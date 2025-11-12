Bão Phượng Hoàng ra khỏi Biển Đông, miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào chiều 12/11, bão Phượng Hoàng (bão số 14) trên vùng ven biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.

Như vậy, bão số 14 đã ra khỏi Biển Đông và không còn khả năng quay trở lại.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, từ đêm 13 đến ngày 14/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ khoảng ngày 16/11, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực Quảng Trị - Lâm Đồng từ khoảng đêm 15/11, có khả năng mưa lớn diện rộng.

Hiện tượng băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 13/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.