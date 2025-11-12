Bão Phượng Hoàng giảm 4 cấp sau khi đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h ngày 12/11, tâm bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Như vậy, bão Phượng Hoàng đã giảm 4 cấp sau khi đi vào Biển Đông vào rạng sáng 10/11 (từ cấp 13 xuống cấp 9).

Trong 24 giờ tới bão Phượng Hoàng di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần.

Đến 4h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

TS. Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), cho biết thông thường vào giai đoạn cuối mùa bão (tháng 10-11 hàng năm), các xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hoặc trên Biển Đông có xu hướng di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Tây Nam.

Sau đó bão có xu hướng đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ hoặc Nam Trung Bộ.

Đây là thời điểm áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương (WPSH) dịch xuống phía nam, mở rộng về phía tây và đóng vai trò là "dòng dẫn đường" chính cho bão.

Song vị chuyên gia đánh giá, bão Phượng Hoàng trong những ngày qua lại thể hiện một quỹ đạo di chuyển khác hơn, sau khi đi vào khu vực phía Đông Biển Đông, thay vì tiếp tục hướng Tây, bão lại di chuyển lên phía bắc và uốn cong ra khỏi Biển Đông.

Ông nhận định nguyên nhân chính của hiện tượng này đến từ sự thay đổi trong cấu trúc và cường độ của áp cao cận nhiệt đới.

Theo đó, ở thời điểm bão hoạt động, khối áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc Biển Đông đang trong giai đoạn suy yếu và rút dần về phía Đông, khiến dòng dẫn đường cũng rút theo, do đó bão Phượng Hoàng di chuyển theo dòng dẫn ở rìa tây nam của khối áp cao và từng bước lệch dần về phía bắc.