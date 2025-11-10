Bão Phượng Hoàng vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng nay (10/11), bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm.

Lúc 4h ngày 10/11, tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 4h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng di chuyển Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: NCHMF).

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 130km/h (cấp 13). Đài khí tượng này dự báo, trong 48 giờ tới bão có thể mạnh thêm.

Đến 6h ngày 12/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão được dự báo là 157km/h (cấp 14).

Cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang lên đến 155km/h, vùng ảnh hưởng của gió mạnh lên đến 850km.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá Phượng Hoàng là cơn bão có nhiều điểm bất thường.

Theo ông Hưởng, thông thường vào cuối mùa bão, các cơn bão sẽ đi theo hướng Tây hoặc Tây Tây Nam rồi đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Song bão Phượng Hoàng sau khi vào Biển Đông lại chuyển lên phía Bắc.

Lý giải về điều này ông Hưởng cho biết, khi đi lên vĩ độ bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên đổi theo hướng đông bắc thay vì hướng Tây và đi ra khỏi Biển Đông.