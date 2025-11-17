Con riêng của chồng đòi chu cấp, nhà tôi hết tiền không đưa có gì sai?

Khi con tôi được hơn một tuổi, một ngày, nhà tôi xuất hiện cô gái trẻ dẫn theo đứa bé nói rằng, đó là con của chồng tôi. Nghe giọng là biết cô gái ở nơi khác tới. Cô ta tố chồng tôi lừa gạt, "thề non hẹn biển" rồi bỗng dưng biến mất.

Khi biết mình bị bỏ rơi cũng là lúc cô phát hiện mang bầu. Vốn định sinh con, nuôi con một mình nhưng hoàn cảnh càng lúc càng khó khăn, mẹ ốm, con thơ, cô buộc phải đưa con tới đây để yêu cầu chồng tôi có trách nhiệm.

Ban đầu, chồng tôi chối nhưng chính tôi lại là người chấp nhận chuyện này. Nhìn đứa nhỏ chỉ lớn hơn con tôi một xíu, tôi không lỡ tuyệt tình. Nếu đó đúng là máu mủ của chồng thì chúng tôi phải có trách nhiệm.

Người ta bảo "Phúc đức tại mẫu", tôi cũng làm mẹ, không thể nào phủ nhận sự tồn tại của đứa trẻ đang đứng trước mặt mình. Nhưng để tránh bị lừa gạt, tôi yêu cầu cô gái đưa đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN.

Kết quả chính là điều mà tôi lo sợ nhất, chồng tôi chính xác là bố đẻ của đứa bé. Không muốn chuyện bị lan ra ngoài, ảnh hưởng đến công việc làm ăn, tôi đồng ý với cô gái rằng, chồng tôi sẽ có trách nhiệm chu cấp cho con nhưng mỗi tháng không quá 5 triệu đồng.

Tôi mệt mỏi khi không còn tiền để chu cấp cho con riêng của chồng (Ảnh minh hoạ: Sina).

Tôi làm kinh doanh nhỏ, chồng làm văn phòng nên kinh tế của chúng tôi không quá khá giả, chỉ có thể cố gắng được tầm đó. Chúng tôi nghiêm chỉnh chuyển tiền được 3 tháng cho tới khi công việc của chồng tôi gặp sự cố.

Cơ quan cắt giảm nhân sự, chồng tôi bị cắt hợp đồng. Một mình tôi không thể gánh vác, cáng đáng cả gia đình lẫn chu cấp cho con riêng. Tôi yêu cầu chồng nói chuyện phải trái với người yêu cũ.

Chúng tôi muốn cô gái tạm thời cho vợ chồng tôi khất một thời gian, đợi chồng tôi tìm việc làm mới, đỡ khó khăn hơn sẽ truy thu cả mấy tháng trả luôn. Tuy nhiên, cô gái nhất quyết làm ầm ĩ, tuyên bố sẽ kiện chồng tôi ra tòa.

Vợ chồng tôi mất ngủ nhiều đêm, không biết phải xử trí thế nào? Chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường, không có nhiều hiểu biết về luật pháp.

Trước vấn đề này của gia đình, luật sư Hải Bình (Công ty Luật Phan Anh) đã tư vấn như sau:

- Người mẹ hoàn toàn có quyền nộp đơn ra tòa để yêu cầu xác định quan hệ cha con và yêu cầu nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con chưa thành niên. Chứng cứ cung cấp đủ, tòa án sẽ ra phán quyết về mối quan hệ cha con giữa người cha và đứa nhỏ.

- Nếu hai bên không thỏa thuận được mức cấp dưỡng cho con thì tòa án sẽ quyết định theo quy định của pháp luật. Mức cấp dưỡng căn cứ vào mức thu nhập thực tế và khả năng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng.

- Trường hợp sau khi bản án có hiệu lực mà người cha vẫn không chịu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, người mẹ có quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án, buộc người cha phải chấp hành.

- Người bị thi hành án không tự nguyện thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể sẽ bị cưỡng chế, khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc kê biên xử lý tài sản.

- Trong trường hợp xác định người có nghĩa vụ cấp dưỡng có đủ khả năng cấp dưỡng mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ, làm người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì có thể bị xử lý hình sự.

Trong trường hợp trên, mặc dù người chồng tôi và cô gái kia không đăng ký kết hôn, thế nhưng luật sư nêu rõ: Việc đăng ký kết hôn hay không, không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con cái.

Cho dù không đăng ký kết hôn, người cha vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.