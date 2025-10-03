Yêu cầu Phú Thọ, Bắc Ninh xử lý ngay sự cố đê khi lũ còn phức tạp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị hai tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh như vậy trong văn bản chiều 3/10.

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra sự cố sạt mái đê tại các vị trí K84+450, K90+650 đê tả Thao, xã Bản Nguyên.

Tại Bắc Ninh, xảy ra một số sự cố sạt mái đê tại khu vực K37+600 đê hữu Cầu, xã Yên Trung và khu vực K7+200 đê tả Cầu, xã Hợp Thịnh…

Nước sông Lô trên địa bàn Phú Thọ đang dâng cao, chảy xiết (Ảnh: Phú Thọ).

Để chủ động ứng phó với tình hình lũ trên các sông đang ở mức cao và còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị 2 tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị xử lý sự cố, không để phát triển thêm.

Phú Thọ, Bắc Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố đê để kịp thời xử lý tình huống phát sinh (nếu có), đảm bảo an toàn chống lũ.

Hai tỉnh phải xác định khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm đê điều xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ. Trường hợp có sự cố đê điều phải kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Bualoi và mưa lũ sau bão gây ra 50 sự cố đê điều. Trong đó, Phú Thọ có 2 sự cố, Bắc Ninh 2 sự cố; Hà Nội một sự cố; Ninh Bình 20; Thanh Hóa 15; Nghệ An 4, Hà Tĩnh 4 và Quảng Trị xảy ra 2 sự cố.