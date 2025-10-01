Nhờ bát chè 15.000 đồng, tôi vô tình lưu giữ "cảnh nóng" hộ bạn trai

Tôi vừa trải qua cú sốc tình cảm, bị bạn trai lừa dối một cách ngoạn mục.

Tôi và Long yêu nhau tính đến giờ là tháng thứ 9. Suốt thời gian qua, tôi thấy mình may mắn khi gặp được bạn trai tâm lý, biết chăm lo cho mình hơn hẳn những người trước đây.

Ngoại trừ tính cách có phần hướng nội, mọi thứ khác của bạn trai tôi đều tốt. Bạn bè gọi anh ấy là Long "Cua", không phải vì ngang, mà vì kiểu nói ít làm nhiều, ngại giao tiếp, cứ gặp người lạ là né tránh.

Tôi tưởng Long hiền lành, nhút nhát nên lúc nào cũng đóng vai ác để bảo vệ anh. Ai chê bai anh ấy là tôi "xù" lên bênh vực, nói người ta không hiểu tính Long thì không được phép nhận xét linh tinh.

Tôi cũng chẳng tiếc tiền cho Long, toàn mua đồ tốt cho anh, nấu cơm, đi chợ không thiếu bữa nào.

Cuộc sống hàng ngày của Long chỉ xoay quanh công việc và tôi. Gia đình anh ấy ở quê chỉ còn mỗi mẹ. Hàng tháng, Long gửi tiền về phụng dưỡng, thi thoảng lại rủ tôi về thăm. Tôi cảm động vì bạn trai mình vừa ngoan, vừa có hiếu, không hề biết rằng đó chỉ lớp vỏ giả tạo do Long tô vẽ tinh vi.

Tôi sốc vì hình tượng trai tốt của Long chỉ là “phông bạt” (Ảnh minh họa: Sina).

Từ lúc Hà Nội sang thu, tôi đã nhiều lần rủ Long đi lượn phố, ngồi cà phê ăn xôi cốm với nhau. Long bảo đợt này bận rộn, anh phải cày thêm ngoài giờ ở công ty nên hứa hẹn khi nào rảnh sẽ chiều tôi như ý muốn.

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, còn hầm gà tẩm bổ cho Long. Thương bạn trai vất vả làm việc, tôi thậm chí không nhắn tin làm phiền.

Chính sự hiểu chuyện của tôi đã tạo điều kiện cho Long "ăn vụng". Long kiếm được cả đống "em gái mưa". Nếu không phải định mệnh giúp tôi bắt quả tang thì chắc giờ này, tôi vẫn tin Long là trai tốt.

Chuyện là hôm trời mát mẻ, tôi cùng mấy đứa bạn lên phố ăn chè. Long bảo cả tuần thức khuya nên muốn ngủ bù, tôi vui vẻ nói anh cứ nghỉ ngơi đi.

Tôi gọi bát chè thập cẩm với cốc nước sấu, bày thêm gói xôi cốm ra để chụp hình. Đang loay hoay căn góc chụp đẹp, tôi chợt phát hiện gương mặt quen quen.

Trong bức ảnh tôi vừa lưu, bên này là cốc chè với nắm xôi, bên kia đường là bạn trai đang ôm hôn gái lạ thắm thiết. Hoá ra "ngủ bù" của anh ta là vậy. Lừa dối tôi để đi hẹn hò với cô gái khác, lại còn chở cô ta trên xe máy của tôi nữa.

Bạn tôi cũng sốc với cảnh tượng đó, dụi mắt mấy lần mới nhận ra Long. Chúng tôi phi thẳng sang đường để bắt gian, ầm ĩ một góc phố.

Bị tôi lưu giữ bằng chứng không cãi được nên Long thừa nhận hết. Anh ta đâu có nhát như tôi tưởng. Cái vỏ bọc hiền lành ấy chỉ để "loè" gái thôi và tôi là một trong những con cừu ngây thơ bị anh ta lừa.

Long nói không phải anh chán tôi, mà đơn giản là anh ta thích cảm giác được nhiều cô gái quan tâm cùng lúc. Anh ta quả quyết, đấy không phải là lăng nhăng, chưa kết hôn thì vẫn có quyền chọn lựa.

Rồi Long quay sang chỉ trích tôi là đứa ghen tuông, thích kiểm soát. Nói một hồi, tự dưng tôi cảm giác như mình bị thao túng tâm lý vậy.

Có khi nào tôi đang đúng lại thành sai hả mọi người?

