình yên và người khiến bạn rạo rực, bạn sẽ chọn gì?

Bỏ ai cũng đau, mà giữ ai cũng thiếu. Tôi sẽ chọn cả hai nếu tôi kiểm soát được, miễn là tất cả luôn công bằng và không để ai bị bỏ rơi.

Suy nghĩ của tôi liệu có chấp nhận được không?