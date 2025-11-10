Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cùng các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông.

“Sáng sớm 10/11, bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025”, công điện nêu rõ.

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi khiến triều cường dâng cao, sóng đánh tràn bờ, gây thiệt hại ở Đà Nẵng vừa qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Vị trí tâm bão khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 14, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Công điện yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới ở vĩ tuyến 15-21 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: NCHMF).

Địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Song song với đó, phải trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).