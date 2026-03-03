Người dân có quyền yêu cầu CSGT test máy đo nồng độ cồn hay không?

Liên quan tới việc, gần đây có tình trạng người dân yêu cầu CSGT test thử máy trước khi đo nồng độ cồn, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), để có cái nhìn khách quan về sự việc.

Luật sư Hiển cho biết về nguyên tắc, việc kiểm tra nồng độ cồn là hoạt động kiểm tra hành chính do lực lượng CSGT thực hiện theo quy trình nghiệp vụ và sử dụng thiết bị đã được kiểm định.

Một nam tài xế yêu cầu CSGT test máy đo nồng độ cồn trước khi thổi (Ảnh: Trần Thanh).

"Người dân không có quyền yêu cầu cán bộ CSGT phải test thử trước vì pháp luật không quy định thủ tục thử trước này", luật sư Hiển nói.

Tuy nhiên theo luật sư, trên thực tế, để bảo đảm tính minh bạch và tạo sự đồng thuận, một số cán bộ CSGT vẫn linh hoạt cho người dân xem thao tác khởi động máy, hiển thị số 0 hoặc thậm chí tự mình thổi thử trước khi yêu cầu người tham gia giao thông thổi vào máy để kiểm tra.

"Đây là cách làm thể hiện tinh thần hỗ trợ, nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định. Người dân có quyền yêu cầu được giải thích quy trình kiểm tra, được chứng kiến toàn bộ quá trình đo, được thông báo kết quả tại chỗ và có quyền khiếu nại nếu cho rằng việc kiểm tra không đúng quy định.

Kết quả máy đo với CSGT và tài xế xe máy đều không phát hiện vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Việc trao đổi, đặt câu hỏi một cách ôn hòa không phải là hành vi vi phạm hay chống đối. Tuy nhiên, nếu trong quá trình kiểm tra, người vi phạm có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, cản trở hoặc có lời nói, hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, thì có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng", luật sư phân tích.

Luật sư Lê Hồng Hiển viện dẫn, theo điểm đ khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi “lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ” là tình tiết tăng nặng.

Luật sư Lê Hồng Hiển (Ảnh: Hải Long).

Vì vậy khi bị áp dụng tình tiết tăng nặng này, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng mức phạt cao hơn mức phạt trung bình đối với hành vi vi phạm tương tự.

Đúc kết vấn đề, luật sư Hiển cho rằng, người dân có quyền giám sát tính minh bạch của việc kiểm tra nồng độ cồn, nhưng không có quyền đặt ra quy trình riêng ngoài quy định; đồng thời người dân cũng cần ứng xử đúng mực để tránh phát sinh tình tiết bất lợi cho chính mình.